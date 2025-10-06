Rộn rã Tết Trung thu của người Việt tại Bỉ

Giữa tiết thu se lạnh của châu Âu, công viên La Petite Suisse ở thủ đô Brussels hôm 5/10 như bừng lên một sức sống mới. Cơn gió mạnh do ảnh hưởng của bão Amy chẳng thể ngăn nổi bước chân của những gia đình người Việt đang háo hức tìm đến.

Họ đến để cùng nhau đón Tết Trung thu - Ngày hội gia đình Việt Nam, do Tổng hội người Việt Nam tại Bỉ (UGVB) phối hợp với Đại sứ quán và Thương vụ Việt Nam tại Brussels tổ chức, một ngày hội của niềm vui, của ký ức và của tình quê nơi xứ người.

Theo phóng viên TTXVN tại Brussels, trong khuôn viên công viên, sắc màu của cờ, của áo dài, của những chiếc đèn ông sao và mặt nạ giấy bồi rực lên giữa trời thu châu Âu. Tiếng cười con trẻ lan trong gió, tiếng nói, tiếng chào rộn ràng khiến công viên nhỏ bé trở thành một “góc Việt Nam” ấm áp.

Những gian hàng ẩm thực nghi ngút khói, mùi phở, mùi nem quyện trong gió khiến ai cũng thấy lòng mình chùng lại, một thoáng quê hương giữa nơi xa xôi.

Gian trưng bày của Kênh Việt Happiness Station - Trạm Hạnh phúc thu hút nhiều gia đình ghé thăm, nơi những cuốn truyện tranh tiếng Việt, sách thiếu nhi được nâng niu như nhịp cầu nối trẻ nhỏ với tiếng mẹ đẻ.

Ở góc bên kia, Hội Những người bạn của trẻ em Việt Nam - Friends for Vietnamese Kids giới thiệu trà và càphê Việt, mang đến hương vị thân thuộc của đất mẹ. Mỗi góc nhỏ đều đượm hồn Việt, giản dị mà ấm lòng.

Từ thành phố Namur, cách Brussels hơn 60km, gia đình chị Minh Hà lần đầu tiên có mặt trong ngày hội. Cậu bé Alex Jasminet-Nguyễn, 11 tuổi, mang trong mình hai dòng máu Việt-Bỉ, mê mẩn ngắm những chiếc mặt nạ đầy màu sắc rồi háo hức tham gia trò chơi dân gian.

“Cháu rất vui vì được gặp nhiều bạn Việt Nam, được chơi trong lễ hội Trung thu. Mọi thứ thật mới mẻ và vui lắm,” Alex nói, đôi mắt lấp lánh niềm thích thú.

Trên sân khấu nhỏ, tiết mục “Em yêu ông Địa” của anh Raphaël và hai con nhỏ - bé Oai Ly và Uy Vĩ - khiến cả khán giả xúc động. Người cha trong vai ông Địa ngộ nghĩnh, hai con múa hát bằng tiếng Việt rõ ràng, tự tin. Giọng hát non nớt hòa cùng tiếng cười khán giả, như xóa nhòa khoảng cách giữa quê hương và đất khách.

Anh Raphaël chia sẻ với phóng viên TTXVN: “Tôi rất vui khi được tham gia cùng các con để tiếp nối truyền thống Việt. Ba bố con đã tập nhiều ngày ở nhà, con trai tôi mê múa lân, còn con gái thì thích hát. Mỗi lần tập lại là một lần cả nhà cười vang.”

Ngắm nhìn những khuôn mặt trẻ thơ hồn nhiên, những đứa trẻ Việt-Bỉ say sưa múa hát, ông Huỳnh Công Mỹ, Chủ tịch UGVB, không giấu được xúc động: “Trung thu là ngày lễ mang ý nghĩa đoàn viên, là nét văn hóa thiêng liêng của dân tộc. Tổng hội luôn mong muốn duy trì những hoạt động này để thế hệ con cháu dù sinh ra ở đâu cũng hiểu và tự hào về cội nguồn Việt Nam.”

Đại diện Đại sứ quán Việt Nam tại Bỉ, ông Trần Văn Công, Tham tán, bày tỏ sự trân trọng: “Tổng hội đã mang đến một không gian ấm áp, gắn kết các gia đình, giúp truyền thống văn hóa Việt luôn hiện hữu nơi xứ người.”

Tiếng trống rộn rã vang lên, con lân nhịp nhàng nhảy múa giữa vòng tay reo hò của trẻ nhỏ, đưa không khí lễ hội lên cao trào. Sự xuất hiện của Chú Cuội và Chị Hằng càng làm các em háo hức. Hình ảnh hai nhân vật quen thuộc với tà áo truyền thống, khiến bầu không khí thêm phần ấm áp và tràn ngập niềm vui.

Những chiếc bánh trung thu hình cá chép, thỏ và heo con được trao tận tay cho các cháu như hơi ấm quê nhà lan tỏa qua từng ánh mắt, từng tiếng cười.

Chương trình ảo thuật vui nhộn với sự khéo léo của ảo thuật gia khiến khán giả, đặc biệt là trẻ em, vỡ òa trong tiếng cười và tiếng vỗ tay. Người lớn cũng nở nụ cười, như tìm lại chính mình trong mùa Trung thu tuổi thơ.

Trung thu năm nay, với cộng đồng người Việt tại Bỉ, không chỉ là niềm vui của trẻ nhỏ, mà còn là khoảnh khắc đoàn viên, là sợi dây vô hình gắn kết bao trái tim Việt nơi đất khách, giản dị, chân thành mà sâu thẳm tình quê./.

