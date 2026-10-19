Vietnam+ (VietnamPlus)
Rộn ràng mùa tham quan vườn bí ngô dịp Halloween tại Ontario
Trẻ em lựa chọn bí ngô tại nông trại ở Ontario, Canada. (Ảnh: THX/TTXVN phát)
Vietnam+ (VietnamPlus)
Các khu vườn bí ngô thường trưng bày nhiều loại bí với hình dáng, kích thước và màu sắc khác nhau. (Ảnh: THX/TTXVN phát)
Các khu vườn bí ngô thường trưng bày nhiều loại bí với hình dáng, kích thước và màu sắc khác nhau. (Ảnh: THX/TTXVN phát)
Vietnam+ (VietnamPlus)
Du khách có thể trực tiếp đi giữa các luống bí, lựa chọn và mua những quả ưng ý, mang về trang trí nhà cửa hoặc chế biến thành các món ăn theo mùa. (Ảnh: THX/TTXVN phát)
Du khách có thể trực tiếp đi giữa các luống bí, lựa chọn và mua những quả ưng ý, mang về trang trí nhà cửa hoặc chế biến thành các món ăn theo mùa. (Ảnh: THX/TTXVN phát)
Vietnam+ (VietnamPlus)
Du khách lựa chọn bí ngô chuẩn bị cho lễ hội Halloween tại nông trại ở Ontario, Canada. (Ảnh: THX/TTXVN phát)
Du khách lựa chọn bí ngô chuẩn bị cho lễ hội Halloween tại nông trại ở Ontario, Canada. (Ảnh: THX/TTXVN phát)
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