Sắc đỏ bao trùm, VN-Index mất gần 28 điểm

Thị trường chứng khoán trong phiên sáng 8/9 chịu áp lực bán mạnh ngay từ khi mở cửa. Thanh khoản tăng cao trong khi sắc đỏ lan rộng trên hầu hết các nhóm cổ phiếu.

Kết thúc phiên sáng, VN-Index giảm 27,85 điểm xuống 1.639,42 điểm. Khối lượng giao dịch đạt hơn 1 tỷ đơn vị, tương ứng hơn 28.462,2 tỷ đồng. Toàn sàn có 51 mã tăng, 293 mã giảm và 23 mã đứng giá.

Trên sàn Hà Nội, HNX-Index giảm 6,21 điểm xuống 274,46 điểm, với khối lượng giao dịch gần 99 triệu đơn vị, giá trị hơn 2.260,5 tỷ đồng. Toàn sàn ghi nhận 28 mã tăng, 126 mã giảm và 34 mã đứng giá.

UPCOM-Index cũng giảm 1,74 điểm còn 110,08 điểm, khối lượng giao dịch gần 40 triệu đơn vị, tương ứng hơn 551,5 tỷ đồng. Toàn sàn có 62 mã tăng, 156 mã giảm và 64 mã đứng giá.

Áp lực bán mạnh nhất tập trung ở nhóm ngân hàng khi không còn mã nào giữ được sắc xanh. EIB giảm 6,26%, BVB giảm 6,13%, VPB giảm 5,52%, trong khi TPB, VAB, SGB, VIB, ABB, OCB, HDB đều giảm trên 4%.

Tương tự, nhóm dầu khí cũng mất toàn bộ sắc xanh, với loạt mã PVC, PVB, POS, PVS, BSR, PVD, PLX, OIL, PTV đồng loạt giảm giá.

Các nhóm ngành khác như chứng khoán, bảo hiểm, bất động sản, công nghệ thông tin, viễn thông, hóa chất… đều chìm trong sắc đỏ. Trong rổ VN30, chỉ còn 6 mã tăng giá trong khi có tới 23 mã giảm.

Điểm sáng đến từ khối ngoại khi mua ròng gần 107,69 tỷ đồng trên cả ba sàn. Lực mua tập trung mạnh vào HPG (257,57 tỷ đồng) và SSI (247,16 tỷ đồng). Ở chiều ngược lại, FPT dẫn đầu danh sách bán ròng với giá trị 127,92 tỷ đồng.

Diễn biến sáng nay cho thấy áp lực điều chỉnh vẫn chiếm ưu thế trên thị trường, tâm lý nhà đầu tư có phần thận trọng sau giai đoạn tăng mạnh vừa qua.

Thanh khoản duy trì ở mức cao cho thấy dòng tiền vẫn ở lại thị trường, nhưng sự phân hóa giữa các nhóm ngành nhiều khả năng sẽ tiếp tục trong các phiên tới./.

