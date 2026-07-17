Vietnam+ (VietnamPlus)
Sắc đỏ cam rực rỡ của hoa ngô đồng trên đảo Cù Lao Chàm
Hoa ngô đồng trên đảo Cù Lao Chàm khoe sắc đỏ cam rực rỡ. (Ảnh: Xuân Quý/TTXVN)
Vietnam+ (VietnamPlus)
Sắc đỏ cam hoa ngô đồng tô điểm thêm vẻ đẹp bình yên của bãi Làng bên vịnh biển. (Ảnh: Xuân Quý/TTXVN)
Sắc đỏ cam hoa ngô đồng tô điểm thêm vẻ đẹp bình yên của bãi Làng bên vịnh biển. (Ảnh: Xuân Quý/TTXVN)
Vietnam+ (VietnamPlus)
Vào cao điểm mùa Hè, tuyến đường Ngô Đồng Đỏ về bãi Xếp ở xã đảo Tân Hiệp, thành phố Đà Nẵng được nhuộm sắc đỏ cam rực rỡ của hàng chục cây ngô nở rộ. (Ảnh: Xuân Quý/TTXVN)
Vào cao điểm mùa Hè, tuyến đường Ngô Đồng Đỏ về bãi Xếp ở xã đảo Tân Hiệp, thành phố Đà Nẵng được nhuộm sắc đỏ cam rực rỡ của hàng chục cây ngô nở rộ. (Ảnh: Xuân Quý/TTXVN)
Vietnam+ (VietnamPlus)
Mùa hoa thường kéo dài đến hết tháng 9 và trở thành một trong những nét đẹp đặc trưng, thu hút du khách đến với Cù Lao Chàm (Đà Nẵng). (Ảnh: Xuân Quý/TTXVN)
Mùa hoa thường kéo dài đến hết tháng 9 và trở thành một trong những nét đẹp đặc trưng, thu hút du khách đến với Cù Lao Chàm (Đà Nẵng). (Ảnh: Xuân Quý/TTXVN)
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