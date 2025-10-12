Sắc thu nhuộm vàng khắp thế giới

Lá cây nhuộm sắc đỏ và vàng tại Ontario, Canada. (Ảnh: THX/TTXVN)
Cảnh đẹp mùa thu tại khu tự trị Nội Mông, Trung Quốc. (Ảnh: THX/TTXVN)
Cảnh đẹp mùa thu tại khu tự trị Nội Mông, Trung Quốc. (Ảnh: THX/TTXVN)
Lá cây nhuộm sắc đỏ và vàng trong công viên tại Huntsville, Ontario, Canada. (Ảnh: THX/TTXVN)
Lá cây nhuộm sắc đỏ và vàng trong công viên tại Huntsville, Ontario, Canada. (Ảnh: THX/TTXVN)
Cảnh đẹp mùa thu tại Ontario, Canada. (Ảnh: THX/TTXVN)
Cảnh đẹp mùa thu tại Ontario, Canada. (Ảnh: THX/TTXVN)
 Xem thêm