Sắc xanh tình nguyện mang Tết ấm đến mọi miền

Dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, tổ chức Đoàn-Hội đã triển khai nhiều chương trình chăm lo hướng đến trẻ em mồ côi, thanh niên công nhân, sinh viên xa nhà và người dân vùng sâu, vùng xa, người có hoàn cảnh khó khăn... Khắp các địa phương, màu áo xanh thanh niên tình nguyện xuất hiện tại nhiều điểm khó khăn, góp phần mang không khí Tết đến gần hơn với mọi nhà.

Chung tay chăm lo Tết

Tại nhiều địa phương, hoạt động chăm lo Tết được tổ chức đồng loạt, tập trung vào các nhóm đối tượng thiếu nhi và người dân có hoàn cảnh khó khăn. Ở Đà Nẵng, chương trình “Khăn hồng tình nguyện-Tết yêu thương” được triển khai tại Nam Trà My với nhiều phần việc cụ thể: trao Công trình thư viện măng non trị giá 25 triệu đồng; tặng 308 suất quà gồm vở học sinh, dụng cụ học tập và áo ấm cho học sinh Trường Tiểu học Vừ A Dính; trao 156 phần sữa cho trẻ em Trường Mầm non Sơn Ca; 50 suất quà trị giá 300.000 đồng cho các hộ dân khó khăn.

Lực lượng tình nguyện viên từ nhiều đơn vị như Chữ thập đỏ, đoàn viên thanh niên, Quân đội, Công an trực tiếp hỗ trợ sơn sửa, tu bổ nhà cửa cho các hộ nghèo, giúp người dân chuẩn bị đón Tết trong điều kiện tốt hơn.

Phó Bí thư Thành Đoàn Đà Nẵng Lê Kim Thường cho biết, chương trình “Khăn hồng tình nguyện-Tết yêu thương” là hoạt động giàu ý nghĩa nhân văn, thể hiện sự quan tâm, trách nhiệm của tổ chức Đoàn, Hội, Đội đối với thiếu nhi và người dân vùng núi còn nhiều khó khăn.

Thông qua chương trình, Thành Đoàn Đà Nẵng mong muốn chung tay sẻ chia, hỗ trợ kịp thời về vật chất lẫn tinh thần, giúp thiếu nhi có thêm điều kiện học tập, sinh hoạt, đồng thời mang đến cho người dân địa phương một cái Tết ấm áp, trọn vẹn hơn.

Anh Huỳnh Long Hồ - Bí thư Đoàn thanh niên Trung tâm thông tin TTXVN khu vực phía Nam tặng quà cho người dân có hoàn cảnh khó khăn ở xã Tân Tây, tỉnh Tây Ninh. (Ảnh: Bùi Giang/TTXVN)

Tại Hà Tĩnh, nhiều hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cộng đồng được triển khai rộng khắp như chương trình “Xuân biên cương-Xuân biên giới,” tổ chức gói hơn 1.500 bánh chưng xanh gây quỹ, huy động trên 140 triệu đồng với sự tham gia của 250 đoàn viên, thanh niên; các mô hình ve chai gây quỹ, rửa xe gây quỹ, thu hút hơn 180 đoàn viên, thanh niên hưởng ứng.

Ngoài ra, chương trình "Xuân biên cương-Tết ấm cho em" sẽ được tổ chức tại Tương Dương, tỉnh Nghệ An vào ngày 31/1 tới với nhiều hoạt động ý nghĩa như: Hội chợ Tết 0 đồng, trao tặng các phần quà cho đoàn viên, thanh thiếu nhi, chiến sĩ bộ đội làm nhiệm vụ và người dân.

Ở nhiều địa phương khác, các chương trình trao quà Tết, học bổng, áo ấm, dụng cụ học tập cho thiếu nhi khó khăn tiếp tục được thực hiện. Các hoạt động vui Xuân, trò chơi dân gian và trải nghiệm Tết cũng sẽ được tổ chức nhằm giúp trẻ em vùng sâu, vùng xa đón Tết trọn vẹn hơn.

Song song với hoạt động chăm lo tại cơ sở, chương trình “Mang Tết về nhà” tiếp tục là điểm nhấn quan trọng của công tác an sinh dành cho sinh viên, thanh niên công nhân và người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang học tập và làm việc tại Thành phố Hồ Chí Minh, tỉnh Đồng Nai về quê đón Tết Nguyên đán Bính Ngọ tại các tỉnh miền Trung và miền Bắc.

Sau gần một tháng tiếp nhận hồ sơ (từ 30/12/2025 đến 24/1/2026), hơn 7.000 hồ sơ đã được gửi đến Ban tổ chức. Sau quá trình thẩm định, 4.230 trường hợp được lựa chọn hỗ trợ vé xe và quà Tết.

Qua 5 năm triển khai, chương trình “Mang Tết về nhà” đã trao 20.356 vé về quê đón Tết, trong đó có 3.288 vé máy bay khứ hồi, 16.743 vé ô tô khứ hồi, 325 vé tàu khứ hồi. Chương trình đã trở thành một trong những hoạt động có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, giúp hàng chục nghìn người trẻ vượt qua khó khăn để thực hiện hành trình sum họp.

Thầy thuốc quân hàm xanh phối hợp với y tế xã Khổng Lào khám, tư vấn, phát thuốc miễn phí cho người dân bản Nà Vàng. (Ảnh: Quý Trung/TTXVN)

Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam Nguyễn Minh Triết cho biết, tại các thành phố lớn như Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Hải Phòng, Cần Thơ, Huế; tỉnh Thái Nguyên… tập trung đông đảo hội viên, sinh viên từ các địa phương về học tập và công tác. Bởi thế, mỗi dịp Tết đặt ra nhiều nhiệm vụ song song đối với đội ngũ cán bộ Hội, vừa học tập, chăm lo việc gia đình vừa duy trì tổ chức hoạt động cho sinh viên.

Theo anh Nguyễn Minh Triết, trong dịp Tết, sinh viên có nhiều lịch trình khác nhau, người về quê sum họp gia đình, người chọn ở lại thành phố để ôn tập hoặc làm thêm trang trải cuộc sống..., trong đó nhiều bạn có hoàn cảnh còn khó khăn. Điều này đòi hỏi đội ngũ cán bộ quan tâm, tổ chức các hoạt động cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, sinh viên ở lại ký túc xá, ở lại thành phố vui xuân đón Tết. Các cán bộ Hội chủ chốt tại các trường cần sâu sát, nắm bắt chính xác nhu cầu thực tiễn để đồng hành, hỗ trợ các bạn sinh viên tốt hơn.

Tuổi trẻ viết tiếp hành trình của yêu thương, hướng về cộng đồng

Những hoạt động tại cơ sở được triển khai trên nền tảng kế hoạch chăm lo Tết Bính Ngọ 2026 của Trung ương Đoàn, trong đó nhiều nội dung trọng tâm được xác định nhằm hỗ trợ các nhóm đối tượng dễ bị tổn thương trong dịp Tết.

Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh sẽ tổ chức gặp mặt và trao bảo trợ năm 2026 cho thiếu nhi mồ côi cha, mẹ do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 và tổ chức các hoạt động trải nghiệm, vui Tết cho thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn. Mỗi em tham dự chương trình sẽ được nhận phần quà Tết gồm tiền mặt và quà tặng; các em thuộc chương trình "Nối vòng tay thương" được nhận gói bảo trợ năm 2026 trị giá 24 triệu đồng.

Mỗi thiếu nhi và giáo viên là Tổng phụ trách Đội tham dự chương trình "Xuân sẻ chia-Tết yêu thương" sẽ được tặng phần quà Tết; trao 50 suất học bổng mỗi suất trị giá 1 triệu đồng cho thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn tại chương trình.

Cùng với đó, mỗi em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn tại các xã biên giới được tặng phần quà tết do Hội đồng Đội Trung ương chuẩn bị gửi về các địa phương trao tặng cho các em.

Bên cạnh đó, người dân, thanh niên khuyết tật, đồng bào tôn giáo, công nhân và cán bộ Đoàn, Hội có hoàn cảnh khó khăn được khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí và nhận quà Tết với tổng trị giá là 1,2 tỉ đồng.

Đồng thời, Trung ương Đoàn sẽ tổ chức thăm, trao 600 suất quà trị giá 500.000 đồng/suất tặng thanh niên khuyết tật, thanh niên tôn giáo, con em thanh niên công nhân, người lao động có hoàn cảnh khó khăn; tổ chức các hoạt động giao lưu thể thao, hội thi, trò chơi dân gian, giao lưu văn hóa, nghệ thuật.

Trong kế hoạch, Trung ương Đoàn cũng sẽ tặng các suất quà Tết, mỗi suất gồm 1 triệu tiền mặt và phần quà là nhu yếu phẩm trị giá 500.000 đồng cho cán bộ Đoàn, Hội của 10 tỉnh, thành phố; tổ chức gặp gỡ và trao tặng 100 phần quà Tết (gồm vật phẩm, 2 triệu đồng tiền mặt) cho sinh viên là cán bộ Đoàn, Hội có hoàn cảnh khó khăn về quê đón Tết.

Đặc biệt, chương trình "Lũy tre biên giới" trong khuôn khổ chương trình "Xuân biên giới -Tết biển đảo" sẽ tặng và tổ chức trồng 10.000-15.000 cây tre giống dọc biên giới khu vực tỉnh Đồng Nai góp phần chống xói mòn, cải thiện môi trường, tạo nguồn thu nhập từ măng tre cho người dân, nâng cao ý thức, trách nhiệm của cộng đồng trong việc bảo vệ môi trường.

Tổ chức trao tặng 1 công trình "Thắp sáng đường quê," chung tay đóng góp cho chương trình xây dựng nông thôn mới, góp phần xây dựng nông thôn ngày càng khang trang, hiện đại và an toàn hơn, kinh phí khoảng 850 triệu đồng.

Từ ngày 16/2, Ban Bí thư Trung ương Đoàn sẽ tổ chức 4 đoàn công tác thăm, chúc Tết các đơn vị, lực lượng làm nhiệm vụ trực Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh.

Một mùa Xuân mới lại đến, trong sắc áo xanh tình nguyện, tuổi trẻ Việt Nam tiếp tục viết tiếp hành trình của yêu thương và trách nhiệm, góp phần làm nên cái Tết đủ đầy, ấm áp cho mọi nhà, mọi người.

Mỗi suất quà, mỗi chuyến xe, mỗi nụ cười sẻ chia không chỉ sưởi ấm những ngày giáp Tết, còn thắp lên niềm tin về một thế hệ trẻ sống nghĩa tình, dấn thân và luôn hướng về cộng đồng./.

