Sách mới đưa độc giả bước vào hành trình khám phá di sản Việt Nam

Với 50 di sản tiêu biểu được UNESCO vinh danh, Việt Nam tự hào là một trong những quốc gia sở hữu kho tàng di sản văn hóa và thiên nhiên phong phú, đa dạng bậc nhất khu vực.

Cuốn sách “Dấu ấn Việt Nam trên bản đồ di sản thế giới” do Phó Giáo sư-Tiến sỹ Vũ Trọng Lâm làm chủ biên, được Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật ấn hành không chỉ là một ấn phẩm được biên soạn công phu, mà còn là nhịp cầu đưa độc giả bước vào hành trình trải nghiệm khám phá vẻ đẹp và chiều sâu văn hóa của đất nước Việt Nam.

Cuốn sách với cấu trúc mạch lạc, chia hành trình khám phá thành 5 phần: Di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới; Di sản văn hóa phi vật thể; Di sản tư liệu thuộc Chương trình Ký ức thế giới; Khu dự trữ sinh quyển thế giới và Công viên địa chất toàn cầu.

Các di sản được sắp đặt theo trình tự thời gian được UNESCO công nhận và ghi danh, giúp độc giả hình dung rõ nét quá trình hội nhập giao lưu và khẳng định vị thế văn hóa của Việt Nam trong dòng chảy văn minh nhân loại.

Cuốn sách không chỉ dừng lại ở việc cung cấp thông tin, hình ảnh tư liệu một cách hệ thống về quá trình bảo tồn, phát huy giá trị di sản thiên nhiên và văn hóa ở Việt Nam, mà còn khơi gợi cảm hứng khám phá, dẫn dắt độc giả đến với những miền đất giàu trầm tích lịch sử, chiêm ngưỡng những công trình kiến trúc độc đáo, hay lắng nghe những câu chuyện ẩn sau các làn điệu, nghi lễ, tập quán đã trở thành một phần hồn cốt của dân tộc.

Mỗi trang sách mở ra là một trải nghiệm văn hóa giàu cảm xúc, nơi những giá trị tinh thần và vật chất đã được kết tinh qua hàng nghìn năm lịch sử. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Nhờ tư liệu phong phú và lối trình bày khoa học, sinh động, được minh họa bằng nhiều hình ảnh đẹp, người đọc như được hoà mình sống trong không khí lễ hội linh thiêng của vùng đất Tổ Hùng Vương, lặng ngắm vẻ trầm mặc, cổ kính của Quần thể di tích Cố đô Huế, hay chạm tay vào vẻ đẹp nguyên sơ, kỳ vĩ của Vườn quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng...

Mỗi di sản được giới thiệu là một lát cắt sinh động, một minh chứng về sức sống mãnh liệt của văn hóa Việt Nam trong dòng chảy văn minh nhân loại. Đó là âm hưởng trang nghiêm của Nhã nhạc cung đình, là tiếng cồng chiêng vang vọng giữa đại ngàn Tây Nguyên, hay giá trị tư liệu đặc biệt được lưu giữ trong Mộc bản triều Nguyễn, Châu bản triều Nguyễn, Hoàng hoa sứ trình đồ…

Mỗi di sản, dù tồn tại dưới hình thức nghệ thuật trình diễn, không gian văn hóa hay tư liệu ký ức, đều phản ánh chiều sâu lịch sử, trí tuệ và bản lĩnh sáng tạo của dân tộc Việt Nam. Tất cả cùng khẳng định một chân lý: Văn hóa Việt Nam không chỉ tồn tại mà còn luôn vận động, thích nghi và tỏa sáng rực rỡ trước những biến động của lịch sử. Mỗi di sản vì thế trở thành một “địa chỉ đỏ” về lòng tự hào dân tộc, là sợi dây kết nối các thế hệ người Việt với nguồn cội của mình.

Trong bối cảnh toàn cầu hóa mạnh mẽ như hiện nay, di sản không chỉ góp phần nâng cao vị thế quốc gia trên trường quốc tế mà còn đóng vai trò là nhịp cầu thúc đẩy giao lưu văn hóa và mở rộng quan hệ hợp tác quốc tế.

Theo Phó Giáo sư-Tiến sỹ Vũ Trọng Lâm, Giám đốc-Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật, mỗi di sản, dù là công trình kiến trúc, cảnh quan thiên nhiên, hình thức nghệ thuật truyền thống hay tư liệu ký ức, đều mang trong mình câu chuyện của thời gian và dấu ấn của nhiều thế hệ người Việt Nam. Thông qua các di sản ấy, Việt Nam không chỉ khẳng định giá trị riêng có của mình mà còn đóng góp quan trọng vào kho tàng văn minh chung của nhân loại./.

