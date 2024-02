Với thủ tục đơn giản, khách hàng dễ dàng mở "Gói tài khoản an sinh xã hội" tại bất cứ điểm giao dịch của Ngân hàng Sài Gòn Thương tín - Sacombank.

Sacombank triển khai gói tài khoản an sinh xã hội miễn phí. (Ảnh: Vietnam+)

Hưởng ứng chủ trương của Chính phủ về việc chi trả trợ cấp an sinh xã hội không dùng tiền mặt, Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn Thương tín (Sacombank) vừa triển khai "Gói tài khoản an sinh xã hội" với nhiều ưu đãi miễn phí dành riêng cho các cá nhân thuộc diện hưởng chính sách an sinh xã hội.

Theo đó, khách hàng sử dụng gói tài khoản để nhận trợ cấp an sinh xã hội nhanh chóng, chính xác và sẽ được miễn hoàn toàn các loại phí như: Phí quản lý tài khoản thanh toán; phí tin nhắn (SMS) thông báo biến động số dư; phí SMS xác thực giao dịch; phí phát hành, phí thường niên, phí rút tiền mặt tại ATM Sacombank/Napas dành cho thẻ thanh toán nội địa.

Với thủ tục đơn giản, khách hàng dễ dàng mở gói tài khoản an sinh xã hội tại bất cứ điểm giao dịch Sacombank nào. Ngoài các tính năng và ưu đãi trên, khách hàng còn được hưởng nhiều tiện ích khác trong hệ sinh thái ngân hàng số của Sacombank như ủy thác thanh toán hóa đơn (điện, nước, viễn thông…) hoặc tải ứng dụng Sacombank Pay để có thêm nhiều trải nghiệm nữa về thanh toán không dùng tiền mặt và chủ động quản lý tài chính.

Sacombank Pay cho phép thực hiện nhiều giao dịch mọi lúc mọi nơi như chuyển tiền, mở tài khoản số đẹp/thẻ thanh toán trong 5 giây, gửi tiết kiệm, vay tiêu dùng, thanh toán hóa đơn, mua sắm (vé máy bay, vé tàu, vé xe, vé xem phim, đặt khách sạn, đặt đồ ăn, bảo hiểm), quét mã QR để thanh toán tại Việt Nam/Thái Lan/Campuchia, rút tiền mặt tại ATM không cần thẻ, tự tạo mã QR cá nhân./.