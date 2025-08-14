Sẵn sàng ứng phó với áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông

Sáng 14/8, Bộ Nông nghiệp và Môi trường vừa có Văn bản số số 5525/BNNMT-ĐĐ gửi ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, đề nghị các địa phương chủ động ứng phó với thiên tai trong những ngày tới.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia (Cục Khí tượng Thủy văn), trong 10 ngày tới (từ ngày 14-24/8) có khả năng xuất hiện vùng áp thấp trên Biển Đông (có thể sẽ phát triển thành áp thấp nhiệt đới).

Nguy cơ xảy ra mưa dông, lốc xoáy, gió giật mạnh trên biển, mưa lớn diện rộng kèm theo nguy cơ cao xảy ra lốc, sét, lũ quét, sạt lở đất, ngập úng cục bộ tại khu vực phía Bắc Bộ, Thanh Hóa - Huế, khu vực Trung Bộ và Nam Bộ

Trong thời gian qua, mưa lớn, lũ quét, sạt lở đất và dông, lốc trên biển cũng đã gây thiệt hại về người và tài sản ở một số địa phương trên cả nước.

Vì vậy, để chủ động ứng phó với thiên tai trong những ngày tới, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề nghị ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố tuyến biển từ Quảng Ninh đến An Giang, tổ chức theo dõi chặt chẽ bản tin cảnh báo, dự báo và diễn biến của gió mạnh, sóng lớn trên biển.

Cùng với đó, các địa phương thông báo cho thuyền trưởng, chủ các phương tiện, tàu thuyền đang hoạt động trên biển biết để chủ động phòng tránh và có kế hoạch sản xuất phù hợp, đảm bảo an toàn về người và tài sản.

Đặc biệt, các địa phương chủ động, thường xuyên duy trì thông tin liên lạc nhằm xử lý kịp thời các tình huống xấu có thể xảy ra; sẵn sàng lực lượng, phương tiện để triển khai công tác cứu hộ, cứu nạn khi có tình huống.

Đối với đất liền khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa - Huế, khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề nghị các địa phương cần theo dõi chặt chẽ bản tin cảnh báo, dự báo và diễn biến mưa lớn, lốc, sét, lũ quét, sạt lở đất và ngập úng; chủ động triển khai các biện pháp ứng phó, giảm thiểu thiệt hại.

Các địa phương chỉ đạo trực ban nghiêm túc, thường xuyên báo cáo về Bộ Nông nghiệp và Môi trường (qua Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai)./.

Thời tiết ngày 14/8: Mưa to đến rất to xuất hiện trên khắp cả nước từ chiều tối Từ chiều tối và đêm 14/8, khắp các tỉnh từ Bắc tới Nam bộ đối mặt mưa lớn, lốc, sét, gió giật mạnh và nguy cơ lũ quét, sạt lở đất, cảnh báo thiên tai cấp 1.