Sập nhà đang xây dựng ở Philippines, hàng chục người nghi mắc kẹt

Truyền thông địa phương dẫn nguồn văn phòng thông tin thành phố Angeles, tỉnh Pampanga, miền Bắc Philippines, đưa tin rạng sáng 24/5, một tòa nhà đang xây dựng ở thành phố này đã bị sập.

Ít nhất 30 người được cho là đang bị mắc kẹt dưới đống đổ nát.

Theo giới chức địa phương, lực lượng chức năng đã nhận được thông tin về vụ việc vào 3h (giờ địa phương, tức 4h theo giờ Việt Nam). Đây là một tòa nhà cao 9 tầng chưa hoàn thiện.

Hiện chưa xác định được chính xác số người có thể bị mắc kẹt. Báo cáo ban đầu cho biết 24 người đã được cứu sống.

Lực lượng chức năng đang tiến hành điều tra nguyên nhân dẫn đến vụ sập nhà./.