Thế giới

ASEAN

Sập nhà đang xây dựng ở Philippines, hàng chục người nghi mắc kẹt

Hiện chưa xác định được chính xác số người có thể bị mắc kẹt; báo cáo ban đầu cho biết 24 người đã được cứu sống; lực lượng chức năng Philippines đang tiến hành điều tra nguyên nhân vụ sập nhà.

Ngọc Hà
Ảnh minh họa. (Ảnh: ANI/TTXVN)
Ảnh minh họa. (Ảnh: ANI/TTXVN)

Truyền thông địa phương dẫn nguồn văn phòng thông tin thành phố Angeles, tỉnh Pampanga, miền Bắc Philippines, đưa tin rạng sáng 24/5, một tòa nhà đang xây dựng ở thành phố này đã bị sập.

Ít nhất 30 người được cho là đang bị mắc kẹt dưới đống đổ nát.

Theo giới chức địa phương, lực lượng chức năng đã nhận được thông tin về vụ việc vào 3h (giờ địa phương, tức 4h theo giờ Việt Nam). Đây là một tòa nhà cao 9 tầng chưa hoàn thiện.

Hiện chưa xác định được chính xác số người có thể bị mắc kẹt. Báo cáo ban đầu cho biết 24 người đã được cứu sống.

Lực lượng chức năng đang tiến hành điều tra nguyên nhân dẫn đến vụ sập nhà./.

#sập nhà #Angeles #Philippines #cứu hộ #đổ nát #vụ việc #nguyên nhân Philippines
Theo dõi VietnamPlus

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục

Quang cảnh lễ kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh tại trụ sở Đại sứ quán Việt Nam ở thủ đô Phnom Penh. (Ảnh: Minh Hưng/TTXVN)

Cộng đồng người Việt tại Campuchia dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh

Đảng bộ tại Campuchia, Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại tỉnh Battambang và Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại tỉnh Preah Sihanouk đã tổ chức lễ dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và triển khai nhiều hoạt động nhằm đẩy mạnh việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Tiết mục Truyền thuyết Tiên Rồng. (Ảnh: Xuân Tú/TTXVN)

Sức sống văn hóa Việt trên đất nước Triệu Voi

Chương trình nghệ thuật đặc sắc mang tên “Hương sắc Việt” đã mang đến một “cơn sốt” văn hóa thực sự, viết tiếp hành trình đầy cảm xúc của tình hữu nghị vĩ đại giữa hai dân tộc Việt Nam-Lào anh em.