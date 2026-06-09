Sắp xếp thôn, tổ dân phố để mở rộng không gian phát triển

Sau khi sáp nhập, thành phố Đà Nẵng có 1.076 thôn và 3.080 tổ dân phố. Thành phố đang nỗ lực thực hiện Chỉ thị số 21/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về sắp xếp thôn, tổ dân phố và bố trí, sử dụng, chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, thôn, tổ dân phố đảm bảo phù hợp với tiêu chí, điều kiện theo quy định của Chính phủ.

Chủ trương sáp nhập thôn, tổ dân phố và sự đồng thuận của người dân không chỉ là yêu cầu đối với hệ thống chính trị ở cơ sở mà còn là nền tảng để huy động nguồn lực, khai thác có hiệu quả mở không gian phát triển bền vững trong giai đoạn mới.

Tạo sự đồng thuận trong nhân dân

Thôn Thi Lai, xã Duy Xuyên, thành phố Đà Nẵng có 231 gia đình. Theo quy định tại Điều 10 Nghị định số 185/2026/NĐ-CP ngày 26/5/2026 của Chính phủ Quy định về tổ chức, hoạt động của thôn, tổ dân phố và chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố, quy mô số hộ gia đình, thôn Thi Lai phải sáp nhập với một thôn khác.

Để đảm bảo các tiêu chí theo quy định, xã Duy Xuyên đã lên phương án trình cấp có thẩm quyền về việc sáp nhập toàn bộ diện tích và hộ gia đình thôn Thi Lai và thôn Phú Bông thành lập thôn mới, Sau khi sáp nhập, thôn Phú Bông mới có diện tích gần 348 ha và hơn 900 gia đình, được bao bọc bởi các thôn Đông Yên, thôn Kiệu Châu, Trà Châu và xã Gò Nổi.

Ông Nguyễn Hữu Thịnh, người thôn Phú Bông, xã Duy Xuyên chia sẻ, cách đây hơn một năm, khi cả nước đang thực hiện sáp nhập địa giới hành chính, bà con trong thôn lo lắng, vì sau khi sáp nhập, địa giới hành chính sẽ rộng gấp nhiều lần, việc đi lại và giải quyết các thủ tục hành chính phát sinh trong cuộc sống của người dân sẽ gặp khó khăn.

Tuy nhiên sau gần một năm thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, bộ máy mới được vận hành thông suốt, liên tục, hiệu quả, không để gián đoạn công việc, không để ảnh hưởng đến hoạt động của doanh nghiệp và người dân. Tình hình kinh tế xã hội của thôn tiếp tục chuyển dịch đúng hướng, an sinh xã hội đảm bảo, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội đảm bảo ổn định, sức mạnh đại đoàn kết được tăng cường.

"Tôi tin rằng sau khi sáp nhập hai thôn Thi Lai và Phú Bông thành một, bộ máy chính quyền địa phương sẽ tinh gọn hơn, hoạt động có hiệu lực, hiệu quả hơn, gần dân hơn, gắn với thực tế hơn. Nhờ vậy các hoạt động về phát triển kinh tế-xã hội, chăm lo đời sống của cộng đồng sẽ có hiệu quả hơn, đáp ứng được các yêu cầu của tình hình mới.

Trước khi sáp nhập hai thôn, chính quyền địa phương đã tổ chức các cuộc gặp gỡ để lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của bà con. Qua các buổi tiếp xúc, hầu hết ý kiến của bà con đều tán đồng việc sáp nhập 2 thôn thành một để quy mô của thôn Phú Bông mới sẽ lớn hơn về mọi mặt", ông Nguyễn Hữu Thịnh cho biết.

Hoàn thành việc sáp nhập trong tháng 6/2026

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Duy Xuyên Đặng Hữu Phúc cho biết, xã Duy Xuyên được thành lập trên cơ sở sắp xếp toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của các xã Duy Trung, Duy Trinh và xã Duy Sơn theo Nghị quyết số 1659/NQ-UBTVQH15 ngày 16/6/2025 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã của thành phố Đà Nẵng năm 2025.

Toàn xã có diện tích tự nhiên gần 126 km2, dân số gần 32.500 người. Trước khi sáp nhập, toàn xã có 16 thôn. Giá trị kinh tế trong năm 2025 là 3.800 tỷ đồng, tăng trưởng kinh tế chung tăng 13,5%, tăng hơn 1% so với kế hoạch, thu nhập bình quân đầu người đạt 68 triệu đồng/người/năm.

Sau khi sắp xếp, xã Duy Xuyên có 13 thôn đảm bảo quy mô theo quy định gồm: Chiêm Sơn, Đông Yên, Phú Bông, Kiệu Châu, Trà Châu, Trà Kiệu Tây, Chiêm Sơn Đông, Phú Nham, Phú Lộc, Trung Đông, An Hòa, Hòa Lâm, và An Thành. Việc sáp nhập sẽ hoàn thành vào cuối tháng 6/2026.

Sau sáp nhập, các cá nhân, tổ chức phải thực hiện điều chỉnh, cập nhật nhiều loại giấy tờ liên quan như căn cước công dân, địa chỉ cư trú, hồ sơ đất đai, giấy phép kinh doanh, thông tin giao dịch hành chính nên dễ phát sinh tâm lý lo lắng, băn khoăn. Trước những khó khăn ban đầu này, đòi hỏi chính quyền địa phương phải tăng cường công tác hướng dẫn, hỗ trợ nhân dân thực hiện các thủ tục hành chính kịp thời, đúng quy định.

Theo Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Duy Xuyên, sau sáp nhập, địa giới hành chính của các thôn sẽ rộng hơn, dân số đông hơn nên việc tổ chức họp dân, tuyên truyền, triển khai các chủ trương, nghị quyết của Đảng và chính sách pháp luật của Nhà nước đến từng hộ dân sẽ gặp nhiều khó khăn hơn. Do đó yêu cầu phải đổi mới phương thức tuyên truyền, phát huy hiệu quả hệ thống thông tin cơ sở và các nền tảng số.

Đặc biệt, sau khi sáp nhập các thôn, công tác sắp xếp, bố trí đội ngũ cán bộ thôn, người hoạt động không chuyên trách sẽ được cấp ủy, chính quyền xã Duy Xuyên thực hiện khách quan, công khai, đúng quy định, bảo đảm ổn định tổ chức và tạo sự đồng thuận trong nhân dân.

Giám đốc Sở Nội vụ thành phố Đà Nẵng Trần Thị Kim Hoa cho biết, sau khi sáp nhập, thành phố Đà Nẵng có 1.076 thôn và 3.080 tổ dân phố. Thành phố đang nỗ lực thực hiện Chỉ thị số 21/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về sắp xếp thôn, tổ dân phố và bố trí, sử dụng, chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, thôn, tổ dân phố, việc sắp xếp phải bảo đảm phù hợp với tiêu chí, điều kiện theo quy định của Chính phủ và yêu cầu quản lý trong mô hình chính quyền địa phương hai cấp.

Đồng thời xem xét đầy đủ các yếu tố đặc thù về lịch sử, văn hóa, phong tục, tập quán, điều kiện địa lý, quốc phòng, an ninh và sự gắn kết cộng đồng dân cư, đảm bảo để chủ trương sáp nhập thôn, tổ dân phố và sự đồng thuận của người dân không chỉ là yêu cầu đối với hệ thống chính trị ở cơ sở mà còn là nền tảng để huy động nguồn lực, khai thác có hiệu quả mở không gian phát triển bền vững trong giai đoạn mới.

Theo giám đốc Sở Nội vụ thành phố Đà Nẵng, hiện nay, trong 1.076 thôn có 488 thôn quy mô dưới 300 hộ gia đình mỗi thôn; trong đó 102 thôn thuộc diện sáp nhập. Đối với tổ dân phố, trong tổng số 3.080 tổ có 2.923 tổ (94,9%) có quy mô dưới 450 hộ gia đình; trong đó 2.932 tổ thuộc diện sắp xếp, sáp nhập và 73 tổ có yếu tố đặc thù.

Trong quá trình sắp xếp lại thôn, tổ dân phố, việc lựa chọn, giới thiệu người hoạt động không chuyên trách phải bảo đảm các tiêu chí về uy tín, sức khỏe, tâm huyết, trách nhiệm, năng lực vận động quần chúng; từng bước trẻ hóa đội ngũ, nâng cao trình độ ứng dụng công nghệ thông tin, kỹ năng quản trị cộng đồng và chất lượng phục vụ nhân dân.

Thành phố Đà Nẵng đang nỗ lực thực hiện Chỉ thị số 21/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về sắp xếp thôn, tổ dân phố và bố trí, sử dụng, chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, thôn, tổ dân phố đảm bảo phù hợp với tiêu chí, điều kiện theo quy định của Chính phủ.

Chủ trương sáp nhập thôn, tổ dân phố và sự đồng thuận của người dân không chỉ là yêu cầu đối với hệ thống chính trị ở cơ sở mà còn là nền tảng để huy động nguồn lực, khai thác có hiệu quả mở không gian phát triển bền vững trong giai đoạn mới, Giám đốc Sở Nội vụ thành phố Đà Nẵng Trần Thị Kim Hoa chia sẻ thêm./.

Vận hành chính quyền địa phương 2 cấp ngày càng thông suốt, hiệu quả Sau sắp xếp, toàn tỉnh Lai Châu còn 42 cơ quan, đơn vị tổ chức cấp tỉnh; cấp xã có 38 xã, phường với các phòng, ban, đơn vị trực thuộc được kiện toàn theo mô hình mới.