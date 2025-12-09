Sau đợt mưa lũ lịch sử, nhiều hộ trồng hoa cúc ở Khánh Hòa mất vui dịp Tết

Sau đợt lũ lịch sử tháng 11 vừa qua, nhiều vườn hoa cúc ở Khánh Hòa chỉ còn là bãi đất ngổn ngang. Nông dân mất trắng vốn liếng, đứng trước nguy cơ không có nguồn thu trong vụ Tết 2026.

Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Khánh Hòa thông tin trận mưa lũ lịch sử vừa qua đã khiến nhiều khu vực tại Khánh Hòa bị ngập sâu. Vựa hoa cúc Ninh Giang ở phường Hòa Thắng, nơi cung cấp lượng lớn hoa cúc Tết cho thị trường trong tỉnh, bị thiệt hại nặng. Nước lớn chảy xiết làm tràn bờ, cuốn trôi nhiều chậu hoa, làm đổ úp và gây thối gốc ở những vùng trũng thấp.

Ông Trần Minh Tự, người trồng hoa tại tổ dân phố Phong Phú 2 (làng hoa Ninh Giang cũ nổi tiếng của Khánh Hòa) cho biết lũ đã làm hư hại khoảng 30 đến 40% diện tích hoa cúc Tết trên địa bàn. Nước ngập từ hai đến ba ngày khiến nhiều luống hoa chết hoàn toàn. Những khu vực thấp như đầu tổ dân phố Phú Thứ, tổ dân phố Phú Thạnh và tổ dân phố Phong Phú 2 đều bị ảnh hưởng.

Tại tổ dân phố Phong Phú 1, gia đình ông Đoàn Trúc Hưng trồng gần 1.000 chậu cúc pha lê và đại đóa. Lũ dâng gần 1 mét. Gia đình chỉ kịp chuyển đi một phần nhỏ, số còn lại bị ngâm nước trong nhiều ngày. Hơn 500 chậu bị chết. Phần còn lại vàng lá và nhiễm bệnh. Ông Hưng cho biết thiệt hại khoảng hơn 30 triệu đồng và ông đang chờ địa phương kiểm đếm để hỗ trợ.

Gia đình ông Phạm Văn Ngập ở tổ dân phố Phong Phú 2 cũng rơi vào hoàn cảnh tương tự. Khoảng 500 chậu hoa chuẩn bị bán Tết bị ngập 0,6 đến 0,7 mét và hư hại hoàn toàn. Ông Ngập cho biết nước lũ ập vào lúc nửa đêm nên gia đình không kịp trở tay.

Tại xã Vạn Ninh, gia đình ông Trần Văn Trực trồng hơn 11.000 chậu cúc. Lũ dâng gần 2 mét làm hư hỏng hơn 10.000 chậu. Ông Trực cho biết gia đình trồng cúc được gần 15 năm và chỉ trông vào vụ hoa Tết. Trận lũ lần này khiến gia đình ông mất sạch vốn liếng vay mượn.

Theo ông Nguyễn Minh Nhật, Trưởng phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường Hòa Thắng, vụ hoa năm nay toàn phường trồng khoảng 45.000 chậu các loại. Trận lũ vừa qua khiến 50-60% lượng hoa bị ngập, nhiều diện tích mất trắng.

Ngay sau khi nước rút, bà con bắt đầu rửa bùn đất, xử lý nấm bệnh và chăm sóc lại các chậu còn khả năng hồi phục. Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật Khánh Hòa đã ban hành phương án hỗ trợ sản xuất sau mưa lũ.

Các biện pháp được hướng dẫn gồm nghiêng chậu để thoát nước, rửa sạch lá, đục lỗ thoáng quanh gốc, cắt lá vàng và xử lý mầm bệnh bằng các hoạt chất phù hợp. Khi cây phục hồi, người dân được hướng dẫn bón phân kích rễ và tưới NPK pha loãng.

Hoa cúc Ninh Giang đã được cấp giấy chứng nhận nhãn hiệu tập thể từ năm 2017. Hoa cúc tại đây có màu hoa sáng, bông to, lâu tàn, lá dày và xanh, được tạo thế đều đặn. Đây là sản phẩm đặc trưng của địa phương trong mỗi dịp Tết.

Chính quyền phường Hòa Thắng và xã Vạn Ninh đang khẩn trương thống kê thiệt hại, tổng hợp báo cáo gửi lên cấp trên để đề xuất hỗ trợ theo quy định. Bà con đang nỗ lực khôi phục sản xuất nhưng phần lớn diện tích hoa đã không thể cứu vãn sau lũ.

Thiệt hại do mưa lũ năm 2025 gây ra đối với nông nghiệp Khánh Hòa rất lớn. Báo cáo của Sở Nông nghiệp và Môi trường cho thấy tổng thiệt hại sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản ước hơn 697,6 tỷ đồng, cùng với khoảng 1.730 tỷ đồng thiệt hại về thủy lợi và đê điều.

Nhiều diện tích lúa, rau màu, cây ăn quả, hoa Tết, vật nuôi và vùng nuôi thủy sản bị cuốn trôi hoặc hư hỏng. Các địa phương đang khẩn trương thống kê và triển khai biện pháp khôi phục./.

