Sau tai nạn lao động ở Yên Bái: Tăng cường biện pháp bảo đảm an toàn lao động

Công ty Cổ phần Ximăng và Khoáng sản Yên Bái, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái, nơi xảy vụ tai nạn lao động khiến 10 người thương vong. (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)

Ngày 23/4, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái Trần Huy Tuấn đã ký Công văn hỏa tốc yêu cầu các ngành liên quan tăng cường thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn lao động và xử lý vụ tai nạn lao động xảy ra tại Công ty Cổ phần Ximăng và Khoáng sản Yên Bái.

Theo Công văn, Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu Sở Lao động-Thương binh và Xã hội khẩn trương thành lập Đoàn điều tra tai nạn lao động cấp tỉnh để tổ chức điều tra vụ tai nạn lao động xảy ra tại Công ty Cổ phần Ximăng và Khoáng sản Yên Bái theo đúng quy định của pháp luật; làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân có liên quan, kiến nghị xử lý nghiêm các vi phạm theo quy định của pháp luật (nếu có).

Sở Lao động-Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra; thành lập các Đoàn kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động tại các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh; kịp thời xử lý những hành vi, vi phạm trong công tác an toàn, vệ sinh lao động, đặc biệt là trong các hoạt động sản xuất vật liệu xây dựng; khai thác, chế biến khoáng sản; các vụ tai nạn lao động, sự cố lao động nghiêm trọng tại các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh.

Sở Lao động-Thương binh và Xã hội chủ trì phối hợp các sở, ban, ngành có liên quan và các địa phương tăng cường tuyên truyền, tập huấn, huấn luyện, phổ biến kiến thức, pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động nhằm nâng cao nhận thức cho người sử dụng lao động, người lao động và nhân dân nắm được các kiến thức, kỹ năng, biện pháp phòng tránh tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp xảy ra khi thực hiện các công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc khi sử dụng, vận hành các máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động.

Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu Sở Y tế tăng cường kiểm tra, giám sát việc quan trắc môi trường lao động tại các doanh nghiệp; đôn đốc, yêu cầu doanh nghiệp thực hiện nghiêm túc việc bố trí người làm công tác y tế cơ sở theo đúng quy mô, tính chất lao động, nguy cơ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.

Sở Xây dựng phối hợp với Sở Lao động-Thương binh và Xã hội và các cơ quan liên quan chỉ đạo doanh nghiệp rà soát kỹ các quy định, tiêu chuẩn, quy trình khai thác, chế biến khoáng sản làm ximăng, vật liệu xây dựng khác, kịp thời khắc phục những tồn tại, hạn chế, bảo đảm tuyệt đối an toàn cho người lao động.

Đồng thời, hướng dẫn, kiểm tra và tổ chức thực hiện các quy chuẩn kỹ thuật, các quy định về an toàn, vệ sinh lao động trong các hoạt động: khai thác, chế biến khoáng sản làm vật liệu xây dựng, nguyên liệu sản xuất ximăng; sản xuất vật liệu xây dựng; thường xuyên kiểm tra công tác an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình; xử lý nghiêm các vi phạm quy định của pháp luật về an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình; cương quyết dừng thi công, dừng sử dụng máy, thiết bị khi phát hiện vi phạm về an toàn lao động.

Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái Đỗ Đức Duy yêu cầu Bệnh viện Đa khoa tỉnh huy động tối đa phương tiện, nhân lực, vật lực chăm sóc tốt nhất cho các bệnh nhân. (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)

Sở Công Thương phối hợp với Sở Lao động-Thương binh và Xã hội, Ủy ban Nhân dân huyện Yên Bình và các cơ quan liên quan giải quyết những vụ việc tai nạn lao động xảy ra tại Công ty Cổ phần Ximăng và Khoáng sản Yên Bái theo quy định của pháp luật.

Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái chỉ đạo Công an tỉnh phối hợp với các cơ quan chức năng khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn xảy ra tại Công ty Cổ phần Ximăng và Khoáng sản Yên Bái, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định của pháp luật, xem xét trách nhiệm hình sự (nếu có).

Công an tỉnh chỉ đạo các lực lượng, các địa phương tăng cường công tác nắm tình hình, làm tốt công tác đảm bảo an ninh trật tự, xử lý nghiêm các vấn đề phát sinh (nếu có); thực hiện hiệu quả chức năng quản lý Nhà nước về phòng cháy, chữa cháy, tổ chức cứu nạn, cứu hộ đối với các vụ tai nạn lao động xảy ra trên địa bàn tỉnh…

Như phóng viên TTXVN đưa tin, vào hồi 13 giờ 30 phút, ngày 22/4 đã xảy ra vụ tai nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng tại Công ty Cổ phần Ximăng và Khoáng sản Yên Bái, trụ sở thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình.

Cụ thể, trong quá trình các công nhân bảo dưỡng, sửa chữa định kỳ máy nghiền số 3 của Nhà máy Xi măng Yên Bái (đơn vị trực thuộc Công ty Cổ phần Ximăng và Khoáng sản Yên Bái), sự cố bất ngờ xảy ra, làm cho 7 công nhân tử vong và 3 người khác bị thương. Ba công nhân bị thương đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái, sức khỏe ổn định.

Theo ông Nguyễn Văn Đức, Giám đốc Nhà máy Ximăng Yên Bái thuộc Công ty Cổ phần Ximăng và Khoáng sản Yên Bái, trong quá trình sản xuất, từ 9 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút hàng ngày, nhà máy cho dừng hoạt động các lò quay nghiền.

Trước khi xảy ra vụ việc, sau khi ăn trưa, tổ thợ gồm 10 người do anh Lê Mạnh Cường làm trưởng ca tiến hành công đoạn bảo dưỡng thường xuyên, thay tấm lót trong máy nghiền.

Theo đúng quy trình an toàn lao động phải tắt điện, sau đó, các thợ vào trong lồng tiến hành siết các ốc vít và thay các tấm lót. Nhưng do bất cẩn trong quá trình ngắt, mở điện, làm động cơ chính máy nghiền số 3 hoạt động, khiến dịch chuyển lò nghiền đã làm 7 người chết, 3 người bị thương./.

