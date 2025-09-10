SBA hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa Hàn Quốc thâm nhập thị trường quốc tế

Cơ quan Xúc tiến thương mại Seoul (SBA) đang đẩy mạnh hỗ trợ các doanh nghiệp khởi nghiệp và doanh nghiệp nhỏ và vừa (SME) Hàn Quốc thâm nhập thị trường quốc tế thông qua việc tổ chức gian hàng chung tại các triển lãm quốc tế và tổ chức các sự kiện tư vấn xuất khẩu.

Ngày 2/7, SBA phối hợp với quận Geumcheon vận hành gian hàng G-Valley tại triển lãm sức khỏe và làm đẹp lớn nhất châu Á Lifestyle Week Tokyo.

10 doanh nghiệp đã tham gia, thực hiện 246 buổi tư vấn và ký kết các biên bản ghi nhớ (MOU) trị giá 1,55 triệu USD với tổng giá trị xuất khẩu dự kiến đạt 9 triệu USD.

SBA cũng cung cấp các dịch vụ hỗ trợ toàn diện như kết nối tư vấn, phiên dịch và bảo hiểm xuất khẩu.

Quang cảnh sự kiện Tư vấn xuất khẩu Gangseo 2025 với các nhà mua hàng quốc tế, tổ chức tại COEX Magok ngày 16/7. (Nguồn: AVING News)

Trước đó, vào tháng Sáu, SBA dẫn dắt 24 doanh nghiệp Hàn Quốc tham gia Triển lãm quốc tế nguồn cung ứng sản phẩm cao cấp tại Việt Nam (Vietnam International Premium Products Fair 2025) tại Thành phố Hồ Chí Minh, phối hợp cùng COEX và Hiệp hội Thương mại Quốc tế Hàn Quốc (KITA).

Các doanh nghiệp đã tiến hành 287 cuộc tư vấn, trong khi SBA ký kết MOU với Khu công nghiệp Việt Nam-Singapore (VSIP) nhằm cung cấp ưu đãi thuế, thông tin đầu tư và kết nối đối tác cho các SME Seoul mở rộng vào thị trường Việt Nam.

Tại Hàn Quốc, SBA cũng tổ chức các sự kiện tư vấn xuất khẩu ở quận Geumcheon và Gangseo, kết nối hơn 120 doanh nghiệp nhỏ và vừa với các nhà mua hàng quốc tế trong lĩnh vực làm đẹp và chăm sóc sức khỏe. Các sự kiện này nhằm xây dựng hệ thống hỗ trợ toàn diện, từ tham gia triển lãm đến quản lý sau sự kiện.

Tiếp nối thành công đó, SBA đang tuyển chọn doanh nghiệp nhỏ và vừa tham gia sự kiện Tư vấn xuất khẩu với nhà mua hàng quốc tế 2025 trong lĩnh vực công nghệ thông tin, điện tử và hàng tiêu dùng.

Sự kiện sẽ diễn ra vào ngày 22/10 tại COEX Magok (Gangseo-gu) và ngày 23/10 tại khách sạn Four Points by Sheraton (G-Valley) với các buổi tư vấn trực tiếp cùng 60 nhà mua hàng quốc tế, trưng bày sản phẩm và dịch vụ tư vấn xuất khẩu.

Doanh nghiệp đủ điều kiện là doanh nghiệp nhỏ và vừa có trụ sở tại Seoul đang tìm kiếm cơ hội mở rộng thị trường quốc tế. Hạn đăng ký đến 18h ngày 12/9 qua website SBA.

Ông Lee Taehoon, Trưởng Ban Trung tâm Công nghiệp thuộc SBA, cho biết SBA sẽ cung cấp hỗ trợ toàn diện, không chỉ dừng lại ở việc tham gia triển lãm, mà còn chú trọng quản lý sau sự kiện và tạo ra kết quả thực chất.

SBA sẽ tiếp tục đa dạng hoạt động để nâng cao năng lực cạnh tranh toàn cầu và khả năng xuất khẩu của doanh nghiệp Seoul./.

