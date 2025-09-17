Sẽ cưỡng chế kê biên tài sản tàu cao tốc Mailinh Express vào ngày 23/9

Thi hành án dân sự thành phố Cần Thơ sẽ tổ chức cưỡng chế kê biên tài sản đối với tàu cao tốc Mailinh Express của Công ty cổ phần Mai Linh Tây Đô vào ngày 23/9. Quyết định này được đưa ra sau khi doanh nghiệp tiếp tục không thực hiện nghĩa vụ trả nợ theo thỏa thuận, dù đã nhiều lần được tạo điều kiện hoãn thi hành án.

Theo thông báo mới nhất của Thi hành án dân sự thành phố Cần Thơ ban hành ngày 16/9, buổi cưỡng chế sẽ diễn ra vào lúc 8 giờ ngày 23/9/2025 tại nơi neo đậu của tàu là Nhà máy X55 (Cục Hậu cần-Kỹ thuật, Quân chủng Hải quân) tại Cần Thơ.

Việc cưỡng chế kê biên được tiến hành sau khi Công ty cổ phần Mai Linh Tây Đô không thực hiện cam kết thanh toán khoản nợ hơn 892 triệu đồng cùng lãi suất 1,5%/tháng cho ông H.N.M.T (trú tại thành phố Cần Thơ) trong vòng 15 ngày theo biên bản thỏa thuận. Trước đó, công ty đã có đơn xin hoãn thi hành án vào ngày 5/9/2025 với lý do tàu đã hết hạn đăng kiểm, gặp khó khăn về vận hành và đang bảo trì.

Trong các văn bản xin tạm hoãn gửi cơ quan chức năng, đại diện Công ty cổ phần Mai Linh Tây Đô cho rằng, tàu Mailinh Express là tài sản có nguồn vốn từ Quỹ Đầu tư phát triển thành phố Cần Thơ, một đơn vị của Ủy ban Nhân dân thành phố, với số vốn đầu tư trên 31 tỷ đồng.

Công ty Mai Linh Tây Đô lập luận rằng việc kê biên tài sản sẽ gây ảnh hưởng đến nguồn vốn của nhà nước. Doanh nghiệp cũng trình bày đang gặp nhiều khó khăn trong kinh doanh và không đủ khả năng thu xếp tài chính để di dời tàu hay nộp phí bảo hiểm phục vụ việc cưỡng chế.

Tuy nhiên, đây không phải là lần đầu tiên việc thi hành án bị trì hoãn. Trước đó, cơ quan thi hành án đã hai lần ra thông báo cưỡng chế nhưng đều phải tạm hoãn theo đề nghị của phía Mai Linh Tây Đô. Cụ thể, kế hoạch cưỡng chế lần đầu được ấn định vào ngày 25/6/2025, sau đó dời sang ngày 9/7/2025. Lần thứ hai được lên kế hoạch vào ngày 5/9/2025.

Vụ việc bắt nguồn từ bản án của Tòa án nhân dân quận Cái Răng (cũ), trong đó ông H.N.M.T khởi kiện Công ty cổ phần Mai Linh Tây Đô vì vi phạm hợp đồng vay vốn. Theo bản án, ông H.N.M.T có cho công ty vay 1 tỷ đồng trong giai đoạn từ 14/8/2023 đến 31/12/2023 với lãi suất 12%/năm. Tuy nhiên, công ty đã không trả nợ gốc và lãi như cam kết.

Tàu cao tốc Mailinh Express là tàu chở khách, dài 40m, rộng hơn 10m, có tổng công suất 3.220 kW, được đóng năm 2019, từng hoạt động trên tuyến vận tải hành khách đường thủy Cần Thơ-Côn Đảo. Dự trù chi phí cho việc cưỡng chế kê biên lần này là hơn 41 triệu đồng, do Công ty cổ phần Mai Linh Tây Đô chi trả./.

