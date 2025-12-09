SEA Games 33: Chủ nhà Thái Lan quyết tạo “cơn mưa” huy chương Vàng

SEA Games từ lâu đã là biểu tượng của niềm tự hào thể thao khu vực, nơi Thái Lan từng 7 lần dẫn đầu bảng tổng sắp, chỉ xếp sau Indonesia.

Tuy nhiên, ánh hào quang ấy đã phai nhạt gần 1 thập kỷ, khi Thái Lan mất vị thế số 1 kể từ sau Singapore 2015, còn Việt Nam vươn lên thống trị 2 kỳ đại hội gần nhất (tổ chức tại Việt Nam và Campuchia).

Vì thế, SEA Games 33 trở thành thời khắc được chờ đợi để Thái Lan đòi lại vị thế của một cường quốc thể thao Đông Nam Á.

Chiến dịch của nước chủ nhà mang quy mô đồ sộ, với 1.531 VĐV, gồm 833 nam và 698 nữ, thi đấu ở 50 môn.

Bên cạnh các môn truyền thống, kỳ Đại hội năm nay bổ sung thêm các nội dung mới như thể thao hàng không (Air Sports - gồm nhiều môn thi đấu và biểu diễn trên bầu trời), kéo co, đĩa bay và võ tổng hợp (MMA), phản ánh hướng mở rộng và hiện đại hóa của SEA Games.

Từ ngày 9-20/12, tổng cộng 574 bộ huy chương sẽ được trao tại Bangkok và Chon Buri - hai trung tâm thi đấu chính - với mạng lưới địa điểm trải dài trên cả nước, biến SEA Games thành lễ hội thể thao quốc gia.

Một số môn như cầu lông, bóng chày, bóng đá nam hay polo đã khởi tranh, mang lại những điểm nhấn ban đầu cho người hâm mộ. Theo dự báo từ 50 liên đoàn thể thao, Thái Lan có thể thu về tới 241 huy chương Vàng con số đầy tham vọng.

Đua thuyền và Điền kinh được xem là “mũi nhọn” với kỳ vọng đạt lần lượt 18 và 17 huy chương Vàng. Sepak takraw đặt mục tiêu “quét vàng” với 11 nội dung, trong khi Muay Thái và Jujitsu hướng đến 10 huy chương Vàng mỗi môn; Boxing kỳ vọng 9, Taekwondo 7 và Xe đạp 6 huy chương Vàng.

Trọng tâm của tham vọng giành ngôi nhất toàn đoàn vẫn nằm ở bóng đá nam - tấm huy chương Vàng danh giá nhất.

Huấn luyện viên Thawatchai Damrong-ongtrakul khẳng định đội U23 Thái Lan sẽ dốc toàn lực giành lại chức vô địch sau lần đăng quang gần nhất năm 2017.

Họ đã khởi đầu ấn tượng bằng chiến thắng 6-1 trước Timor Leste và sẽ gặp Singapore ở lượt trận thứ hai bảng A. Trong khi đó, Indonesia - đương kim vô địch - góp mặt tại bảng C cùng Myanmar và Philippines; bảng B có Việt Nam, Malaysia và Lào.

Ở bóng đá nữ, Chaba Kaew (biệt danh của đội tuyển nữ Thái Lan) cũng đối mặt kỳ vọng lớn. Lần gần nhất họ vô địch SEA Games cách đây đã 12 năm, và Huấn luyện viên Nuengrutai Srathongvian đang hướng tới cú bật mạnh trên sân nhà sau tấm huy chương đồng tại kỳ SEA Games 32 tại Campuchia. Các cầu thủ nữ Thái Lan mở màn thuận lợi bằng chiến thắng 8-0 trước Indonesia và chuẩn bị gặp Singapore.

Một điểm nhấn lịch sử khác xuất hiện ở môn thuyền buồm, khi lần đầu sau 58 năm, SEA Games chứng kiến thành viên Hoàng gia Thái Lan thi đấu: Hoàng hậu sẽ tham dự nội dung keelboat SSL47 tại Pattaya từ 15 đến 18/12.

Cố Quốc vương Bhumibol Adulyadej và Công chúa Ubolratana từng cùng giành huy chương Vàng ở môn thuyền buồm tại SEAP Games 1967, cũng tổ chức tại Pattaya.

Ở Taekwondo, một kỷ nguyên mới được mở ra sau khi huyền thoại Panipak Wongpattanakit giải nghệ. Ngôi sao trẻ 20 tuổi Banlung Tubtimdang - vừa giành chức vô địch thế giới đầu tiên tại Trung Quốc - trở thành niềm hy vọng lớn trong hành trình tái thiết. Anh sẽ thi đấu hạng 66kg dưới sự dẫn dắt của Huấn luyện viên Choi Young Seok. Các gương mặt nổi bật khác như Phannapa Harnsujin, Sasikarn Thongchan và đội quyền (poomsae) cũng đặt mục tiêu mang về nhiều huy chương Vàng.

Bóng chuyền - môn thể thao biểu tượng của Thái Lan - tiếp tục được kỳ vọng áp đảo. Đội tuyển nữ đặt mục tiêu kéo dài kỷ lục với chức vô địch SEA Games thứ 17, dưới sự dẫn dắt của Huấn luyện viên Kiattipong Radchatagriengkai, người trở lại đội tuyển từ năm ngoái. Đối thủ lớn nhất vẫn là đội tuyển nữ Việt Nam, dù thiếu vắng chủ công Nguyễn Thị Bích Tuyền.

Ở nội dung nam, đội tuyển do Huấn luyện viên Park Ki Won dẫn dắt nhiều khả năng vào tới chung kết.

Điền kinh Thái Lan cũng đón sự trở lại của “thần đồng tốc độ” Puripol Boonson - người từng gây chấn động khi giành cú hat-trick huy chương Vàng ở tuổi 16 tại SEA Games 2021 tại Việt Nam. Sau hành trình vươn tầm châu lục với huy chương Bạc Giải vô địch châu Á 2025 và thành tích vào bán kết Olympic Paris, Puripol tiếp tục là niềm hy vọng vàng khi SEA Games diễn ra trên sân nhà, trước thềm ASIAD tại Nhật Bản.

Ở boxing, truyền thống mạnh mẽ của Thái Lan tiếp tục được phát huy với 17 võ sĩ tham dự, cùng mục tiêu giành 9 huy chương Vàng. Những gương mặt nổi bật như Janjaem - huy chương đồng Olympic và huy chương Vàng SEA Games 2023 - cùng các tuyển thủ từng dự Olympic như Chuthamat Raksat, Baison Manikon hay Thitisan Panmot đều góp mặt.

Lợi thế sân nhà được kỳ vọng sẽ tiếp thêm sức mạnh cho đội, nhất là trước các đối thủ mạnh như Philippines, Indonesia và Việt Nam.

Với quy mô, tham vọng và sự đầu tư trải rộng trên mọi mặt trận, Thái Lan bước vào SEA Games 2025 với quyết tâm tạo nên “cơn mưa” huy chương Vàng để khôi phục vị thế số 1 Đông Nam Á - vị thế họ từng thống trị trong nhiều thập kỷ./.

Khai mạc SEA Games 33: Sự kiện hoành tráng, chưa từng có Lễ khai mạc SEA Games 33 sẽ là một sự kiện hoành tráng, chưa từng có, với những màn trình diễn độc đáo cùng hệ thống kỹ thuật hiện đại bậc nhất.