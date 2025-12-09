SEA Games 33: Futsal nữ Việt Nam cạnh tranh huy chương Vàng với Thái Lan

Ban huấn luyện đội tuyển futsal nữ Việt Nam vừa chính thức công bố danh sách 14 cầu thủ tham dự SEA Games 33 năm 2025 tại Thái Lan.

Đây là lực lượng đã được sàng lọc kỹ lưỡng sau quá trình chuẩn bị kéo dài, với mục tiêu trước mắt là giành quyền vào chung kết và hướng tới cuộc cạnh tranh huy chương vàng với nước chủ nhà.

Huấn luyện viên Nguyễn Đình Hoàng cho biết toàn đội đã có sự chuẩn bị bài bản cả về chuyên môn lẫn tâm lý. Các tổ đấu đã được hoàn thiện, lối chơi được định hình rõ nét và ban huấn luyện xây dựng sẵn những phương án chiến thuật phù hợp cho từng đối thủ cụ thể.

Những đợt tập huấn trong nước và quốc tế, cùng 4 trận giao hữu chất lượng, giúp các cầu thủ tích lũy thêm kinh nghiệm thi đấu và nâng cao khả năng thích nghi với cường độ cao.

Theo đánh giá của ban huấn luyện, tinh thần toàn đội hiện rất tốt và sẵn sàng bước vào giải đấu.

Nhận định về các đối thủ tại SEA Games 33, huấn luyện viên Nguyễn Đình Hoàng cho rằng hành trình phía trước sẽ không dễ dàng. Indonesia được xem là đối thủ đáng gờm khi có sự tiến bộ rõ rệt và thể hiện phong độ ấn tượng tại vòng chung kết châu Á với lối chơi đa dạng, cường độ cao và nền tảng thể lực tốt.

Trong khi đó, Myanmar cũng có nhiều thay đổi đáng kể chỉ trong một năm qua, từ ban huấn luyện đến cách vận hành lối chơi và nhân sự, buộc đội tuyển futsal nữ Việt Nam phải giữ sự tập trung cao độ, tuyệt đối không được chủ quan.

Mục tiêu của đội là tiếp cận giải đấu theo từng trận, trước hết phải vượt qua vòng bảng. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ này, ban huấn luyện và các cầu thủ sẽ tính toán cụ thể hơn cho mục tiêu giành thành tích cao nhất tại SEA Games 33.

Theo kế hoạch, đội tuyển futsal nữ Việt Nam sẽ lên đường sang Thái Lan vào sáng 10/12. Tại SEA Games năm nay, futsal nữ Việt Nam nằm ở bảng B cùng với Indonesia và Myanmar. Các trận đấu được tổ chức tại BTU Hall thuộc Đại học Bangkok Thonburi.

Đội sẽ thi đấu trận ra quân gặp Indonesia ngày 12/12, trước khi chạm trán Myanmar ở lượt trận cuối vòng bảng vào ngày 14/12.

Hai đội đứng đầu mỗi bảng sẽ giành quyền vào bán kết diễn ra ngày 16/12, trước khi bước vào các trận tranh huy chương ngày 18/12./.

