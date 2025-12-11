SEA Games 33: Phạm Thanh Bảo bảo vệ thành công huy chương Vàng

Kình ngư Phạm Thanh Bảo tiếp tục tỏa sáng trên đường đua xanh để mang về tấm huy chương Vàng cho đoàn Thể thao Việt Nam tại SEA Games 33.

Ở chung kết 100m bơi ếch, Phạm Thanh Bảo khẳng định sức mạnh ở nội dung sở trường khi chiếm ưu thế từ đầu và tăng tốc mạnh mẽ để cán đích trước hai kình ngư người Singapore.

Phạm Thanh Bảo cán đích đầu tiên với thành tích 1 phút 01 giây 43. Người về thứ 2 là Chun Ho Chan chạm đích với thời gian 1 phút 01 giây 72, trong khi MaxiMillian Wei Ang về thứ 3 với với thời gian 1 phút 02 giây 35.

Kết quả này giúp Phạm Thanh Bảo bảo vệ thành công tấm huy chương Vàng nội dung 100m bơi ếch.

Cách đây 2 năm, Phạm Thanh Bảo cũng về nhất nội dung 100m bơi ếch với kỷ lục 1 phút 00 giây 97.

Thành tích của Phạm Thanh Bảo giúp đội tuyển Bơi Việt Nam giành tấm huy chương Vàng thứ 2 tại SEA Games 33.

Trong ngày thi đấu hôm qua, kình ngư Trần Hưng Nguyên đã về đích đầu tiên ở nội dung bơi 200m hỗn hợp cá nhân nam với thành tích 2 phút 03 giây 11, qua đó bảo vệ thành công tấm huy chương vàng đã giành được ở 3 kỳ SEA Games 30, 31 và 32.

Như vậy, tính đến 19g20 ngày 11/12, đoàn thể thao Việt Nam đã giành được tổng cộng 12 huy chương Vàng, đứng thứ 2 bảng tổng sắp huy chương SEA Games 33./.

