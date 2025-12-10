SEA Games 33: U22 Việt Nam 'đại chiến' U22 Thái Lan bán kết?

Sau lượt hai lượt trận, môn bóng đá nam SEA Games 33 đã chính thức xác định 1 đội tuyển vào bán kết cùng 1 đội đã phải sớm dừng cuộc chơi.



U22 Lào là cái tên đầu tiên phải chia tay Đại hội sau hai thất bại liên tiếp trước U22 Việt Nam và U22 Malaysia.

Trong khi đó, U22 Philippines gây bất ngờ khi trở thành đội bóng giành quyền vào bán kết sớm nhất sau hai chiến thắng thuyết phục tại bảng C.

Việc Philippines sớm đi tiếp khiến cho cuộc đua tranh tại bảng B - bảng đấu của U22 Việt Nam trở nên khó lường với nhiều kịch bản xảy ra.

Việt Nam-Malaysia quyết đấu

Trước lượt trận quyết định của bảng B, U22 Malaysia đang cùng có được 3 điểm như U22 Việt Nam nhưng tạm dẫn đầu nhờ hiệu số bàn thắng bại tốt hơn (+3 so với +1).

Sau lượt trận ra quân, U22 Malaysia đã giành chiến thắng cách biệt 4-1 trước U22 Lào, trong khi U22 Việt Nam chỉ thắng 2-1 trước Lào.

Kết quả này giúp đoàn quân của Huấn luyện viên Nafuzi Zain đang là đội nắm lợi thế trong cuộc cạnh tranh ngôi đầu bảng B trước khi trận "đại chiến" giữa U22 Việt Nam và U22 Malaysia diễn ra.

Với cách biệt về hiệu số, U22 Malaysia chỉ cần một kết quả hòa trước "các chiến binh Sao vàng" là sẽ khép lại vòng bảng ở vị trí dẫn đầu.

Kết quả hòa cũng là đủ để đưa U22 Việt Nam góp mặt ở vòng đấu tiếp theo với tư cách nhì bảng có thành tích tốt nhất, bởi các đội nhì ở bảng A và C chỉ có thể đạt tối đa 3 điểm.

U22 Việt Nam tập luyện chuẩn bị cho trận gặp U22 Malaysia. (Ảnh: Minh Quyết/TTXVN)

Tuy nhiên, U22 Việt Nam không muốn khép lại vòng bảng ở vị trí thứ 2, để tránh những khó khăn tiềm ẩn ở bán kết. Điều đó đồng nghĩa với việc thầy trò Huấn luyện viên Kim Sang-sik buộc phải giành chiến thắng để khép lại vòng bảng ở ngôi đầu.

U22 Việt Nam có thể đối đầu chủ nhà Thái Lan

Trận "đại chiến" U22 Việt Nam-U22 Malaysia không chỉ quyết định ngôi đầu bảng A mà còn quyết định "số phận" của đương kim vô địch Indonesia cũng như hai cặp đấu ở bán kết.

Kết quả của trận đấu cũng mang đến nhiều kịch bản cho hành trình chinh phục tấm huy chương Vàng bóng đá của U22 Việt Nam.

Cụ thể, nếu thắng U22 Malaysia, Đội tuyển U22 Việt Nam sẽ có 6 điểm tuyệt đối, chắc chắn đứng ngôi đầu bảng B. Khi đó, U22 Việt Nam có khả năng rất cao sẽ gặp đội nhất bảng C là U22 Philippines ở bán kết.

Còn nếu hòa U22 Malaysia, U22 Việt Nam sẽ đi tiếp ở vị trí nhì bảng B, và khả năng cao sẽ "đại chiến" chủ nhà Thái Lan ở bán kết.

U22 Thái Lan hiện đang đứng đầu bảng A với 3 điểm (hiệu số +5 và ghi 6 bàn), xếp trên U22 Timor Leste (3 điểm, hiệu số -3).

Ở lượt cuối bảng A, U22 Thái Lan sẽ đối đầu U22 Singapore. Đội chủ nhà chỉ cần hòa là sẽ nhất bảng nhưng khả năng họ sẽ tiếp tục đánh bại U22 Singapore để khẳng định vị thế.

Trong trường hợp xấu nhất xảy ra, chủ nhà Thái Lan vẫn sẽ nhất bảng A nếu để thua U22 Singapore với cách biệt 3 bàn. Tất nhiên, kịch bản này khó có thể xảy ra khi nhìn vào thực lực của Singapore.

Vì vậy, nếu muốn tránh sớm phải gặp U22 Thái Lan, U22 Việt Nam cần phải đánh bại U22 Malaysia để có được vị trí nhất bảng B.

U22 Thái Lan là ứng viên sáng giá nhất cho tấm HCV SEA Games 33. (Nguồn: FAT)

Kịch bản tệ nhất có thể xảy ra với U22 Việt Nam, đó là chúng ta để thua U22 Malaysia ở trận quyết đấu.

Nếu để thua U22 Malaysia, U22 Việt Nam vẫn có thể giành quyền đi tiếp với vị trí nhì bảng có thành tích tốt nhất, nhưng không còn nắm quyền tự quyết mà phải chờ đợi kết quả hai bảng đấu còn lại.

Khi đó, U22 Việt Nam chỉ có thể đi tiếp nếu U22 Thái Lan không thua U22 Singapore (bảng A), còn trận đấu giữa U22 Indonesia-U22 Myanmar (bảng C) khép lại với kết quả bất phân thắng bại.

Để không rơi vào tình cảnh này, U22 Việt Nam không còn nhiệm vụ nào khác là phải có điểm trong trận đấu với U22 Malaysia để giành quyền vào bán kết, trước khi nghĩ đến các kịch bản cũng như đối thủ tiếp theo của mình.

Theo lịch thi đấu, ở lượt cuối, trận U22 Việt Nam-U22 Malaysia diễn ra sớm nhất, vào lúc 16g ngày 11/12. Trận U22 Thái Lan-U22 Singapore diễn ra lúc 19g cùng ngày.

Trong khi đó, trận cuối cùng vòng bảng giữa U22 Indonesia và U22 Myanmar diễn ra lúc 18g ngày 12/12./.

SEA Games 33: U22 Việt Nam đặt mục tiêu đánh bại U22 Malaysia Quốc Việt cho biết toàn đội đang duy trì tinh thần tích cực sau chiến thắng 2-1 trước U22 Lào và đang tập trung hoàn thành mục tiêu giành 3 điểm trước U22 Malaysia.