"Sen đầu hạ IX" - Kết nối cái đẹp với ánh sáng từ bi, trí tuệ của Đạo Phật

Trong niềm hoan hỷ của mùa Phật đản Phật lịch 2570, triển lãm mỹ thuật Phật giáo "Sen Đầu Hạ IX" đã khai mạc chiều tối 24/5 (8/4 Bính Ngọ), tại Hà Nội.

Triển lãm do Ban Văn hóa Trung ương, Giáo hội Phật giáo Việt Nam tổ chức, do nhóm họa sỹ Phật tử Mặc Hương và các họa sỹ của Trung tâm UNESCO Mỹ thuật Hà Nội thực hiện.

Giữa mùa sen đầu hạ thanh khiết, triển lãm không chỉ là nơi giới thiệu những tác phẩm hội họa, còn là không gian để các nghệ sỹ, người thưởng lãm cùng quay về với sự tỉnh thức, an tịnh và vẻ đẹp của tâm hồn.

Lần thứ 9 được tổ chức, triển lãm đã trở thành điểm hẹn nghệ thuật quen thuộc mỗi mùa Phật đản nhưng năm nay mang dấu ấn đặc biệt hơn khi hướng tới kỷ niệm 2650 năm ngày Đức Phật đản sinh.

Phát biểu khai mạc, Thượng tọa Thích Minh Hiền, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Văn hóa Trung ương, Giáo hội Phật giáo Việt Nam cho biết: Trong Kình Hoa Nghiêm, Đức Phật đã dạy một bài kệ vô cùng sâu sắc: "Tâm như công họa sư, Họa chúng chủng ngũ ấm, Nhất thiết thế giới trung, Vô bất tạo thị pháp."

Tâm con người chính là vị họa sỹ tài ba nhất. Người họa sỹ không dùng bút vẽ trên vải hay giấy, mà dùng chính tư tưởng, cảm xúc và nghiệp lực để vẽ nên muôn loài vạn vật.

Tất cả những gì chúng ta thấy, chúng ta trải nghiệm, từ một bông hoa, một nét mặt, cho đến cả một thế giới vũ trụ hiện tượng, đều là tác phẩm do chính tâm mình vẽ ra.

Thượng tọa Thích Minh Hiền, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Văn hóa trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam phát biểu khai mạc. (Ảnh: Minh Đức/TTXVN)

"Nhất hoa nhất thế giới, nhất diệp nhất Như Lai" - đối với người nghệ sỹ Phật tử, cây bút và sắc màu không chỉ là phương tiện sáng tác nghệ thuật, mà còn là phương tiện để quán chiếu nội tâm và chuyển tải những giá trị thiện lành đến với cuộc đời.

Người nghệ sỹ chân chính không chỉ cần đôi tay tài hoa, còn phải nuôi dưỡng một nội tâm thanh tịnh, một trái tim từ bi và một đời sống tỉnh giác. Khi tâm an định, nghệ thuật sẽ có chiều sâu; khi tâm hướng thiện, tác phẩm sẽ có khả năng cảm hóa lòng người.

Khi nghệ thuật gắn liền với tinh thần Giác ngộ thì mỗi bức tranh sẽ có thể trở thành một đóa sen thơm ngát góp phần hoằng dương chính Pháp giữa cuộc đời này - Thượng tọa Thích Minh Hiền khẳng định.

Triển lãm "Sen đầu hạ IX" quy tụ 58 tác phẩm của 36 họa sỹ, với nhiều chất liệu và phong cách đa dạng: Từ sơn mài trầm mặc, sơn dầu rực rỡ, lụa mỏng manh đến thuỷ mặc bay bồng, từ tả thực chân phương đến đồng hiện huyền ảo, từ trừu tượng sâu lắng đến biến hoá tự do... Mỗi tác phẩm đều là một hành trình thiền định của tâm hồn.

Người xem bắt gặp vẻ đẹp thanh khiết trong tranh màu nước "Chín rồng tắm Phật" của Đại đức Thích Từ Quảng; chiều sâu huyền nhiệm trong tác phẩm sơn dầu "Lục độ mẫu Tara" của họa sỹ Nguyễn Thị Nhàn (pháp danh Pháp Lạc); tinh thần mạnh mẽ, khoáng đạt qua bức sơn mài trừu tượng "Thiên mã Hương Sơn" của họa sỹ Nguyễn Đức Quang (pháp danh Quảng Thiện).

Bên cạnh đó là những sắc màu giàu năng lượng trong "Giác ngộ phổ chiếu" của họa sỹ Phan Thị Thanh Mai (pháp danh Diệu Hoa); "Nhất niệm Bồ đề" của họa sỹ Trần Lưu Mỹ (pháp danh Phúc Thiện); hay chiều sâu chiêm nghiệm trong "Liên hoa tâm" của tác giả Lương Duy, "Đại giác" của họa sỹ Huệ Khánh Hạnh, "Diệu pháp" của họa sỹ Nguyễn Trần Hoàng (pháp danh Tâm Đạo)… Tác phẩm điêu khắc "Liên trì" của tác giả Lương Đức Hùng mang đến một điểm nhấn giàu tính tạo hình...

Đặc biệt, triển lãm năm nay còn mang ý nghĩa rất thiêng liêng đánh dấu chặng đường 20 năm thành lập nhóm họa sỹ Phật tử Mặc Hương (2006-2026).

Hai thập kỷ trôi qua là một hành trình đầy tâm huyết, thấm nhuần Đạo vị, nơi những người nghệ sỹ đã cùng nhau gìn giữ ngọn lửa sáng tạo trong tinh thần phụng sự, lấy nghệ thuật làm nhịp cầu kết nối cái đẹp với ánh sáng từ bi và trí tuệ của Đạo Phật.

Tiến sỹ, họa sỹ Phan Thị Thanh Mai, Giám đốc Trung tâm UNESCO Mỹ thuật Hà Nội chia sẻ: Lần đầu tiên tham gia triển lãm, trung tâm đã mang đến triển lãm 20 tác phẩm của 17 họa sỹ. Bằng nhiều chất liệu khác nhau nhưng tựu chung các tác phẩm đều hướng đến ánh sáng của Phật pháp.

Bản thân họa sỹ Phan Thị Thanh Mai cũng mang đến triển lãm tác phẩm "Giác ngộ phổ chiếu." Tác phẩm thể hiện ý nghĩa Phật luôn soi rọi ánh sáng đến với nhân thế, nhân gian và những người có tâm lành đều được ánh sáng Phật chiếu rọi.

Mùa sen năm nay mang một sắc màu đặc biệt, thiêng liêng và rạng ngời. Vượt lên trên những giá trị thẩm mỹ thông thường, triển lãm khẳng định vai trò của nghệ thuật trong việc đưa tinh thần Phật giáo đến gần hơn với công chúng. Hội họa và điêu khắc trở thành phương tiện truyền tải thông điệp văn hóa và kết nối tâm hồn.

Triển lãm "Sen Đầu Hạ IX" sẽ diễn ra đến hết ngày 31/5 (tức 15/4 Bính Ngọ) tại Art Space, số 42 Yết Kiêu, Hà Nội./.

