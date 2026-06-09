Seoul Food 2026: Thực phẩm Việt nâng tầm tại Hàn Quốc

28 doanh nghiệp thực phẩm Việt Nam tham gia Hội chợ Công nghiệp thực phẩm quốc tế Seoul Food 2026 diễn ra từ ngày 9-12/6 tại Trung tâm Triển lãm Quốc tế KINTEX.

Đây là một trong những hoạt động xúc tiến thương mại quan trọng nhất của ngành thực phẩm Việt Nam tại thị trường Hàn Quốc trong năm 2026, đồng thời là cơ hội để các doanh nghiệp Việt Nam quảng bá thương hiệu, mở rộng mạng lưới đối tác và từng bước nâng cao vị thế của thực phẩm Việt Nam trong chuỗi cung ứng khu vực.

Đặc biệt, sự tham dự của Đại sứ Việt Nam tại Hàn Quốc Vũ Hồ cùng đại diện các cơ quan chức năng, hiệp hội ngành hàng và cộng đồng doanh nghiệp cho thấy sự quan tâm ngày càng lớn của Việt Nam đối với thị trường Hàn Quốc - một trong những thị trường xuất khẩu có giá trị gia tăng cao và yêu cầu chất lượng khắt khe hàng đầu châu Á.

Các doanh nghiệp Việt Nam tham dự Seoul Food 2026 với các mặt hàng đa dạng từ thực phẩm, trái cây chế biến, thực phẩm chức năng, gia vị, đồ uống… nhằm quảng bá mạnh mẽ khả năng cạnh tranh và tiềm năng tăng trưởng của ngành công nghiệp thực phẩm.

Các công ty xuất khẩu hàng đầu của Việt Nam như Vinamilk, WestFood, TSFood, Nafoods Group, Bích Chi Food, DH Foods, WANA và DACE nằm trong số các công ty tham gia.

Tham gia Seoul Food 2026, điểm đáng chú ý là sự thay đổi trong cách tiếp cận thị trường của doanh nghiệp Việt Nam. Nếu như trước đây phần lớn doanh nghiệp tập trung vào xuất khẩu nguyên liệu hoặc các sản phẩm sơ chế thì hiện nay ngày càng nhiều doanh nghiệp đầu tư vào chế biến sâu, nâng cao chất lượng bao bì, xây dựng thương hiệu và đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế.

Nhiều doanh nghiệp mang đến hội chợ các sản phẩm có giá trị gia tăng cao như thực phẩm dinh dưỡng, thực phẩm hữu cơ, đồ uống chức năng, sản phẩm chế biến từ trái cây nhiệt đới, thực phẩm tiện lợi và các sản phẩm phục vụ xu hướng tiêu dùng hiện đại.

Bên cạnh đó, việc ứng dụng công nghệ trong sản xuất, kiểm soát chất lượng và truy xuất nguồn gốc cũng ngày càng được các doanh nghiệp quan tâm. Đây là những yếu tố có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với thị trường Hàn Quốc - nơi người tiêu dùng ngày càng chú trọng tới các tiêu chí về an toàn thực phẩm, sức khỏe và phát triển bền vững.

Sản phẩm Việt Nam tại Seoul food 2026. (Ảnh: Khánh Vân/TTXVN)

Hàn Quốc hiện là nền kinh tế lớn thứ tư châu Á, với thu nhập bình quân đầu người thuộc nhóm cao trong khu vực. Quy mô thị trường thực phẩm và đồ uống của Hàn Quốc được đánh giá thuộc nhóm lớn nhất Đông Bắc Á, với giá trị tiêu dùng thực phẩm hàng năm lên tới hàng trăm tỷ USD.

Đặc điểm đáng chú ý của thị trường Hàn Quốc là nhu cầu nhập khẩu thực phẩm ngày càng gia tăng. Do hạn chế về diện tích đất nông nghiệp và điều kiện tự nhiên, Hàn Quốc phụ thuộc đáng kể vào nguồn cung thực phẩm nhập khẩu, đặc biệt là các mặt hàng nông sản nhiệt đới, thực phẩm chế biến, thủy sản và nguyên liệu phục vụ ngành công nghiệp thực phẩm.

Trong những năm gần đây, cùng với sự phát triển của kinh tế và thay đổi trong lối sống, người tiêu dùng Hàn Quốc ngày càng quan tâm nhiều hơn tới các sản phẩm có lợi cho sức khỏe, thực phẩm tự nhiên, thực phẩm hữu cơ, thực phẩm tiện lợi và các sản phẩm có nguồn gốc rõ ràng. Xu hướng này đang mở ra nhiều cơ hội cho các doanh nghiệp Việt Nam.

Các mặt hàng như trái cây chế biến, nước ép trái cây, cà phê, hạt điều, hồ tiêu, gia vị tự nhiên, thủy sản chế biến, thực phẩm dinh dưỡng và thực phẩm hữu cơ đang có nhiều tiềm năng phát triển tại thị trường Hàn Quốc.

Đặc biệt, cùng với sự lan tỏa của văn hóa Việt Nam và sự gia tăng nhanh chóng của cộng đồng người Việt Nam tại Hàn Quốc, mức độ nhận diện đối với thực phẩm Việt Nam cũng ngày càng được cải thiện.

Hiện nay, nhiều chuỗi siêu thị, cửa hàng tiện lợi và hệ thống bán lẻ lớn của Hàn Quốc đã bắt đầu phân phối các sản phẩm có xuất xứ từ Việt Nam, từ cà phê, đồ uống đến các sản phẩm chế biến từ nông sản nhiệt đới.

Ông Phạm Khắc Tuyên, Tham tán thương mại Việt Nam tại Hàn Quốc, cho biết có ba xu hướng tiêu dùng nổi bật đang định hình thị trường thực phẩm Hàn Quốc trong giai đoạn hiện nay gồm: tiêu dùng vì sức khỏe với các sản phẩm có nguồn gốc tự nhiên; tiêu dùng xanh và phát triển bền vững với các tiêu chí về môi trường, xã hội và quản trị doanh nghiệp (ESG), phát thải carbon, bao bì thân thiện môi trường và truy xuất nguồn gốc và tiêu dùng tiện lợi hướng đến thực phẩm chế biến sẵn, thực phẩm đông lạnh, thực phẩm ăn liền và các sản phẩm đóng gói tiện lợi.

Những xu hướng này tạo ra không gian phát triển đáng kể cho nhiều nhóm hàng thế mạnh của Việt Nam. Đặc biệt, các sản phẩm từ trái cây nhiệt đới, cà phê, đồ uống, gia vị, thực phẩm dinh dưỡng và thực phẩm chế biến từ nông sản có nhiều tiềm năng mở rộng thị phần trong thời gian tới.

Seoul Food hiện là hội chợ thực phẩm thường niên lớn nhất Hàn Quốc và nằm trong nhóm các triển lãm chuyên ngành thực phẩm có uy tín hàng đầu khu vực châu Á. Một trong những giá trị lớn nhất của Seoul Food không nằm ở số lượng khách tham quan hay số lượng gian hàng tham gia mà nằm ở khả năng kết nối doanh nghiệp.

Thông qua các chương trình giao thương B2B, doanh nghiệp Việt Nam có cơ hội gặp gỡ trực tiếp các nhà nhập khẩu, hệ thống phân phối, chuỗi siêu thị, nhà bán lẻ và các tập đoàn thực phẩm lớn của Hàn Quốc. Đây là cơ hội quan trọng để doanh nghiệp không chỉ tìm kiếm đơn hàng trước mắt mà còn xây dựng các mối quan hệ hợp tác dài hạn.

Trong bối cảnh cạnh tranh quốc tế ngày càng gay gắt, việc tham gia sâu hơn vào các chuỗi cung ứng khu vực và toàn cầu sẽ đóng vai trò quyết định đối với khả năng phát triển bền vững của doanh nghiệp.

Thực tế cho thấy nhiều doanh nghiệp Việt Nam đã tìm được đối tác lâu dài thông qua các kỳ Seoul Food trước đây, từ đó mở rộng hoạt động xuất khẩu sang không chỉ Hàn Quốc mà còn nhiều thị trường khác. Điều này cho thấy vai trò ngày càng quan trọng của các hoạt động xúc tiến thương mại chuyên sâu trong việc hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh quốc tế./.

IFE 2026: Xu hướng của ngành thực phẩm, đồ uống toàn cầu và cơ hội cho Việt Nam Tại Hội chợ thực phẩm đồ uống quốc tế 2026 diễn ra ở Anh, sự hiện diện của gian hàng Việt Nam đã thể hiện những nỗ lực của hàng Việt trong hành trình vươn xa về địa lý, về chất lượng và bản sắc.

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