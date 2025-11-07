Sinh viên Ngoại thương giành Giải Nhất cuộc thi 'Phóng viên trẻ Pháp ngữ'

Chiều 7/11, tại Hà Nội, báo Le Courrier du Vietnam (Thông tấn xã Việt Nam) tổ chức Lễ trao giải Cuộc thi “Phóng viên trẻ Pháp ngữ 2025.”

Với chủ đề “Học tập và Hành động,” cũng là chủ đề của Ngày Quốc tế Pháp ngữ (20/3) năm nay, cuộc thi ghi nhận con số kỷ lục 155 bài dự thi của 236 thí sinh, đến từ khắp ba miền Bắc, Trung, Nam của đất nước và nhiều quốc gia nói tiếng Pháp.

Vượt qua hàng trăm thí sinh, tác phẩm: “La Silhouette du Son: du sensible à l’humain” (Dáng hình thanh âm: Từ nhận thức đến giá trị nhân văn) của 2 sinh viên Nguyễn Vũ Linh và Trịnh Đức Anh (Đại học Ngoại thương) giành giải Nhất.

Ban tổ chức cũng trao Giải Nhì cho tác phẩm: “TỎA: Des jeunes qui rayonnent avec les minorités ethniques” (TỎA: Sức trẻ tỏa sáng cùng các dân tộc thiểu số). của Nguyễn Thị Khánh Huyền và Phùng Diệu Linh (Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội).

Tổng Biên tập báo Le Courrier du Vietnam Nguyễn Hồng Nga - Trưởng Ban tổ chức cuộc thi - khai mạc buổi lễ. (Ảnh: Hoàng Hiếu/TTXVN)

Ngoài ra, còn có các giải thưởng đặc biệt đến từ Đại sứ quán Pháp, Đại sứ quán Maroc, Đại học Pháp ngữ (AUF), Đại học Phenikaa, Nhóm Đại sứ, phái đoàn và tổ chức Pháp ngữ tại Hà Nội và Giải thưởng công chúng.

Ban tổ chức đã trao 14 giải thưởng - con số cao nhất từ trước tới nay - nhằm tôn vinh sự sáng tạo, đa dạng và năng lượng tích cực của thế hệ trẻ Pháp ngữ.

Phát biểu tại lễ trao giải, Phó Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam Đoàn Thị Tuyết Nhung gửi lời chúc mừng tới Ban tổ chức và các thí sinh đồng thời nhấn mạnh: Cuộc thi do báo Le Courrier du Vietnam khởi xướng cách đây 10 năm, với sự đồng hành và tài trợ chính của Văn phòng khu vực châu Á-Thái Bình Dương của Tổ chức Quốc tế Pháp ngữ (OIF) đã trở thành sân chơi uy tín đối với giới trẻ yêu tiếng Pháp tại Việt Nam và khu vực.

Phó Tổng giám đốc Thông tấn xã Việt Nam Đoàn Thị Tuyết Nhung phát biểu. (Ảnh: Hoàng Hiếu/TTXVN)

Không chỉ là nơi để thể hiện khả năng viết báo, kể những câu chuyện bằng tiếng Pháp, cuộc thi còn góp phần lan tỏa những giá trị nhân văn, trách nhiệm công dân và khát vọng hành động vì cộng đồng. Đây chính là giá trị cốt lõi giúp Giải thưởng qua 10 mùa giải để lại dấu ấn trong cộng đồng Pháp ngữ.

Phó Tổng Giám đốc Đoàn Thị Tuyết Nhung đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, sự sáng tạo của thế hệ trẻ Pháp ngữ hiện nay, những người không chỉ giỏi ngoại ngữ mà còn ý thức sâu sắc về vai trò của mình trong các vấn đề toàn cầu như bảo vệ môi trường, gìn giữ văn hóa, ứng dụng công nghệ hay phát triển giáo dục.

Là cơ quan báo chí đối ngoại chủ lực quốc gia, Thông tấn xã Việt Nam luôn coi trọng việc truyền thông bằng nhiều ngôn ngữ khác nhau trên thế giới, trong đó có tiếng Pháp, qua đó quảng bá hình ảnh đất nước, văn hóa và con người Việt Nam; đồng thời truyền tải thông điệp về thế hệ trẻ Việt Nam với khát vọng xây dựng đất nước giàu mạnh, hùng cường, vững bước vào kỷ nguyên mới.

Thông tin tiếng Pháp của Thông tấn xã Việt Nam được sản xuất dưới nhiều loại hình như văn bản, video, podcast, đồ họa, megastory… lan tỏa trên các nền tảng số, góp phần kết nối Việt Nam với cộng đồng Pháp ngữ toàn cầu. Báo Le Courrier du Vietnam đã không chỉ làm tròn sứ mệnh là tờ báo tiếng Pháp duy nhất tại Việt Nam mà trong suốt một thập kỷ qua đã cùng các đối tác duy trì, lan tỏa Giải thưởng “Phóng viên trẻ Pháp ngữ.”

Ông Edgar Doerig, Trưởng Đại diện khu vực châu Á-Thái Bình Dương của Tổ chức Quốc tế Pháp ngữ (REPAP), nhà tài trợ chính của cuộc thi phát biểu. (Ảnh: Hoàng Hiếu/TTXVN)

Ông Edgar Doerig, Đại diện khu vực châu Á-Thái Bình Dương của Tổ chức Quốc tế Pháp ngữ cho hay chủ đề cuộc thi năm nay “Học tập và hành động” cũng là chủ đề của Ngày Quốc tế Pháp ngữ 2025, thể hiện rõ tinh thần đề cao vai trò của giáo dục trong việc hình thành những công dân có trách nhiệm, được trang bị kiến thức và kỹ năng để chủ động ứng phó với những thách thức của thời đại.

Nhìn lại hành trình một thập kỷ của cuộc thi, ông Edgar Doerig đánh giá cao sự phát triển vượt bậc của cuộc thi năm nay, không chỉ ở số lượng thí sinh và bài dự thi kỷ lục mà còn ở chất lượng nội dung, tính sáng tạo và chiều sâu tư duy của các tác phẩm. Theo ông, sự đa dạng về địa lý của các thí sinh không chỉ đến từ ba miền đất nước Việt Nam mà còn từ các quốc gia Pháp ngữ như Congo và Bénin. Đây là minh chứng cho sức lan tỏa mạnh mẽ của cuộc thi trong cộng đồng Pháp ngữ quốc tế./.

Phó Tổng giám đốc TTXVN Đoàn Thị Tuyết Nhung tặng các ấn phẩm sách ảnh "100 năm Báo chí cách mạng Việt Nam" và "80 năm Thông tấn xã Việt Nam." (Ảnh: Hoàng Hiếu/TTXVN)