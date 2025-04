Sinh viên Việt Nam ở Australia đoàn kết, sáng tạo xây dựng kỷ nguyên mới

Theo phóng viên TTXVN tại Sydney, chiều 25/4, tại Trường Đại học New South Wales ở thành phố Sydney tại Australia, Hội Sinh viên Việt Nam tại bang New South Wales (UAVS-NSW) đã tổ chức thành công Đại hội Đại biểu Hội Sinh viên Việt Nam tại bang New South Wales lần thứ V nhiệm kỳ 2025-2027 theo hình thức trực tiếp và trực tuyến.

Đến tham dự đại hội có ông Nguyễn Thanh Tùng, Tổng Lãnh sự Việt Nam tại bang New South Wales, bang Nam Australia và bang Queensland; bà Nguyễn Thu Hường, Lãnh sự thương mại, Thương vụ Việt Nam tại Australia; anh Huỳnh Tấn Đạt, Ủy viên Ban Thư ký Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam; các chủ tịch, phó chủ tịch, lãnh đạo chủ chốt của hội sinh viên Việt Nam tại các bang trên toàn lãnh thổ Australia; hơn 110 đại biểu chính thức đến từ các trường đại học của bang New South Wales đại diện cho hơn 17.000 học sinh, sinh viên, nghiên cứu sinh đang sinh sống và học tập trên toàn lãnh thổ bang; cùng đại diện các hội, đoàn người Việt tại Australia.

Tham dự trực tuyến có bà Đặng Thùy Chi, Bí thư thứ nhất phụ trách giáo dục Đại sứ quán Việt Nam tại Australia; ông Bùi Việt Khôi, Tham tán phụ trách khoa học công nghệ Đại sứ quán Việt Nam tại Australia; ông Nguyễn Phúc Bình, người sáng lập Hội sinh viên Việt Nam tại bang New South Wales, Chủ nhiệm Mạng lưới Đổi mới sáng tạo Việt Nam-Australia.

Đại hội đã đánh giá kết quả hoạt động nhiệm kỳ vừa qua, theo đó, UAVS-NSW đã thực hiện thành công nhiều chương trình, sự kiện nổi bật như ngày hội việc làm "UAVS Career Fair;" cuộc thi khởi nghiệp "UAVS Startup Challenge-Crossnovation,” kết hợp với các sự kiện giải trí; đồng thời tích cực triển khai và tham gia phong trào "Sinh viên 5 tốt," trong đó nhiều thành viên vinh dự được nhận danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” và “Sao Tháng Giêng” của Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam.

Đặc biệt, UAVS-NSW đã áp dụng chuyển đổi số trong công tác vận hành Đại hội, với việc thành lập Website chính thức của Hội Sinh viên, số hóa các văn kiện của hội cũng như tự động hóa các quy trình nhằm thể hiện rõ quyết tâm đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động của hội trong kỷ nguyên số.

Tặng thưởng Giấy khen của Tổng lãnh sự Việt Nam tại Sydney cho các sinh viên có thành tích xuất sắc năm 2024 được. (Ảnh: Lê Đạt/TTXVN)

Đề ra phương hướng cho nhiệm kỳ mới, Đại hội nhất trí tập trung vào việc tăng cường kết nối giữa các hội sinh viên Việt Nam tại các trường đại học trong bang New South Wales, quan tâm đến đời sống vật chất và tinh thần của các bạn sinh viên, từ đó thúc đẩy các hoạt động học thuật, sáng tạo và khởi nghiệp, tiếp tục gìn giữ và phát huy các bản sắc văn hóa dân tộc trong môi trường quốc tế.

Đại hội cũng đã hiệp thương bầu Ban Chấp hành, Ban Thư ký và các chức danh chủ chốt của hội nhiệm kỳ mới, gồm những bạn sinh viên có năng lực và phẩm chất ưu tú, năng động, nhiệt huyết, tiêu biểu cho tinh thần đoàn kết và sáng tạo.

Bạn Đàm Thị Kim Ngân vinh dự được hiệp thương bầu giữ chức Chủ tịch UAVS-NSW nhiệm kỳ 2025-2027. Các bạn Lê Hà Vy, Nguyễn Phúc Toàn và Trần Bình Minh được bầu giữ chức danh phó chủ tịch hội.

Phát biểu tại đại hội, Tổng Lãnh sự Nguyễn Thanh Tùng ghi nhận rằng với sức trẻ cùng tinh thần đoàn kết, tương thân, tương ái, hướng về quê hương đất nước, UAVS-NSW đã tổ chức được nhiều hoạt động có ý nghĩa, thể hiện tinh thần yêu nước thời đại mới, hòa nhập nhưng không hòa tan, không quên cội nguồn, gốc rễ, chung tay đóng góp vào sự phát triển của cộng đồng lưu học sinh Việt Nam tại Australia nói riêng cũng như cộng đồng người Việt tại Australia nói chung.

Tổng lãnh sự Nguyễn Thanh Tùng bày tỏ mong muốn trong thời gian tới, UAVS-NSW tiếp tục có những đóng góp tích cực, phát huy sở trường, sức trẻ, lan tỏa hình ảnh con người Việt Nam trí tuệ, bản lĩnh, tình nghĩa, đoàn kết để xây dựng cộng đồng sinh viên Việt Nam tại Australia ngày càng năng động, sáng tạo, trở thành cầu nối văn hóa, tri thức, tình hữu nghị Việt Nam-Australia.

Tại đại hội, các bạn sinh viên cũng đã có những tham luận và đóng góp ý kiến thiết thực nhằm xây dựng một cộng đồng sinh viên Việt Nam vững mạnh, không chỉ giúp các bạn gìn giữ văn hóa dân tộc, mà còn lan tỏa hình ảnh một nước Việt Nam tươi đẹp, tài giỏi tới bạn bè quốc tế; lan tỏa niềm tự hào và những giá trị văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc mà các bạn gọi một cách hình tượng là “giữ hồn Việt giữa trùng khơi đa văn hóa;” nâng cao nhận thức về sức khỏe tâm thần của sinh viên Việt Nam tại Australia, đảm bảo một tinh thần khỏe mạnh để học tập xa nhà hiệu quả….

Bạn Đàm Thị Kim Ngân, sinh viên Đại học Wollongong, trả lời phỏng vấn phóng viên TTXVN. (Ảnh: Lê Đạt/TTXVN)

Không giấu sự vui mừng và vinh dự khi được bầu làm Chủ tịch UAVS-NSW nhiệm kỳ 2025-2027, chia sẻ với phóng viên TTXVN về những phương hướng hoạt động của hội trong thời gian tới, bạn Đàm Thị Kim Ngân, đang theo học tại Đại học Wollongong, cho biết UAVS-NSW sẽ tiếp tục chăm lo đời sống vật chất và tinh thần của các bạn du học sinh; đảm bảo định hướng nghề nghiệp và giúp các bạn du học sinh trên con đường tìm kiếm việc làm; kết nối hội sinh viên Việt Nam tại các trường đại học, cao đẳng, dạy nghề để UAVS-NSW trở thành một điểm tựa vững chắc cho các bạn du học sinh Việt Nam.

Là một du học sinh mới đặt chân đến Xứ Chuột túi với nhiều bỡ ngỡ, bạn Nguyễn Thế Hoàng Dương, đang theo học tại Đại học New South Wales, cho biết UAVS-NSW giống như một người bạn đồng hành, đã giúp đỡ và hỗ trợ bạn nhanh chóng bắt nhịp với môi trường và cuộc sống của một du học sinh, từng bước hòa nhập và cảm thấy tự tin hơn trên hành trình chinh phục tri thức.

Trong bầu không khí ấm áp, thân tình, hội nghị cũng chúc mừng các bạn sinh viên đã có những đóng góp và thành tích xuất sắc trong nhiệm kỳ vừa qua, giúp tạo nên thành công của UAVS-NSW. Bạn Lê Hà Vy, sinh viên trường Đại học Sydney, người tham gia rất tích cực vào các phong trào cũng như hoạt động tổ chức sự kiện của hội, bày tỏ sự tự hào và phấn khởi về thành tích của UAVS-NSW nhiệm kỳ 2023-2025; đồng thời đánh giá cao sự hào hứng tham gia của các bạn sinh viên.

Bạn Vy cho biết sau mỗi sự kiện mà UAVS-NSW tổ chức, hội đã nhận được phản hồi rất tích cực từ các bạn sinh viên, với 100% các bạn bày tỏ sự hài lòng. Theo Hà Vy, đây là minh chứng về chất lượng, sự phổ biến, sức hút và sự lan tỏa mà UAVS-NSW đã mang lại.

Trong khi đó, theo quan sát của bạn Nguyễn Đức Minh Quang, Phó Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam tại Đại học Sydney, các bạn sinh viên Việt Nam tại Australia là thế hệ rất năng động, luôn chủ động giữ gìn và lan tỏa văn hóa Việt Nam đến cộng đồng sinh viên quốc tế, chú trọng rèn luyện cả thể chất lẫn tinh thần với hy vọng có thể phát huy sức trẻ, đảm bảo việc học hành, đóng góp xây dựng đất nước, quê hương.

Kết thúc đại hội, Ban Chấp hành UAVS-NSW nhiệm kỳ 2025-2027 cam kết các thành viên của hội sẽ tiếp tục học tập, rèn luyện, tích cực tham gia phong trào đổi mới sáng tạo nhằm đưa UAVS-NSW tiếp tục trở thành một điểm tựa vững chắc, giúp du học sinh Việt Nam phát triển toàn diện và góp phần thúc đẩy mối quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa Việt Nam và Australia./.

