Sinh viên Việt Nam trải nghiệm nông nghiệp công nghệ cao tại Israel

Theo phóng viên TTXVN tại Israel, sau gần một tháng học tập và làm việc tại Israel, 12 sinh viên thuộc Đại học An Giang, Đại học Vinh và Đại học Văn hóa TP Hồ Chí Minh đang có những trải nghiệm quý báu trong chương trình thực tập nông nghiệp công nghệ cao tại Trung tâm Agrostudies của Israel.

Nhóm sinh viên này đã được phân bổ về một số nông trại khác nhau ở miền Nam Israel. Trong môi trường sản xuất hiện đại, sinh viên được tiếp cận trực tiếp với công nghệ nông nghiệp tiên tiến, hệ thống canh tác tự động và quy trình quản lý nông trại theo chuẩn quốc tế.

Các em vừa học, vừa làm, được hưởng thu nhập ổn định và đảm bảo đầy đủ điều kiện sinh hoạt, bảo hiểm, an toàn lao động.

Những phản hồi ban đầu từ phía đối tác và các sinh viên đều rất tích cực, thể hiện tinh thần học hỏi, kỷ luật và khả năng thích nghi tốt của thực tập sinh Việt Nam.

Chương trình được xem là bước khởi động quan trọng, mở ra triển vọng nối lại các hoạt động hợp tác lao động và thực tập sinh nông nghiệp Việt Nam tại Israel - lĩnh vực từng mang lại nhiều giá trị thực tiễn và cơ hội phát triển nhân lực chất lượng cao cho ngành nông nghiệp trong nước.

Việc sinh viên Việt Nam có mặt tại các nông trại công nghệ cao Israel không chỉ góp phần nâng cao năng lực nghề nghiệp, mà còn giúp lan tỏa tinh thần đổi mới sáng tạo, hội nhập quốc tế trong đào tạo nguồn nhân lực nông nghiệp thời kỳ mới.

Chương trình thực tập nông nghiệp tại Israel hứa hẹn sẽ tiếp tục được mở rộng, tạo tiền đề để hai bên khôi phục và phát triển mạnh mẽ hơn quan hệ hợp tác trong lĩnh vực lao động, đào tạo và chuyển giao công nghệ nông nghiệp hiện đại

Agrostudies một trung tâm nghiên cứu tiên tiến và đào tạo trong nhiều lĩnh vực nông nghiệp cho các học viên đến từ các nước đang phát triển ở Đông Nam Á và châu Phi.

Hàng năm cơ sở này đào tạo cho hàng trăm học viên, trong nhiều chuyên ngành khác nhau, với hình thức kết hợp hoạt động học tập, nghiên cứu với tham quan nhiều mô hình thực tế./.

