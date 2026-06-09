Số cuộc xung đột trên toàn cầu cao nhất kể từ Chiến tranh Thế giới thứ hai

Năm 2025, thế giới đã chứng kiến 65 cuộc xung đột có liên quan đến ít nhất một quốc gia, mức cao nhất kể từ Chiến tranh Thế giới thứ hai và điều tồi tệ hơn là số vụ tấn công nhằm vào dân thường tăng mạnh.

Đây là nội dung báo cáo do Viện Nghiên cứu Hòa bình Oslo (PRIO) tại Na Uy thực hiện và công bố ngày 9/6.

Nghiên cứu của Viện Nghiên cứu Hòa bình Oslo dựa trên số liệu do Chương trình Dữ liệu xung đột Uppsala (UCDP) thuộc Đại học Uppsala (Thụy Điển) tổng hợp.

Báo cáo phân biệt 3 loại bạo lực có tổ chức chính: xung đột có liên quan đến ít nhất một quốc gia (ít nhất một bên tham gia là quân đội/chính phủ chính thức của một nước), xung đột phi quốc gia (giao tranh giữa các nhóm vũ trang hay các băng đảng) và bạo lực một phía nhằm vào dân thường (nhóm vũ trang hay băng đảng tấn công, thảm sát dân thường không có vũ khí tự vệ).

Theo báo cáo thường niên mang tên “Xu hướng xung đột,” Viện Nghiên cứu Hòa bình Oslo cho biết các cuộc xung đột giữa các quốc gia trong năm ngoái cũng tăng lên mức cao chưa từng thấy trong vòng 80 năm qua, tăng gấp đôi so với năm trước đó lên 8 vụ, trong đó có các cuộc đụng độ ở biên giới giữa Ấn Độ và Pakistan, Afghanistan và Pakistan, cũng như cuộc xung đột Nga-Ukraine và các hoạt động quân sự của Israel nhằm vào Syria. Nhà nghiên cứu Siri Aas Rustad thuộc Viện Nghiên cứu Hòa bình Oslo nhận định “các con số thực sự gây sốc.”

Năm 2025 cũng là năm đẫm máu thứ ba kể từ khi Chiến tranh Lạnh kết thúc (sau các năm 1994 và 2021), với khoảng 245.000 người thiệt mạng do liên quan trực tiếp đến giao tranh hoặc bạo lực, trong đó gần 76.500 người thiệt mạng do các cuộc tấn công trực tiếp nhằm vào dân thường, so với con số 14.200 người của năm 2024.

Theo báo cáo của Viện Nghiên cứu Hòa bình Oslo, số dân thường thiệt mạng tăng vọt là do cuộc xung đột giữa quân đội chính phủ và lực lượng bán quân sự ở Sudan, nơi các cuộc bao vây và thảm sát diễn ra tại thành phố El-Fasher thuộc vùng Darfur ước tính đã cướp đi sinh mạng của khoảng 60.000 người.

Theo bà Rustad, thế giới đang phân cực hơn nhiều khi nửa thập niên qua đã chứng kiến nhiều cuộc xung đột lớn diễn ra cùng lúc và dường như nối tiếp nhau. Khác với trước đây, các cuộc xung đột diễn ra liên tiếp và mức độ tàn phá cao trên toàn cầu.

Châu Phi vẫn là khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của loại hình xung đột có liên quan đến ít nhất một quốc gia, với 29 cuộc xung đột, tiếp theo là châu Á, Trung Đông, châu Mỹ và châu Âu./.

Nhìn lại tác động kinh tế toàn cầu sau 100 ngày xung đột Trung Đông Do cuộc chiến kéo dài đẩy chi phí năng lượng lên mức cao, dữ liệu lạm phát tại nhiều nền kinh tế lớn đã tăng tốc trở lại, do đà tăng vọt từ giá dầu, khí đốt, xăng và nhiên liệu bay.

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