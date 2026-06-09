Môi trường

Sóng cao 11 m đe dọa thủ đô New Zealand, hàng trăm cư dân phải sơ tán

Thủ đô Wellington đã ban bố tình trạng khẩn cấp đối với các khu ngoại ô Owhiro Bay, Island Bay, Houghton Bay và Breaker Bay từ đêm 8/6 và yêu cầu người dân tránh xa khu vực bờ biển phía Nam.

Văn Khoa

Ngày 9/6, chính quyền New Zealand đã sơ tán hàng trăm cư dân tại các khu vực ven biển ở thủ đô Wellington do sóng lớn và gió mạnh đe dọa an toàn.

Thị trưởng Wellington, ông Andrew Little, đã ban bố tình trạng khẩn cấp đối với các khu ngoại ô Owhiro Bay, Island Bay, Houghton Bay và Breaker Bay từ đêm 8/6, đồng thời yêu cầu người dân tránh xa khu vực bờ biển phía Nam thành phố.

Lệnh sơ tán có hiệu lực từ sáng 9/6. Cảnh sát được triển khai hỗ trợ người dân di chuyển đến nơi an toàn và lập các chốt chặn nhằm hạn chế người dân tiếp cận khu vực ven biển.

Theo Cục Khí tượng New Zealand (MetService), sóng tràn vào cảng Wellington trong ngày cao tới 11 m, trong khi sức gió tại sân bay Wellington lên tới 128 km/h. Thời tiết xấu đã khiến một số chuyến bay bị hủy.

Một máy bay cỡ nhỏ của hãng Golden Bay Air cũng bị gió lật nghiêng khi đang đỗ, song không có người trên máy bay tại thời điểm xảy ra sự cố.

Hội đồng thành phố Wellington cho biết một đợt sóng lớn tương tự từng xảy ra năm 2021, gây ảnh hưởng đến nhiều ngôi nhà ở Breaker Bay, khi sóng cao khoảng 6,5 m. Lần này, mức sóng ghi nhận cao hơn đáng kể./.

(TTXVN/Vietnam+)
#Sóng lớn #Chuyến bay #Sơ tán #New Zealand New Zealand
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