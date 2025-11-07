Standard Chartered Marathon: “Giải chạy không khói thuốc” đầu tiên tại Việt Nam

Sáng nay 7/11, Giải Standard Chartered Marathon Di sản Hà Nội 2025 chào đón các vận động viên đến với chuỗi sự kiện thể thao ngoài trời nhằm truyền tải thông điệp: "Vì Hà Nội không khói thuốc."

Được tổ chức thường niên từ năm 2018 bởi công ty Đức Hương Anh (DHA Vietnam), Giải Marathon Di sản Hà Nội là giải mang tính biểu tượng của thành phố Hà Nội, là thành viên của Liên đoàn Điền Kinh Việt Nam, Hiệp hội Marathon và Chạy đường dài Quốc tế (AIMS).

Diễn ra từ ngày 7/11 đến 9/11/2025 với ngày chạy chính thức vào ngày 8/11, Standard Chartered Marathon Di sản Hà Nội 2025 là giải chạy đầu tiên tại Việt Nam phối hợp cùng Quỹ Phòng chống tác hại của thuốc lá triển khai mô hình Không gian không hút thuốc ngoài trời.

Thông điệp “Giải chạy không khói thuốc” sẽ được truyền tải trên toàn tuyến đường chạy, qua lực lượng tình nguyện viên, qua chính vận động viên tham gia và hệ thống màn hình LED tại các đô thị lớn như Hà Nội, Đà Nẵng và Thành phố Hồ Chí Minh.

Đây là bước đi quan trọng góp phần nâng cao nhận thức cộng đồng, giảm gánh nặng bệnh tật và thúc đẩy lối sống lành mạnh.

Mùa giải 2025 chào đón số lượng vận động viên quốc tế tăng đột biến, với 2500 vận động viên quốc tế đến từ gần 70 quốc gia, tăng gần gấp đôi so với mùa giải 2024, khẳng định sức hút cũng như cơ hội vươn tầm quốc tế của Marathon Việt Nam.

Giải chạy năm nay tiếp tục duy trì các cự ly thi đấu đa dạng:​ 42 km (Marathon); 21 km (Half Marathon); 10 km; 5 km; Cự ly dành cho trẻ em từ 6 đến 10 tuổi (2,1 km).

Hệ thống giải thưởng phong phú, dành cho nhiều đối tượng với tổng giá trị lên đến hơn 1 tỷ đồng cùng nhiều hiện vật giá trị từ các nhà tài trợ là sự tri ân và ghi nhận của ban tổ chức dành tới tất cả các vận động viên tham gia giải chạy.

Bên cạnh nội dung thi đấu, Triển Lãm chính thức mở cửa đón khách từ sáng ngày 7/11 và kéo dài trong suốt 3 ngày sự kiện với sự tham gia của nhiều thương hiệu lớn, đặc biệt là các thương hiệu liên quan đến thể thao, chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp toàn diện.

Nhiều hoạt động cũng như các chương trình quà tặng hấp dẫn và giá trị sẽ được diễn ra tại các gian hàng hứa hẹn mang tới nhiều trải nghiệm thú vị cho các vận động viên, khách tham dự cùng gia đình vào ngày nghỉ cuối tuần.

Standard Chartered Marathon Di sản Hà Nội 2025 là giải chạy đầu tiên tại Việt Nam triển khai mô hình Không gian không hút thuốc ngoài trời. (Ảnh: Việt Anh/Vietnam+)

Bệnh viện Bạch Mai tiếp tục là Đối tác Y tế của giải Standard Chartered Marathon Di sản Hà Nội, đánh dấu năm thứ 2 đồng hành cùng giải. Đây là nỗ lực của Ban Tổ chức trong việc thiết lập hệ thống bảo vệ y tế vững chắc, chuyên nghiệp nhằm nâng cao tiêu chuẩn an toàn tại các sự kiện thể thao quy mô lớn, đẳng cấp quốc tế tại Việt Nam.

Chuyên gia đo đường của Hiệp hội Marathon và Chạy Đường dài Quốc tế (AIMS) cùng đội ngũ Đường chạy và An ninh đường chạy của đã hoàn thành đo lần cuối và kiểm tra kỹ thuật đường chạy - bước quan trọng để đảm bảo tiêu chuẩn của AIMS.

Điểm nhấn đặc biệt của mùa giải 2025 là việc thiết lập điểm Xuất phát – Về đích tại Cung Thể thao Quần Ngựa, mở ra cung đường ven Hồ Tây dài gần 10km hoàn toàn bằng phẳng. Đây được xem là một trong những cung đường đẹp và lý tưởng nhất thủ đô, giúp các vận động viên có cơ hội tăng tốc, bứt phá thành tích cá nhân.

"Việc lựa chọn điểm Xuất phát – Về đích mới tại Cung Thể thao Quần Ngựa không chỉ tối ưu trải nghiệm cho VĐV, mà còn tạo nền tảng cho mục tiêu quy mô hàng chục nghìn người tham gia trong tương lai, tiệm cận các giải chạy lớn trên thế giới," Phó giáo sư-Tiến sỹ Nguyễn Trí, Tổng Giám đốc DHA Việt Nam, đại diện Ban Tổ chức chia sẻ tại lễ khai mạc sự kiện.

PGS.TS Nguyễn Trí, Tổng Giám đốc DHA Việt Nam, đại diện Ban Tổ chức phát biểu tại sự kiện khai mạc. (Ảnh: Việt Anh/Vietnam+)

Với tiêu chí “phát triển bền vững”, Standard Chartered Marathon Di sản Hà Nội 2025 tập trung cải tiến và ưu tiên sử dụng chất liệu thân thiện môi trường: Giải sẽ sử dụng chất liệu vải thay vì nilon để sản xuất các loại banner, vật phẩm trang trí... Sáng kiến nhằm đảm bảo khả năng tái sử dụng, tái chế và giảm thiểu sản phẩm nhựa.

Bên cạnh các giá trị thể thao và du lịch, giải năm nay còn tiếp tục theo đuổi sứ mệnh cộng đồng với chuỗi hoạt động ý nghĩa, như chương trình “Trao giày cũ – Nhận niềm vui” thu gom giày cũ làm sạch và tặng trẻ em vùng khó khăn; Ban Tổ chức sẽ tiến hành thu giầy cũ trong 3 ngày sự kiện, các tình nguyện viên là nhân viên của ngân hàng Standard Chartered Việt Nam sẽ làm sạch, đóng gói trước khi trao tặng.

Các chương trình được thực hiện song song như “The Leaders Run” gây quỹ từ các lãnh đạo doanh nghiệp tham gia giải chạy, toàn bộ tiền thu được sẽ được tặng cho các tổ chức từ thiện ngay khi giải kết thúc; Chương trình “Thắp sáng đường chạy” đồng hành cùng người khiếm thị; và cuộc thi hợp xướng “Thanh âm Di sản” tôn vinh sự kết nối giữa âm nhạc – văn hóa – thể thao...

Giải Standard Chartered Marathon Di sản Hà Nội 2025 được kỳ vọng không chỉ đóng góp cho du lịch, giải còn mở ra cơ hội quảng bá hình ảnh Hà Nội – một thành phố nghìn năm văn hiến, giàu bản sắc, nhưng cũng đầy sức sống hiện đại – đến với bạn bè thế giới./.

