Starbucks âm thầm thu hẹp hệ thống tại Mỹ và chiến lược mô hình mới từ năm 2026

Starbucks chủ trương tập trung vào số lượng cửa hàng ít nhưng hiệu quả cao, đồng thời giới thiệu các mô hình cửa tiệm mới kể từ năm 2026.

Chuỗi cửa hàng càphê Starbucks đang lặng lẽ thu hẹp sự hiện diện vật lý tại một số đại đô thị lớn của Mỹ, đánh dấu một sự chuyển hướng quan trọng đối với một thương hiệu từng mở rộng gần như liên tục trong suốt nhiều thập niên. Quyết định này phản ánh sự thay đổi trong thói quen tiêu dùng cùng môi trường kinh doanh ngày càng khắc nghiệt.

Cụ thể, Starbucks dự kiến loại bỏ khoảng 400 địa điểm kinh doanh trên toàn nước Mỹ, chủ yếu là ở các khu vực đô thị, riêng thành phố New York đã mất 42 cửa hàng càphê.

Giới lãnh đạo Starbucks cho biết các thị trường đô thị đã bão hòa đối thủ, trong khi chi phí vận hành tiếp tục leo thang. Trong giai đoạn tới, Starbucks chủ trương tập trung vào số lượng cửa hàng ít nhưng hiệu quả cao, đồng thời giới thiệu các mô hình cửa tiệm mới kể từ năm 2026.

Đợt thu hẹp này diễn ra sau các đợt cắt giảm nhân sự trước đó như một phần của nỗ lực kiểm soát chi phí.

Việc Starbucks thu hẹp "dấu chân" tại các đô thị không chỉ là quyết định chiến thuật của một thương hiệu, mà còn phản ánh những chuyển động sâu sắc trong cấu trúc tiêu dùng và thị trường lao động Mỹ hiện nay./.