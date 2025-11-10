Sự kiện Insider UPLIFT Hanoi 2025: Chuyển đổi dữ liệu thành doanh số

Insider, nền tảng AI-first Customer Data & Experience hàng đầu thế giới, chính thức công bố sự kiện UPLIFT Hanoi 2025, với sự đồng hành của TikTok, South Telecom, UrBox, PMAX, những đối tác chiến lược trong lĩnh vực truyền thông sáng tạo, hạ tầng chăm sóc khách hàng và giải pháp tăng trưởng đa kênh.

Được phát triển bởi Insider, UPLIFT là chuỗi sự kiện chiến lược toàn cầu quy tụ các nhà lãnh đạo và chuyên gia đầu ngành, nơi chia sẻ tầm nhìn về tăng trưởng doanh nghiệp bền vững.

Tại Việt Nam, UPLIFT Hanoi 2025, diễn ra vào 20/11/2025, đánh dấu sự trở lại của chuỗi chương trình này với quy mô mở rộng và nội dung sâu hơn, hướng đến các lĩnh vực ngân hàng, bảo hiểm, bán lẻ và thương mại điện tử.

Thay đổi hành vi người tiêu dùng và sức mạnh liên kết đa kênh

Thị trường Việt Nam đang chứng kiến sự thay đổi mạnh mẽ trong hành vi người tiêu dùng. Doanh nghiệp không chỉ cần thu hút khách hàng mới mà còn phải giữ chân người dùng hiện có trong bối cảnh cạnh tranh khốc liệt.

TikTok đại diện cho truyền thông sáng tạo và sức mạnh lan tỏa, giúp thương hiệu chạm tới khách hàng bằng nội dung giải trí và quảng cáo hiệu quả.

South Telecom mang thế mạnh về hạ tầng chăm sóc khách hàng, với các giải pháp Zalo, SMS, Call Center và Call Bot, giúp doanh nghiệp duy trì mối quan hệ sau bán hàng.

Insider đóng vai trò nền tảng dữ liệu trung tâm, giúp kết nối và phân tích hành vi khách hàng, từ đó tối ưu chiến lược cá nhân hóa và tự động hóa tiếp thị.

UrBox mang đến giải pháp quà tặng và xây dựng chương trình khách hàng thân thiết (Loyalty & Rewards) dành cho doanh nghiệp, giúp nâng cao trải nghiệm mua hàng và xây dựng lòng trung thành bền vững.

PMAX cung cấp giải pháp Marketing tổng thể (Total Marketing Partner), giúp doanh nghiệp tăng trưởng kinh doanh hiệu quả thông qua các giải pháp toàn diện từ xây dựng chiến lược đến thực thi các chiến dịch Marketing đa kênh.

Sự kết hợp giữa TikTok, South Telecom, UrBox, PMAX và Insider mang lại giải pháp toàn diện cho doanh nghiệp từ xây dựng nhận diện thương hiệu, chuyển đổi khách hàng, đến giữ chân và phát triển giá trị lâu dài.

Ba thách thức lớn và cách UPLIFT Hanoi 2025 sẻ chia giải pháp thực tiễn

Phần lớn doanh nghiệp Việt Nam hiện đối mặt với ba thách thức: dữ liệu phân mảnh giữa nhiều nền tảng, gây khó khăn trong việc hình thành hành trình khách hàng liền mạch; chi phí quảng cáo tăng cao, nhưng hiệu quả chuyển đổi chưa tương xứng; khó đo lường ROI trong các chiến dịch đa kênh.

UPLIFT Hanoi 2025 được thiết kế để giúp doanh nghiệp chuẩn bị cho mùa cao điểm cuối năm và Tết 2026 - giai đoạn quyết định doanh thu của nhiều ngành hàng - thông qua case study thực tế từ các thương hiệu trong lĩnh vực ngân hàng, bảo hiểm, bán lẻ và thương mại điện tử, chia sẻ cách tận dụng dữ liệu để tăng trưởng bền vững trong dịp cuối năm, mùa lễ hội; chia sẻ chuyên sâu từ các chuyên gia đầu ngành về ứng dụng AI, dữ liệu hành vi và cá nhân hóa đa kênh, giúp doanh nghiệp tối ưu hiệu suất quảng cáo mùa mega sale và chiến dịch Tết.

Phiên thảo luận chuyên đề về kết hợp quảng cáo sáng tạo, hạ tầng chăm sóc khách hàng và chương trình loyalty, giúp thương hiệu tăng tỷ lệ chuyển đổi và giữ chân khách hàng sau mùa cao điểm.

Điểm nhấn của sự kiện

UPLIFT Hanoi 2025 gồm phiên chính (Main Session) và hai phiên thảo luận chuyên sâu (Breakout Sessions).

BFSI Track-Data-driven Growth: Ứng dụng dữ liệu, AI và tự động hóa để nâng cao hiệu suất marketing và tăng trưởng trong ngành tài chính, ngân hàng, bảo hiểm.

Retail Track-Holiday Playbook: Chiến lược bán lẻ mùa cao điểm - từ nhận diện, kích hoạt mua sắm đến giữ chân khách hàng trung thành qua trải nghiệm đa kênh.

Sự kiện dự kiến quy tụ hơn 100 lãnh đạo cấp cao đến từ hơn 70 doanh nghiệp trong các ngành BFSI và Retail.

Diễn giả: MBS - Tuấn Trần, Chief Data Officer Finy - Nguyên Lê - Deputy General Director In Charge Of Technology TikTok - Trâm Lê, Head of Brand Partnerships, Multi Industries South Telecom - Thịnh Hoàng, Services Consultant Manager TikTok - Nhi Trần, Client Solution Manager, Finance Vertical TikTok - Phoenix Nguyễn, Brand Partnership Manager, Fashion Vertical UrBox - Hòa Đoàn, Head of Premium Service & Loyalty Insider - Lauren Lê, Digital Growth Expert Insider - Quảng Bùi, Account Director Insider - Jack Nguyễn, Regional Managing Director SEA TW HK

Do tính chất chuyên sâu và quy mô giới hạn, UPLIFT Hanoi 2025 chỉ mở đăng ký cho 5 doanh nghiệp đầu tiên qua đường dẫn chính thức trước khi danh sách khách mời được đóng lại./.

