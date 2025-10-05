Sửa đổi Quy chế cuộc thi nghiên cứu khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia cho học sinh

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa công bố dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế Cuộc thi nghiên cứu khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia dành cho học sinh Trung học Cơ sở và Trung học Phổ thông, ban hành kèm theo Thông tư số 06/2024/TT-BGDĐT ngày 10/4/2024 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo để lấy ý kiến góp ý theo quy định.

Việc bổ sung, sửa đổi Thông tư 06 tập trung vào ba nội dung chính gồm: Cách thức lựa chọn các dự án dự thi Cuộc thi cấp quốc gia; các vấn đề liên quan đến việc tổ chức Cuộc thi và các vấn đề liên quan đến việc tổ chức cuộc thi ở cấp đơn vị dự thi.

Trước đó, ngày 10/4/2024, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Quy chế Cuộc thi nghiên cứu khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia dành cho học sinh Trung học Cơ sở và Trung học Phổ thông tại Thông tư số 06/2024/TT-BGDĐT.

Quy chế đã bảo đảm việc tổ chức cuộc thi được công khai, minh bạch, đánh giá đúng các dự án dự thi của học sinh và tạo được phong trào nghiên cứu khoa học mạnh mẽ trong các nhà trường. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai Thông tư 06, một số nội dung chưa thực sự đáp ứng yêu cầu của thực tiễn hoặc chưa làm rõ vai trò, nhiệm vụ nên cần được điều chỉnh nhằm hoàn thiện hơn công tác tổ chức cuộc thi.

Việc bổ sung, sửa đổi Thông tư 06 cũng nhằm phù hợp với chủ trương tinh giản, gọn nhẹ cơ quan quản lý nhà nước và thực hiện việc sáp nhập tỉnh, thành phố.

Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư 06 nhấn mạnh hơn yêu cầu nâng cao tính liêm chính trong nghiên cứu khoa học khi quy định rõ đối tượng cụ thể. Các dự án dự thi được chọn tham dự cấp quốc gia sẽ được công bố công khai, có sự giám sát của toàn xã hội, bảo đảm tính trung thực trong nghiên cứu.

Dự thảo cũng thay đổi cách tính số dự án dự thi tối đa của mỗi đơn vị, cụ thể, số lượng dự án dự thi thuộc các Sở Giáo dục và Đào tạo căn cứ vào tỷ lệ phần trăm số dự án dự thi cấp sở so với tổng số dự án dự thi cấp sở của các tỉnh, thành phố trên toàn quốc.

Điều này nhằm đảm bảo công bằng khi lựa chọn dự án dự thi. Các Sở Giáo dục và Đào tạo có quy mô và phong trào cuộc thi tốt sẽ được cử số lượng dự án tham gia tương xứng, tránh việc cào bằng và không thực sự khuyến khích phong trào.

Các đơn vị dự thi có quy mô nhỏ được đăng ký tối đa 3 dự án dự thi cấp quốc gia. Đơn vị có quy mô cấp tỉnh lớn hơn có tỷ lệ lớn hơn 1% và nhỏ hơn hoặc bằng 5% được đăng ký tối đa 6 dự án. Đơn vị có tỷ lệ dự án dự thi lớn hơn 5% và nhỏ hơn hoặc bằng 10% được đăng ký tối đa 9 dự án.

Đơn vị có tỷ lệ dự án dự thi lớn hơn 10% được đăng ký tối đa 12 dự án. Quy định này phù hợp với bối cảnh sáp nhập, tinh gọn địa giới hành chính; đồng thời, duy trì sự khuyến khích, động viên và khơi dậy phong trào nghiên cứu khoa học, kỹ thuật.

Đối với các đơn vị dự thi là trường phổ thông trực thuộc Bộ và cơ quan ngang Bộ, đại học, trường đại học, viện, học viện, mỗi đơn vị được đăng ký tối đa 3 dự án dự thi, tăng 1 dự án so với quy định tại Thông tư 06.

Dự thảo Thông tư cũng bổ sung quy định: Đơn vị có mỗi dự án đoạt giải Tư trở lên tại cuộc thi quốc tế trong năm liền kề trước đó được cử thêm 1 dự án dự thi. Quy định này nhằm ưu tiên, khuyến khích các đơn vị có dự án dự thi đạt giải quốc gia.

Để bảo đảm tính ổn định, dự thảo có quy định điều kiện chuyển tiếp đối với Cuộc thi nghiên cứu khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia dành cho học sinh Trung học Cơ sở và Trung học Phổ thông năm học 2025-2026. Theo đó, số lượng dự án dự thi tối đa của các Sở Giáo dục và Đào tạo sau sáp nhập tỉnh, thành phố là tổng số dự án dự thi của các đơn vị dự thi trước khi sáp nhập./.

