Tác giả U90 viết tiểu thuyết về tình yêu của viên Phó sứ Pháp và cô gái Việt

Ngày 23/9, Công ty Cổ phần Sách Thái Hà và Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam tổ chức chương trình giao lưu ra mắt ba cuốn sách “Chuyện tình viên phó sứ,” “Dặm ngắn dặm dài” và “Duyên cầm bút” của nhà văn, nhà giáo, nhà báo, nhà thơ Nguyễn Thị Mỹ Dung.

Trong số đó nổi bật là tiểu thuyết “Chuyện tình viên phó sứ” được in song ngữ Việt-Pháp, dựa trên chuyện tình của một viên Phó sứ người Pháp với bà Trần Thị Quý.

Chuyện xảy ra từ năm 1938. Họ sống với nhau như vợ chồng, đã có được hai con, nhưng chưa dám tuyên bố công khai. Rồi nhiều biến cố xảy ra. Giữa năm 1945, người chồng về Pháp, đem cả con về. Người vợ ở lại Việt Nam, sống rất gian khổ. Dù xa cách hàng vạn dặm nhưng người chồng vẫn nghĩa tình, chăm nuôi cho các con trưởng thành. Mãi sau này, ông Phó sứ cố gắng dò hỏi mới tìm được tung tích, sắp xếp cho vợ sang Pháp và tổ chức được đám cưới – lúc đó họ đã vào khoảng sáu bảy mươi tuổi.

Bộ ba cuốn sách mới ra mắt của bà Nguyễn Thị Mỹ Dung. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Đám cưới đẹp đẽ là minh chứng cho một tình yêu kiên định, bền bỉ vượt qua thời gian và không gian. Sau này, bà Quý đã có nhiều hoạt động thiện nguyện, đóng góp cho quê hương.

Cảm động về câu chuyện đó, bà Nguyễn Thị Mỹ Dung đã viết thành tiểu thuyết “Chuyện tình viên phó sứ” (có đổi tên của một số nhân vật), in lần đầu năm 2005.

Theo lời tác giả, khó khăn, gian khổ, chiến tranh hay sự chia cắt về biên giới cũng chỉ làm tình yêu của họ bị gián đoạn chứ chưa bao giờ bị dập tắt. Không những thế, con người, tính cách và những gì họ đã cống hiến cho quê hương, đất nước càng khiến độc giả thêm yêu mến.

Dịch giả Phan Văn Cát từng nhận định rằng tiểu thuyết “Chuyện tình viên phó sứ” có nhiều tình tiết giàu kịch tính khiến người đọc liên tục bị xúc động, thương xót và cảm phục.

Đông đảo khách mời, độc giả tại buổi lễ ra mắt sách của tác giả Nguyễn Thị Mỹ Dung. (Ảnh: Minh Thu/Vietnam+)

Với “Dặm ngắn dặm dài,” tác giả Nguyễn Thị Mỹ Dung tập hợp 7 tập thơ đã từng in trước đây cùng nhiều bài thơ đã đăng trên báo và mạng xã hội. Nhiều bài thơ thể hiện suy nghĩ về các sự kiện trọng đại của đất nước, những trải nghiệm khi chu du bốn phương hay cảm xúc chân thật của tác giả trước phong cảnh thiên nhiên, đất nước, con người.

Nếu như hai cuốn sách trên đều là “đứa con tinh thần” của tác giả Nguyễn Thị Mỹ Dung thì “Duyên cầm bút” lại là tình cảm của “mọi người vì một người” - tập hợp những chia sẻ, nhận định, đánh giá của độc giả, bạn văn, bạn thơ về bà Nguyễn Thị Mỹ Dung. Trong đó có thể kể đến bức chân dung họa sỹ Lê Lam vẽ tặng bà Mỹ Dung, bút tích của Đại tướng Võ Nguyên Giáp, bài thơ Giáo sư Trần Văn Khê viết tặng bà Mỹ Dung…

Ở tuổi gần 90, bà Nguyễn Thị Mỹ Dung bền bỉ sáng tác, truyền cảm hứng và năng lượng tích cực đến cho mọi người, như nhà báo kỳ cựu Huỳnh Dũng Nhân chia sẻ: “Tác giả đã 87 tuổi nhưng vẫn hoạt động và sáng tác hăng say, luôn là người truyền lửa đến thế hệ sau. Qua các cuốn sách, tôi cảm nhận được nguồn năng lượng lớn lao, tinh thần sáng tạo không ngừng nghỉ, sự nhiệt huyết tham gia các hoạt động văn hóa nghệ thuật”./.

Nhà văn, nhà giáo, nhà báo, nhà thơ Nguyễn Thị Mỹ Dung sinh năm 1939 tại Hà Tĩnh. Bà là hội viên Hội Nhà văn Hà Nội từ năm 1998. Ngoài sự nghiệp giáo dục, bà còn viết văn, viết báo, làm thơ. Bà đã in 14 tập thơ, 4 tiểu thuyết (2 cuốn tái bản), 1 tập truyện ngắn, 7 cuốn bút ký và hàng trăm bài báo.