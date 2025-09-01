Tái hiện hành trình '80 năm Hành trình Độc lập-Tự do-Hạnh phúc' bằng âm nhạc

Chương trình không chỉ trình diễn các tác phẩm âm nhạc, các điệu múa, vang vọng những vần thơ sâu lắng, mà còn là lời tri ân sâu sắc gửi tới các thế hệ đã hy sinh cho độc lập, tự do của Tổ quốc.

Tối 1/9, chương trình nghệ thuật đặc biệt “80 năm Hành trình Độc lập-Tự do-Hạnh phúc” diễn ra tại Sân vận động Mỹ Đình (Hà Nội).

Đây là chương trình do lãnh đạo Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ cho Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chỉ đạo, Nhà hát Nhạc Vũ Kịch Việt Nam phối hợp các đơn vị nghệ thuật thực hiện.

Chương trình được đón Tổng Bí thư Tô Lâm, Chủ tịch nước Lương Cường cùng các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam, các đại biểu lão thành cách mạng, Mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, lãnh đạo các ban, bộ, ngành, địa phương cùng các vị khách quốc tế và khoảng 20.000 khán giả.

Tổng Bí thư Tô Lâm tham dự chương trình. (Ảnh: Trần Huấn)

Chương trình nhằm tôn vinh hành trình 80 năm hình thành và phát triển của nước Việt Nam mới: Từ đấu tranh giành độc lập, bảo vệ Tổ quốc đến công cuộc đổi mới và hội nhập, đồng thời là lời tri ân đến Chủ tịch Hồ Chí Minh, các anh hùng liệt sỹ và đồng bào, chiến sỹ cả nước đã hy sinh vì độc lập, thống nhất, hòa bình và phát triển cũng như truyền cảm hứng về khát vọng cống hiến, đổi mới sáng tạo, phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc trong thời đại mới, nhất là với thế hệ trẻ.

Chương trình được dàn dựng công phu, quy mô hoành tráng với sự tham gia của gần 3.000 nghệ sỹ chuyên và không chuyên, cùng các dàn nhạc, hợp xướng và diễn viên quần chúng đến từ nhiều đơn vị nghệ thuật lớn trên cả nước.

Chương trình nhằm tôn vinh hành trình 80 năm hình thành và phát triển của nước Việt Nam mới. (Ảnh: Trần Huấn)

Đặc biệt, chương trình có sự góp mặt của Nghệ sỹ Nhân dân Thanh Lam, Nghệ sỹ Ưu tú Đăng Dương, Nghệ sỹ Ưu tú Vũ Thắng Lợi, Trọng Tấn, Nghệ sỹ Ưu tú Phạm Khánh Ngọc, các ca sỹ Phạm Thu Hà, Mỹ Tâm, Tùng Dương, Đen Vâu, Soobin Hoàng Sơn, Mono, Double2T, Sèn Hoàng Mỹ Lam, Lâm Bảo Ngọc, Ngọc Khánh Chi, Minh Ngọc, Anh Tú, Đông Hùng, Hoàng Bách, nhóm Oplus, Ngũ Cung, Dòng Thời Gian…

Chương trình được chia làm ba chương với nội dung chặt chẽ, mang tính nghệ thuật và chính luận sâu sắc.

Chương mở đầu có chủ đề "Con đường Độc lập-Thống nhất" tái hiện trang sử hào hùng của dân tộc từ đêm dài nô lệ đến ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn Độc lập 2/9/1945, chiến thắng Điện Biên Phủ và Đại thắng mùa Xuân 1975, thống nhất đất nước.

Nghệ sỹ Ưu tú Đăng Dương biểu diễn trong chương trình. (Ảnh: Trần Huấn)

Điểm nhấn là bản giao hưởng "Tổ quốc tôi" vang lên như lời hiệu triệu kết hợp dàn nhạc giao hưởng và dân tộc cùng hơn 1.000 diễn viên múa mở ra bức tranh đại hợp xướng về tình yêu quê hương.

Đặc biệt, hoạt cảnh "Tuyên ngôn Độc lập" tái dựng thời khắc thiêng liêng tại Quảng trường Ba Đình lịch sử ngày 2/9/1945 với hình ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.

Chương hai "Khát vọng Tổ quốc" mở ra một Việt Nam đổi mới, phát triển và hội nhập với những hình ảnh, video clip nghệ thuật khắc họa khí thế thống nhất, hân hoan của dân tộc sau năm 1975.

Chương ba "Tổ quốc tôi, chưa đẹp thế bao giờ" mang đậm sắc thái đương đại, gắn kết quá khứ-hiện tại-tương lai, lan tỏa thông điệp về sự đồng lòng, đoàn kết dân tộc và khát vọng vươn xa của Việt Nam.

Chương trình đón khoảng 20.000 khán giả. (Ảnh: Trần Huấn)

Phóng sự đặc biệt "Tổng kết thành tựu 80 năm" đưa khán giả nhìn lại hành trình phát triển mạnh mẽ của đất nước trong các lĩnh vực từ khoa học, giáo dục, văn hóa, thể thao đến hội nhập quốc tế. Bản "Tiến quân ca" vang lên trong không khí trang nghiêm, hòa quyện cùng tiếng hát của hợp xướng thiếu nhi, dàn nhạc giao hưởng, diễn viên múa và lực lượng quần chúng.

Khép lại chương trình là khúc ca "Yêu nụ cười Việt Nam" tràn đầy niềm tin được cất lên bởi nhiều thế hệ nghệ sĩ cùng hợp xướng đồng ca, để lại dư âm về một Việt Nam tươi đẹp, đoàn kết và tràn đầy khát vọng vươn xa.

Phát biểu tại chương trình, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng cho hay 80 năm qua, văn hóa nghệ thuật đã song hành cùng dân tộc, tạo mạch nguồn nuôi dưỡng tâm hồn, sức mạnh, tinh thần và ý chí Việt Nam.

Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng phát biểu. (Ảnh: Trần Huấn)

Chương trình nghệ thuật đặc biệt hôm nay không chỉ trình diễn các tác phẩm âm nhạc, các điệu múa, vang vọng những vần thơ sâu lắng, mà còn là lời tri ân sâu sắc gửi tới các thế hệ đi trước đã hy sinh cho độc lập, tự do của Tổ quốc.

“Âm nhạc là nhịp cầu kỳ diệu, nơi tình yêu của mẹ hiền bao la, chở che; nơi ‘Khát vọng tuổi trẻ’ và tình yêu đôi lứa nồng nàn, bỏng cháy, quyện hòa trong tình yêu Tổ Quốc thiêng liêng và bất diệt. Khi âm nhạc vang lên, lòng người sẽ xích lại để cùng nắm tay kết đoàn dựng xây đất nước Việt Nam ngày càng hùng cường, thịnh vượng, tự do, hạnh phúc,” Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng phát biểu./.

