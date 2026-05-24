Tai nạn giao thông nghiêm trọng trên đường liên thôn làm 3 người tử vong

Vụ tai nạn giữa hai môtô tại tuyến đường liên thôn Sông Xoài-Cù Bị (đoạn trên địa bàn tổ 6, khu phố Sông Xoài 1, phường Tân Thành, Thành phố Hồ Chí Minh) khiến 3 người tử vong.

Đoàn Mạnh Dương
Hiện trường vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng làm 3 người tử vong. (Nguồn: Báo Thanh Niên)

Công an phường Tân Thành (Thành phố Hồ Chí Minh) cho biết vào khoảng 23 giờ 10 phút ngày 23/5, Công an phường nhận được tin báo tại tuyến đường liên thôn Sông Xoài-Cù Bị (đoạn trên địa bàn tổ 6, khu phố Sông Xoài 1, phường Tân Thành) xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa 2 xe môtô khiến 3 người bất tỉnh tại hiện trường.

Ngay sau khi nhận tin báo, Công an phường đã báo cáo Phòng Cảnh sát giao thông (PC08), Phòng Kỹ thuật hình sự (PC09) và Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra (PC01), Công an Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp khẩn trương tới hiện trường xử lý và khám nghiệm, điều tra nguyên nhân vụ việc.

Theo thông tin ban đầu, vụ va chạm xảy ra giữa xe môtô biển kiểm soát 72E1-74255 do anh Thái Thiện Duy điều khiển và xe môtô biển kiểm soát 72T1-4301 (chưa xác định người điều khiển).

Hậu quả, vụ tai nạn làm 2 người tử vong tại chỗ, 1 người bị thương nặng được đưa đi cấp cứu và tử vong sau đó. Cả 2 xe môtô bị hư hỏng nặng.

Cơ quan Công an đang tiếp tục điều tra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng này./.

(TTXVN/Vietnam+)
