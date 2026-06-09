Tai nạn tại nhà máy thép ở Ấn Độ khiến 8 công nhân thiệt mạng

Ít nhất 8 công nhân đã thiệt mạng và 6 người khác bị thương nặng trong một vụ tai nạn nghiêm trọng tại Nhà máy thép Visakhapatnam, bang Andhra Pradesh, miền Nam Ấn Độ, sau khi kim loại nóng chảy tràn ra khu vực làm việc.

Theo Phóng viên TTXVN tại Ấn Độ, vụ việc xảy ra tối 8/6 tại xưởng luyện thép của nhà máy, thuộc Công ty Rashtriya Ispat Nigam Ltd.

Một gầu chứa kim loại nóng chảy, được vận chuyển bằng cần cẩu, bất ngờ rơi xuống đất, khiến dòng kim loại ở nhiệt độ khoảng 1.600 độ C tràn vào khu vực có công nhân đang làm việc.

Một số nạn nhân bị bỏng nặng, trong khi lực lượng cứu hộ được triển khai khẩn cấp tại hiện trường.

Chính quyền bang Andhra Pradesh cho biết Thủ hiến bang N. Chandrababu Naidu đã bày tỏ đau buồn sâu sắc trước vụ tai nạn, đồng thời chỉ đạo các cơ quan liên quan phối hợp cứu hộ, hỗ trợ y tế cho người bị thương và xử lý hậu quả. Một số người bị thương hiện đang trong tình trạng nguy kịch.

Nhà máy thép Visakhapatnam là một trong những cơ sở luyện thép lớn của Ấn Độ. Vụ tai nạn một lần nữa làm dấy lên lo ngại về tiêu chuẩn an toàn lao động trong các ngành công nghiệp nặng, đặc biệt tại những dây chuyền có nhiệt độ cao, sử dụng cần cẩu, gầu chứa kim loại nóng chảy và thiết bị vận hành cường độ lớn./.

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