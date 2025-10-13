Tai nạn xe khách tại Lào Cai khiến nhiều người thương vong

Ngày 13/10, Trung tá Đặng Trần Hoàng, Trưởng phòng Cảnh sát Giao thông, Công an tỉnh Lào Cai thông tin, trên tuyến Tỉnh lộ 172, thuộc địa phận xã Việt Hồng đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến 3 người tử vong tại chỗ và nhiều người bị thương.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 12 giờ ngày 13/10, tại Km4+100 tuyến đường tỉnh 172, thuộc địa phận thôn 8, xã Việt Hồng, xe khách giường nằm biển kiểm soát 21H-017.76 (chở khoảng 26 người), thuộc nhà xe Kiên Huyền tuyến Nghĩa Lộ - Hà Nội đang lưu thông theo hướng về Hà Nội thì bất ngờ mất lái, lao vào ta luy dương bên đường.

Cú va chạm khiến phần đầu xe bị biến dạng, nhiều hành khách hoảng loạn. Thông tin ban đầu, có 3 người tử vong tại chỗ, 5 người bị thương được người dân và lực lượng chức năng đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa số 1 tỉnh Lào Cai, nhiều hành khách bị thương nhẹ.

Thoát nạn trong gang tấc, chị Phạm Thị Phương, tổ dân phố Chanh, phường Trung Tâm, tỉnh Lào Cai bàng hoàng nhớ lại: “Em đi xuống Hà Nội để làm việc.

Em nằm ở giường tầng 2, khi đang ngủ trên xe thì thấy anh lái xe hô to mấy câu rằng, mọi người ơi xe bị mất phanh rồi, nhanh nhảy xuống đi. Em giật mình tỉnh dậy rồi nhảy xuống sàn, Khi em vừa nhảy được xuống sàn thì xe bị đổ. Rất may em không bị va đập vào đâu nên khi thấy cửa kính vỡ em vội nhảy ra ngoài và thoát nạn. Trên xe rất nhiều người hoảng loạn và bị thương vong, nghĩ lại giây phút sinh tử ấy em vẫn thấy sợ và cảm thấy mình may mắn."

Nhận được tin báo, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Lào Cai Nguyễn Thế Phước có mặt tại hiện trường trực tiếp chỉ đạo triển khai công tác cứu hộ, cứu nạn; chỉ đạo các lực lượng phối hợp với chính quyền địa phương đưa các nạn nhân đi cấp cứu, đồng thời phân luồng, điều tiết giao thông.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra nhanh nồng độ cồn và ma túy đối với lái xe, kết quả âm tính.

Nguyên nhân ban đầu được xác định do xe khách bị mất lái khi vào đoạn đường cong, dẫn đến va vào ta luy dương.

Cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn để xử lý theo quy định của pháp luật./.

