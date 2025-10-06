Tạm “cấm sóng” công ty thiếu báo cáo về phim có bản đồ “đường lưỡi bò”

Hình ảnh trong phim "Hãy để tôi tỏa sáng" có "đường lưỡi bò."

Liên quan đến việc báo cáo về phim “Hãy để tôi tỏa sáng” có hình ảnh “đường lưỡi bò,” hai công ty Tencent Holdings Limited và Image Future Investment (HK) Limited đã bị nhà quản lý tại Việt Nam yêu cầu tạm dừng hoạt động chiếu phim online do không giải trình như đã yêu cầu.

Cụ thể, Cục Điện ảnh đã có văn bản số 1551/ĐA-VP gửi hai công ty nói trên để yêu cầu bổ sung báo cáo và các hồ sơ, giấy tờ liên quan. Những giấy tờ này nhằm xác định hai công ty có đủ điều kiện tiếp tục phân loại (dán nhãn độ tuổi, xác định tính hợp pháp) đối với phim chiếu trên không gian mạng trên các nền tảng của mình hay không.

Các giấy tờ cần có gồm: Báo cáo về cơ cấu tổ chức, mô hình hoạt động, quan hệ pháp lý giữa Tencent Holdings Limited và Image Future Investment (HK) Limited, kế hoạch cụ thể về việc xin công nhận đủ điều kiện phân loại phổ biến phim trên không gian mạng tại Việt Nam theo quy định.

Cục Điện ảnh đề nghị công ty gửi các văn bản báo cáo, giải trình chi tiết nói trên, đồng thời xác nhận về yêu cầu tạm dừng phổ biến.

Trước đó vào ngày 2/10, series phim chiếu trực tuyến “Hãy để tôi tỏa sáng” bị phát hiện có hình ảnh “đường lưỡi bò” trong tập phim thứ 16. Theo ghi nhận của phóng viên, khán giả phát hiện thông qua một số trang chiếu phim lậu.

Vào thời điểm này, Việt Nam có 5 nền tảng hợp pháp đang chiếu tập 15 và chưa lên sóng tập 16. Hình thức chiếu là phát hành song song với thị trường nội địa.

Sau đó vào sáng 3/10, Cục Điện ảnh đã lên tiếng xác định đây là vi phạm theo Điều 9 Luật Điện ảnh hiện hành đồng thời ra văn bản yêu cầu 5 công ty có trách nhiệm báo cáo, giải trình. Sau đó 4/5 tổng số công ty đã báo cáo và gỡ toàn bộ series đúng thời hạn yêu cầu.

Nhằm kiểm soát các vấn đề liên quan đến chiếu phim trực tuyến, Cục Điện ảnh thành lập Đoàn kiểm tra về việc chấp hành quy định phổ biến phim trên không gian mạng. Phó cục trưởng Đỗ Quốc Việt làm trưởng đoàn./.

Cục Điện ảnh lên tiếng về phim "Hãy để tôi tỏa sáng" có "đường lưỡi bò" Series phim có sao Triệu Lộ Tư đóng chính, bị phát hiện có hình ảnh "đường lưỡi bò" vi phạm Luật Điện ảnh Việt Nam. Cục Điện ảnh đang yêu cầu các nền tảng nêu giải pháp xử lý ngay trong ngày.