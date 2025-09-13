Tạm hoãn xuất cảnh đối với Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Đỗ Trọng Hưng

Ngày 13/9, Cơ quan Cảnh sát Điều tra, Công an tỉnh Thanh Hóa đã phát đi Thông báo số 23277/TB-CSKT về việc tạm hoãn xuất cảnh đối với ông Đỗ Trọng Hưng (sinh ngày 5/12/1971, quê Thanh Hóa), hiện là Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa.

Thông báo nêu rõ, thời hạn tạm hoãn xuất cảnh được áp dụng từ ngày 11/9/2025 đến ngày 6/1/2026. Trong thời gian này, ông Đỗ Trọng Hưng bị hạn chế xuất cảnh theo quy định để phục vụ quá trình điều tra, xác minh của cơ quan chức năng. Lý do áp dụng là ông Hưng "có liên quan trong vụ án do Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Thanh Hóa đang thụ lý điều tra."

Ông Đỗ Trọng Hưng có trình độ chuyên môn: Tiến sỹ Triết học, Thạc sỹ Khoa học Xã hội và Nhân văn, Cử nhân Khoa học ngành Chính trị.

Ngày 27/10/2020, tại Hội nghị lần thứ nhất, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa khóa XIX, ông Đỗ Trọng Hưng được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy khóa XIX, nhiệm kỳ 2020-2025.

Ngày 6/12/2020, tại kỳ họp thứ 14, Hội đồng Nhân dân tỉnh Thanh Hóa khóa XVII, ông Đỗ Trọng Hưng được bầu giữ chức Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021.

Ngày 30/1/2021, tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, ông Đỗ Trọng Hưng được bầu là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII.

Chiều 5/9/2024, tại Hà Nội, Ban Tổ chức Trung ương tổ chức Công bố Quyết định của Bộ Chính trị về việc điều động, phân công ông Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Thanh Hóa giữ chức Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương./.

