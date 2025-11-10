Tân Chánh án TAND tối cao: Xây dựng nền tư pháp của dân, do dân và vì dân

Sáng 10/11, tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội bầu ông Nguyễn Văn Quảng, Ủy viên Trung ương Đảng giữ chức vụ Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhiệm kỳ 2021-2026.

Dưới cờ đỏ sao vàng thiêng liêng của Tổ quốc, trước Quốc hội và đồng bào cử tri cả nước, Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao Nguyễn Văn Quảng tuyên thệ: Tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với nhân dân, với Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, nỗ lực phấn đấu, hoàn thành tốt nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó.

Phát biểu sau khi tuyên thệ, tân Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao Nguyễn Văn Quảng trân trọng cảm ơn Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Tổng Bí thư Tô Lâm, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã tin tưởng, giao trọng trách mới và Quốc hội đã tín nhiệm bầu giữ chức Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao; nhấn mạnh đây là vinh dự, trọng trách to lớn trước Đảng, trước Quốc hội và nhân dân.

Trên cương vị là người đứng đầu cơ quan xét xử, cơ quan thực hiện quyền tư pháp theo quy định của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao Nguyễn Văn Quảng khẳng định sẽ thực hiện đúng lời tuyên thệ trước Quốc hội, tuân thủ sự lãnh đạo của Đảng, thực hiện đúng các nguyên tắc, quy định của Hiến pháp và pháp luật; cùng với cả hệ thống chính trị và các cơ quan tư pháp thực hiện được mục tiêu cao nhất, đó là bảo vệ công lý, bảo vệ quyền con người, quyền công dân, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao Nguyễn Văn Quảng tuyên thệ nhậm chức. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao Nguyễn Văn Quảng cho biết sẽ không ngừng rèn luyện, phấn đấu, học hỏi kinh nghiệm của các đồng chí Chánh án tiền nhiệm, nêu cao vai trò, trách nhiệm, tính nêu gương của người đứng đầu cùng với tập thể cấp ủy lãnh đạo Tòa án Nhân dân tối cao, Hội đồng thẩm phán Tòa án Nhân dân tối cao đoàn kết, thống nhất, phát huy các thành tựu của ngành đã đạt được trong 80 năm qua, nhất là những kết quả, thành tích và các bài học kinh nghiệm của các nhiệm kỳ gần đây; quyết tâm, quyết liệt và không ngừng đổi mới trong việc thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng về cải cách tư pháp, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, hoàn thiện hệ thống pháp luật góp phần kiến tạo, thúc đẩy phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới.

Đặc biệt là cụ thể hóa các chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống của ngành Tòa án Nhân dân. Đây là vụ trọng tâm của ngành trong năm 2026 và những năm tiếp theo.

Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao nêu rõ tiếp tục tập trung làm tốt công tác xây dựng Đảng gắn với công tác xây dựng ngành, tinh gọn tổ chức bộ máy, đảm bảo hiệu lực, hiệu quả, phù hợp với mô hình Tòa án 3 cấp.

Tăng cường kỷ luật, kỷ cương, xây dựng đội ngũ cán bộ thẩm phán vững mạnh, chuyên nghiệp, liêm chính để làm cơ sở, nền tảng vững chắc cho việc thực hiện nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động xét xử của Tòa án các cấp, hoàn thành tốt các chỉ tiêu, yêu cầu mà Quốc hội đã đề ra.

Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao Nguyễn Văn Quảng mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, của Tổng Bí thư Tô Lâm, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước đối với ngành Tòa án, sự ủng hộ, tạo điều kiện và tăng cường giám sát của nhân dân, của Quốc hội, các đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân đối với hoạt động của Tòa án Nhân dân các cấp; đặc biệt là sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả, đúng nguyên tắc pháp luật của các bộ, ngành, cấp ủy, chính quyền các địa phương, nhất là các cơ quan trong hệ thống tư pháp để ngành Tòa án và Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao hoàn thành tốt nhiệm vụ, góp phần xây dựng nền tư pháp Việt Nam của dân, do dân và vì dân./.

