Tân Thủ tướng Nhật Bản cam kết kích thích kinh tế, ngăn lạm phát

Ngày 21/10, tân Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi tuyên bố sẽ sớm chỉ đạo các quan chức chính phủ soạn thảo gói kích thích kinh tế nhằm đối phó với chi phí sinh hoạt gia tăng.



Phát biểu họp báo tại thủ đô Tokyo, bà Takaichi nhấn mạnh chính phủ thiểu số của bà sẽ ưu tiên các chính sách kinh tế thay vì lựa chọn khả năng giải tán Hạ viện để tổ chức bầu cử trước thời hạn.

Bà nêu rõ sẽ nhanh chóng bãi bỏ thuế suất tạm thời đối với xăng dầu và tăng ngưỡng thu nhập không phải chịu thuế từ mức hiện tại là 1,03 triệu yen (khoảng 6.800 USD) thông qua việc lắng nghe ý kiến của các đảng đối lập.

Những biện pháp kinh tế này sẽ giúp tăng thu nhập ròng của người dân và giảm gánh nặng cho các hộ gia đình.



Ngoài ra, bà Takaichi cũng cam kết sẽ nỗ lực hết sức để giảm thiểu tác động tiêu cực từ việc Tổng thống Mỹ Donald Trump tăng thuế quan. Bên cạnh đó, bà cho biết chính phủ sẽ bắt đầu thảo luận về việc sửa đổi các tài liệu an ninh quan trọng, bao gồm Chiến lược An ninh Quốc gia (hướng dẫn chính sách dài hạn).



Ngoài ra, do liên minh của đảng Dân chủ Tự do (LDP) với đối tác mới là đảng Duy Tân Nhật Bản (JIP) thiếu đa số ở cả hai viện Quốc hội nên tân Thủ tướng kêu gọi các đảng khác cùng hợp tác vì sự ổn định chính trị.

Bà nhấn mạnh chính phủ hiện nay sẵn sàng chấp nhận linh hoạt các đề xuất chính sách từ các lực lượng đối lập, trừ khi mâu thuẫn với các chính sách của LDP.



Về mặt ngoại giao, bà Takaichi mong muốn gặp gỡ lãnh đạo của các quốc gia khác tại các cuộc họp liên quan đến Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) ở Malaysia vào cuối tuần và Hội nghị cấp cao Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) diễn ra cuối tháng này tại Hàn Quốc.



Bà Takaichi vừa được bầu làm nữ Thủ tướng đầu tiên của Nhật Bản. Bà là người thứ 66 giữ cương vị này kể từ khi thủ tướng đầu tiên là ông Ito Hirobumi nhậm chức vào năm 1885./.

