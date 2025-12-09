Tân Thủ tướng Séc Andrej Babis tuyên thệ nhậm chức

Thế giới

Tỷ phú Babis tuyên thệ nhậm chức Thủ tướng Séc, khẳng định sẽ xây dựng chính phủ liên minh và tập trung giải quyết các vấn đề an ninh, kinh tế trong bối cảnh đất nước đứng trước nhiều thách thức.

Tân Thủ tướng Séc, ông Andrej Babis. (Ảnh: THX/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại Praha, ngày 9/12, tỷ phú theo chủ nghĩa dân túy Andrej Babis đã tuyên thệ nhậm chức Thủ tướng mới của Cộng hòa Séc, đánh dấu sự trở lại nắm quyền của doanh nhân này.

Ông Babis cam kết với nhân dân Séc “sẽ đấu tranh vì lợi ích của họ ở trong nước và ở bất cứ nơi nào trên thế giới,” đồng thời sẽ làm hết sức mình để Cộng hòa Séc trở thành “nơi tốt nhất cho cuộc sống trên Trái Đất.”

Tổng thống Petr Pavel đã đề nghị Thủ tướng Babis thành lập chính phủ mới sau khi phong trào ANO, hay YES, của ông giành chiến thắng vang dội trong cuộc bỏ phiếu ngày 3-4/10 vừa qua.

Ông đồng ý sẽ thành lập chính phủ liên minh đa số với 2 nhóm chính trị nhỏ khác là đảng "Tự do và Dân chủ" chống người nhập cư và đảng cánh hữu "Motorists for Themsel.”

Tổng thống Pavel nhấn mạnh Séc đang đối mặt với nhiều thách thức an ninh và kinh tế, vì thế Chính phủ mới cần chú trọng giải quyết nhiều vấn đề tại các khu vực xã hội còn khó khăn. Ông cũng cam kết sẽ hỗ trợ tân Thủ tướng và chính phủ trong các quyết sách có lợi cho đất nước.

Theo kế hoạch, trong một tuần tới, Thủ tướng Babis sẽ bổ nhiệm các thành viên trong chính phủ liên minh.

Ông Andrej Babis sinh ngày 2/9/1954 tại Bratislava, Slovakia, giữ chức Chủ tịch Phong trào ANO từ tháng 8/2012 và là Thủ tướng Séc giai đoạn 2017-2021.

Bên cạnh sự nghiệp chính trị, ông còn là chủ sở hữu tập đoàn Agrofert và nhiều công ty khác, được biết đến là một trong những doanh nhân giàu có và có ảnh hưởng nhất tại Séc./.

