Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà vừa ký Công điện số 4/CĐ-TTg ngày 16/1/2025 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường bảo đảm trật tự, an toàn giao thông dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ và Lễ hội Xuân 2025.

Công điện nêu: Ngày 12/12/2024, Thủ tướng Chính phủ ban hành Công điện số 132/CĐ-TTg chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương trong việc nâng cao hiệu quả công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông.

Trong dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ và Lễ hội Xuân 2025, dự báo lưu lượng giao thông sẽ tiếp tục gia tăng, tạo áp lực lớn cho công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra ùn tắc giao thông và tai nạn giao thông.

Để bảo đảm trật tự, an toàn giao thông phục vụ Nhân dân đón Tết Nguyên đán Ất Tỵ và Lễ hội Xuân 2025, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, cơ quan, địa phương tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Công điện số 132/CĐ-TTg; đồng thời chú trọng một số nội dung:

Có kế hoạch đáp ứng nhu cầu đi lại tăng cao, ứng phó hiệu quả với các hành vi vi phạm về trật tự, an toàn giao thông có tính phổ biến trong các dịp lễ, Tết để bảo đảm an toàn cho người tham gia giao thông và phục vụ tốt nhất nhu cầu đi lại của Nhân dân; phòng ngừa, ngăn chặn ùn tắc giao thông và tai nạn giao thông.

Tăng cường lực lượng, phương tiện, vật tư y tế để bảo đảm khả năng cao nhất trong việc khám, chữa bệnh, nhất là cấp cứu, cứu chữa nạn nhân tai nạn giao thông, giảm thiểu thiệt hại về người.

Các cơ quan truyền thông tăng cường thời lượng và nội dung tuyên truyền về trật tự, an toàn giao thông trong dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ và Lễ hội Xuân 2025; chú trọng tuyên truyền, phổ biến pháp luật an toàn giao thông; hướng dẫn kỹ năng tham gia giao thông an toàn, đặc biệt là trên đường cao tốc; các thông tin hỗ trợ hướng dẫn Nhân dân đi lại trong dịp nghỉ Tết; kế hoạch phục vụ vận tải; các bài học kinh nghiệm rút ra từ các vụ tai nạn giao thông vào các dịp Lễ, Tết các năm trước; kiên trì tuyên truyền Nhân dân thực hiện các quy tắc giao thông an toàn "Đã uống rượu, bia - không lái xe"; không sử dụng điện thoại khi lái xe; đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn khi đi mô tô, xe máy, xe đạp điện; thắt dây an toàn khi ngồi trên xe ô tô, tuân thủ quy định về tốc độ; tuyên truyền hỗ trợ quá trình thực thi nhiệm vụ của các lực lượng chức năng làm nhiệm vụ bảo đảm trật tự, an toàn giao thông; biểu dương thông tin người tốt việc tốt và các hành vi văn hóa giao thông tốt; thường xuyên cập nhật kịp thời tình hình tai nạn giao thông, ùn tắc giao thông, các nguy cơ cao xảy ra tai nạn giao thông đường bộ, đường ngang qua đường sắt, đường thủy nội địa, các tuyến giao thông chính, đầu mối giao thông trọng điểm, các khu vực tổ chức các sự kiện, Lễ hội.

Kế hoạch của Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố phải bảo đảm cụ thể, có danh mục công việc chi tiết, có phân công cơ quan chịu trách nhiệm và bố trí nguồn lực để thực hiện. Trong quá trình thực hiện có giám sát, đôn đốc và tổng kết, đánh giá định lượng hiệu quả bằng các chỉ tiêu cụ thể.

Phân công đầu mối có thẩm quyền tổ chức trực theo chế độ 24/7, báo cáo tình hình bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong 9 ngày nghỉ Tết Nguyên đán Ất Tỵ, từ ngày 25/1/2025 đến hết ngày 2/2/2025 (tức ngày 26 tháng Chạp năm Giáp Thìn đến hết ngày mồng 5 tháng Giêng năm Ất Tỵ) về Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia (trong đó báo cáo nhanh gửi trước 14 giờ hằng ngày; báo cáo tổng hợp của 9 ngày nghỉ Tết Ất Tỵ gửi trước 14 giờ ngày 2/2/2025).

Giao Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia theo dõi, đôn đốc việc thực hiện Công điện này, tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả thực hiện trước 15 giờ ngày 2/2/2025./.

Cục Cảnh sát giao thông nói gì về tin 'Nghị định 168 xây dựng sai thủ tục'? Trong quá trình soạn thảo Nghị định 168, do tính chất cấp thiết liên quan đến tình hình trật tự an toàn giao thông, cơ quan có thẩm quyền xem xét, quyết định ban hành nghị định theo trình tự rút gọn.