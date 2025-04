Tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp UAE tìm cơ hội hợp tác tại Việt Nam

Trong khuôn khổ tham dự Hội nghị Đầu tư thường niên 2025 (AIM Congress 2025) tại Abu Dhabi và thăm, làm việc tại Các Tiểu vương quốc Arập Thống nhất (UAE) từ ngày 7-9/4, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Chí Dũng đã tiếp Bộ trưởng Kinh tế UAE Abdulla Bin Touq Al Marri, Bộ trưởng Đầu tư UAE Mohamed Bin Hassan Alsuwaidi, Quốc vụ khanh Đầu tư Jordan Zaher Al Qatarneh và làm việc với lãnh đạo các cơ quan, tổ chức UAE và quốc tế.

Tại cuộc gặp Bộ trưởng Kinh tế UAE Abdulla Bin Touq Al Marri, Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng nhấn mạnh Việt Nam coi trọng quan hệ hữu nghị hợp tác với UAE, mong muốn tạo đột phá cho hợp tác kinh tế và đầu tư giữa hai nước thông qua việc khuyến khích các doanh nghiệp UAE tăng cường nghiên cứu, đầu tư vào các dự án trọng điểm của Việt Nam trong các lĩnh vực tiềm năng như chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, năng lượng sạch, chất bán dẫn, trung tâm tài chính, tổ hợp khu thương mại tự do...

Phó Thủ tướng khẳng định Chính phủ Việt Nam sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp UAE tìm kiếm cơ hội hợp tác với Việt Nam, bày tỏ mong muốn hai bên sẽ sớm đạt được các dự án đầu tư quy mô lớn trong thời gian tới.

Khẳng định các nhà đầu tư UAE đang ngày càng quan tâm tới thị trường Việt Nam, Bộ trưởng Kinh tế UAE Al Marri nhất trí với các đề xuất của Phó Thủ tướng và cam kết sẽ tích cực phối hợp, thúc đẩy các cơ quan và doanh nghiệp của UAE tăng cường hợp tác với Việt Nam.

Nhằm tạo điều kiện cho các doanh nghiệp tiếp xúc, tìm hiểu về các dự án, môi trường và cơ hội đầu tư, triển khai cam kết tại chuyến thăm UAE trước đó của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, hai bên nhất trí sẽ phối hợp tổ chức diễn đàn đầu tư quy mô lớn tại Việt Nam, dự kiến vào tháng 10 năm nay; tăng cường trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm xây dựng chính sách trong các lĩnh vực như chống rửa tiền, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, Trí tuệ Nhân tạo (AI)... trên tinh thần hợp tác, hỗ trợ lẫn nhau cùng phát triển.

Phó Thủ tướng bày tỏ mong muốn Bộ trưởng Kinh tế UAE sẽ dẫn đầu các đoàn doanh nghiệp và quỹ đầu tư lớn của UAE sớm thăm và trao đổi về các cơ hội hợp tác kinh tế, đầu tư tại Việt Nam. Tại cuộc làm việc với Bộ trưởng Đầu tư UAE Mohamed Bin Hassan Alsuwaidi, Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng đề nghị hai bên đẩy nhanh phê duyệt và triển khai hiệu quả các thỏa thuận hợp tác kinh tế, đầu tư vừa ký kết, sớm thành lập các tổ công tác trong các lĩnh vực để thường xuyên phối hợp, trao đổi và thúc đẩy triển khai hiệu quả các dự án hợp tác giữa hai nước.

Để sớm đạt được các dự án đầu tư mang tính dẫn dắt ngay trong năm nay, hai bên nhất trí tiếp tục khuyến khích và thúc đẩy các doanh nghiệp tăng cường kết nối, chia sẻ thông tin về các dự án thu hút đầu tư, nhất là trong các lĩnh vực ưu tiên như cơ sở hạ tầng, năng lượng tái tạo, chuyển đổi xanh, công nghệ thông tin, logistics, trung tâm tài chính, khu thương mại tự do…

Phó Thủ tướng khẳng định Chính phủ Việt Nam sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp UAE tìm kiếm cơ hội hợp tác và đầu tư tại Việt Nam, đề xuất hai bên thúc đẩy đàm phán hiệp định miễn thị thực cho người mang hộ chiếu phổ thông để thúc đẩy giao lưu nhân dân và hợp tác kinh tế.

Bộ trưởng Đầu tư UAE khẳng định Việt Nam là thị trường quan trọng đối với các nhà đầu tư UAE và nhất trí với các đề xuất của Phó Thủ tướng, đồng thời bày tỏ sẵn sàng xem xét đầu tư vào các dự án tiềm năng, ưu tiên và có triển vọng tốt ở Việt Nam.

Nhân dịp này, Phó Thủ tướng đề nghị UAE ủng hộ Việt Nam đàm phán Hiệp định Thương mại Tự do (FTA) với Hội đồng Hợp tác vùng Vịnh (GCC) để tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa cho hợp tác kinh tế giữa Việt Nam và khu vực, trong đó có UAE.

Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng làm việc với Quốc vụ khanh Đầu tư Jordan Zaher Al Qatarneh bên lề Hội nghị AIM Congress 2025 tại UAE. (Ảnh: Nguyễn Trường/TTXVN)

Tại cuộc tiếp Quốc vụ khanh Đầu tư Jordan Zaher Al Qatarneh bên lề AIM Congress 2025, Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng đề nghị hai bên tăng cường trao đổi đoàn các cấp, nhất là đoàn cấp cao, qua đó củng cố tin cậy chính trị, tạo thuận lợi cho việc mở rộng hợp tác song phương trên các lĩnh vực.

Về hợp tác kinh tế, hai bên nhất trí cần tạo điều kiện và mở cửa cho các mặt hàng thế mạnh của hai nước, cũng như tận dụng vai trò cửa ngõ của Việt Nam và Jordan để thâm nhập các thị trường tiềm năng ở Đông Nam Á và Trung Đông.

Hai bên cũng nhất trí tăng cường tổ chức các hội nghị và hội thảo xúc tiến thương mại, đầu tư để giới thiệu về tiềm năng, cơ hội hợp tác cũng như kết nối doanh nghiệp hai nước, hướng đến mục tiêu đạt kim ngạch thương mại song phương 500 triệu USD trong thời gian tới.

Để tạo khuôn khổ pháp lý cho hợp tác, hai bên nhất trí sớm đàm phán, ký kết các văn kiện hợp tác quan trọng về kinh tế như Hiệp định Khuyến khích và Bảo hộ đầu tư, Hiệp định tránh đánh thuế hai lần, thúc đẩy sớm thành lập cơ chế tham vấn chính trị để rà soát và thúc đẩy hợp tác song phương cũng như nghiên cứu sớm thành lập cơ quan đại diện ở mỗi nước.

Tại cuộc làm việc với ông Samir Hamrouni, Giám đốc điều hành (CEO) Tổ chức Các khu vực Tự do Thế giới (World Free Zones Organization - WFZO) và bà Nan Li Collins, Giám đốc Ban Đầu tư và Doanh nghiệp thuộc Hội nghị Liên hợp quốc về Thương mại và Phát triển (UNCTAD), Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng cho biết Việt Nam quan tâm mở rộng động lực cho tăng trưởng kinh tế, trong đó việc hình thành và phát triển khu thương mại tự do là một trong những động lực mới và quan trọng. Xác định thế giới có xu hướng tự do hóa về thương mại và đầu tư trong bối cảnh tình hình biến động phức tạp, Phó Thủ tướng đề nghị đại diện lãnh đạo UNCTAD và WFZO chia sẻ về điều kiện và yếu tố cốt lõi trong xây dựng và phát triển khu thương mại tự do.

Trong khuôn khổ các hoạt động tại UAE, Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng cũng đã tiếp ông Khadem AIRemeithi, CEO về hạ tầng; ông Nasser AIKetbi, CEO về cổ phiếu của Cơ quan Đầu tư Quốc gia Abu Dhabi (ADIA); ông Fahad Al Ameri, CEO Cơ quan phụ trách hợp tác phát triển (ODA) thuộc Văn phòng Tổng thống UAE; ông Clive Hopkins, CEO Phụ trách vận hành của Công ty Dịch vụ hàng không quốc gia Dubai (DNATA); ông Ali Al Amie, Phó Chủ tịch cấp cao kiêm Giám đốc thị trường mới nổi của tập đoàn Group 42 Holding Ltd (G42) cũng như lãnh đạo công ty logistics DP World; thăm và làm việc tại Dubai AI Campus, một trung tâm công nghệ và AI./.

