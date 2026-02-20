Tạo hướng đột phá mới cho hợp tác kinh tế Việt-Pháp

Theo phóng viên TTXVN tại Paris, ngày 20/2, Đại sứ Việt Nam tại Pháp Trịnh Đức Hải đã có buổi làm việc với ông Benoit Clocheret, Phó Chủ tịch MEDEF International - bộ phận phụ trách quan hệ kinh tế đối ngoại, xúc tiến hợp tác quốc tế thuộc Nghiệp đoàn giới chủ Pháp (MEDEF), đồng thời là Chủ tịch Hội đồng Doanh nghiệp Pháp-Việt và Chủ tịch điều hành Tập đoàn Artelia, cùng đại diện một số tập đoàn, doanh nghiệp lớn của Pháp, nhằm trao đổi các định hướng thúc đẩy hợp tác kinh tế song phương trong giai đoạn tới.

Tại buổi làm việc, Đại sứ Trịnh Đức Hải đánh giá cao vai trò tích cực và hiệu quả của MEDEF International trong những năm qua, đặc biệt là việc tổ chức thành công Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam-Pháp vào tháng 6/2025 nhân chuyến thăm chính thức của Thủ tướng Phạm Minh Chính.

Theo Đại sứ, kết quả đạt được đã khẳng định vai trò cầu nối chiến lược của MEDEF trong việc gắn kết cộng đồng doanh nghiệp hai nước, tạo nền tảng quan trọng để tiếp tục nâng tầm hợp tác trong thời gian tới.

Trên cơ sở đó, Đại sứ Trịnh Đức Hải nhấn mạnh Việt Nam mong muốn thu hút các dòng vốn đầu tư chất lượng cao từ Pháp vào những lĩnh vực mà Pháp có thế mạnh toàn cầu như hạ tầng giao thông, đô thị thông minh, năng lượng tái tạo, trí tuệ nhân tạo (AI), bán dẫn, logistics, y tế và nông nghiệp công nghệ cao. Đây là những trụ cột then chốt trong chiến lược phát triển bền vững của Việt Nam, đồng thời cũng là những lĩnh vực có tính bổ trợ cao giữa hai nền kinh tế.

Đại sứ Trịnh Đức Hải ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp nổi bật của Artelia tại Việt Nam trong 20 năm qua, đặc biệt ở các dự án kết cấu hạ tầng quy mô lớn như các tuyến metro tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh.

Theo Đại sứ, sự hiện diện lâu dài, hiệu quả của các doanh nghiệp Pháp như Artelia là minh chứng sinh động cho tiềm năng hợp tác sâu rộng và bền vững giữa hai nước.

Về phần mình, ông Benoit Clocheret cho biết Artelia hiện có khoảng 800 nhân sự tại Việt Nam và coi Việt Nam là một trong những thị trường trọng điểm, không chỉ về kinh tế mà còn về chiến lược phát triển nguồn nhân lực.

Các chuyên gia Việt Nam của tập đoàn không chỉ tham gia triển khai các dự án trong nước mà còn hỗ trợ hoạt động tại Lào, Philippines, Thái Lan và Indonesia, qua đó khẳng định vai trò “trung tâm năng lực” của Việt Nam trong mạng lưới khu vực.

Ông Benoit Clocheret cũng bày tỏ tự hào khi Artelia được lựa chọn tham gia hỗ trợ, quản lý dự án trong giai đoạn đầu của dự án đường sắt tốc độ cao, cũng như đảm nhiệm nhiều hạng mục tư vấn, giám sát tại dự án sân bay mới tại Hà Nội. Theo ông, đây vừa là vinh dự, vừa là trách nhiệm lớn đối với tập đoàn trong việc đồng hành cùng quá trình hiện đại hóa hạ tầng của Việt Nam.

Quang cảnh buổi làm việc giữa Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp và ban lãnh đạo MEDEF International. (Ảnh: Ngọc Hiệp/TTXVN)

Đại diện MEDEF International cho biết tổ chức này đang tích cực thúc đẩy việc đưa Việt Nam vào “tầm ngắm chiến lược” của cộng đồng doanh nghiệp Pháp, trong bối cảnh nhiều doanh nghiệp có xu hướng ưu tiên các thị trường lớn như Mỹ, Trung Quốc hay Ấn Độ.

Với quy mô dân số hơn 100 triệu người, tốc độ tăng trưởng cao, nguồn nhân lực chất lượng và quyết tâm cải cách mạnh mẽ, Việt Nam được đánh giá là thị trường giàu tiềm năng, xứng đáng được quan tâm nhiều hơn trong chiến lược mở rộng quốc tế của doanh nghiệp Pháp.

Hai bên nhất trí tiếp tục phối hợp tổ chức Diễn đàn doanh nghiệp Việt-Pháp lần thứ hai tại Pháp, dự kiến vào giữa tháng 6 tới, sau khi Chính phủ mới của Việt Nam được kiện toàn. Phía MEDEF International đề xuất có sự tham dự của lãnh đạo cấp cao, trong đó có thể là Bộ trưởng Tài chính Việt Nam, nhằm gia tăng sức lan tỏa và thu hút cộng đồng doanh nghiệp hai nước tham gia sâu rộng hơn.

Các lĩnh vực hợp tác tiềm năng được trao đổi tại cuộc gặp trải rộng từ giao thông vận tải (đường sắt tốc độ cao, metro, hàng không), năng lượng (năng lượng tái tạo, điện hạt nhân), công nghiệp công nghệ cao, bán dẫn, y tế, hàng không vũ trụ đến quốc phòng và công nghiệp biển.

Đại diện MEDEF nhấn mạnh Pháp có thế mạnh nổi bật trong lĩnh vực điện hạt nhân, với hơn 60 lò phản ứng đang vận hành cùng kinh nghiệm sâu rộng về công nghệ và quản lý an toàn, có thể đóng góp tích cực cho các định hướng phát triển năng lượng của Việt Nam.

Bên cạnh đó, hai bên cũng đề cập đến các dự án liên kết năng lượng trong khu vực Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), trong đó Việt Nam giữ vị trí trung tâm trong kết nối nguồn thủy điện từ Lào và nhu cầu năng lượng sạch của Singapore, mở ra không gian hợp tác mới trong bối cảnh chuyển dịch năng lượng toàn cầu.

Phía MEDEF International thẳng thắn nêu một số vấn đề mà doanh nghiệp Pháp quan tâm, đặc biệt là thủ tục hành chính và tính ổn định, khả năng dự báo của khung pháp lý.

Đại diện MEDEF ghi nhận những cải cách gần đây của Việt Nam trong tinh gọn bộ máy, sáp nhập đơn vị hành chính và cải thiện môi trường đầu tư, coi đây là tín hiệu tích cực, góp phần củng cố niềm tin của nhà đầu tư.

Đại sứ Việt Nam tại Pháp Trịnh Đức Hải (thứ ba từ bên phải) chụp ảnh cùng lãnh đạo MEDEF International, trong đó có ông Benoit Clocheret (đứng thứ ba từ trái sang), Phó Chủ tịch MEDEF International, đồng thời là Chủ tịch Hội đồng Doanh nghiệp Pháp-Việt và Chủ tịch điều hành Tập đoàn Artelia. (Ảnh: Ngọc Hiệp/TTXVN)

Đại sứ Trịnh Đức Hải khẳng định Chính phủ Việt Nam đang quyết liệt đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, nâng cao tính minh bạch và bảo đảm môi trường pháp lý ổn định, tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư, trong đó có doanh nghiệp Pháp, yên tâm triển khai các dự án dài hạn.

Liên quan đến Hiệp định Bảo hộ đầu tư Việt Nam-Liên minh châu Âu (EVIPA), Đại sứ đề nghị MEDEF International tiếp tục phát huy vai trò vận động, thúc đẩy Pháp sớm hoàn tất phê chuẩn, qua đó gửi đi thông điệp mạnh mẽ về niềm tin và cam kết lâu dài giữa hai bên.

Đại diện MEDEF khẳng định sẽ tiếp tục đóng vai trò cầu nối, đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tăng cường thu hút doanh nghiệp Việt Nam đầu tư sang Pháp, lấy các trường hợp thành công làm hình mẫu để lan tỏa.

Khẳng định tinh thần hợp tác cởi mở, thực chất và hướng tới hiệu quả lâu dài, Đại sứ Trịnh Đức Hải nhấn mạnh rằng Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp luôn sẵn sàng đồng hành, hỗ trợ doanh nghiệp hai nước tháo gỡ khó khăn, qua đó góp phần đưa quan hệ kinh tế Việt-Pháp phát triển tương xứng với tiềm năng và quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước./.

