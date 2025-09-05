Tạo thêm niềm tin cho người Việt ở nước ngoài trở về cống hiến cho quê hương

Liên quan tới Nghị quyết số 66-NQ/TW về “Đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới,” phóng viên TTXVN tại Nhật Bản đã có cuộc phỏng vấn cảm nghĩ của bà Lê Thương, Chủ tịch Tổng hội Việt Nam vùng Kansai với tư cách là một kiều bào.

Bà Lê Thương chia sẻ là một công dân Việt Nam dù đang sinh sống ở nước ngoài, nhưng bà luôn dành sự quan tâm đặc biệt đến các chủ trương, chính sách lớn của Đảng và Nhà nước, trong đó có công tác xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật.

Những năm gần đây, đặc biệt với sự ra đời của Nghị quyết 66-NQ/TW, bà cảm nhận rõ quyết tâm chính trị rất cao trong việc đổi mới toàn diện công tác xây dựng và thi hành pháp luật, hướng tới một thể chế pháp lý hiện đại, đồng bộ, ổn định và hiệu quả. Điều này không chỉ góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội trong nước mà còn tạo thêm niềm tin cho cộng đồng người Việt ở nước ngoài, khi nghĩ đến việc trở về cống hiến cho quê hương.

Đánh giá về vai trò của môi trường pháp lý trong việc thu hút kiều bào về nước đầu tư, đóng góp tri thức và nguồn lực, bà Lê Thương cho rằng môi trường pháp lý chính là nền tảng tạo dựng niềm tin và sự yên tâm đối với mọi chủ thể xã hội. Với kiều bào, điều này lại càng quan trọng.

Một hành lang pháp lý rõ ràng, minh bạch, ổn định và thân thiện với nhà đầu tư sẽ mở ra cơ hội để cộng đồng người Việt toàn cầu có thể đưa vốn, chất xám, công nghệ và kinh nghiệm về phục vụ cho công cuộc xây dựng đất nước. Môi trường pháp lý thuận lợi cũng chính là một chỉ số thể hiện trình độ phát triển thể chế của quốc gia, từ đó nâng cao vị thế Việt Nam trên trường quốc tế.

Tuy nhiên, bà Thương cho rằng bên cạnh những tiến bộ đáng ghi nhận, vẫn còn tồn tại những rào cản, những điểm nghẽn về mặt pháp lý như thủ tục hành chính còn phức tạp, chưa đồng bộ giữa các cấp chính quyền, hay việc giải thích và áp dụng pháp luật chưa thống nhất. Đây là những yếu tố khiến nhiều kiều bào còn băn khoăn, e ngại.

Theo bà, Nghị quyết 66-NQ/TW đã chỉ rõ yêu cầu phải đổi mới mạnh mẽ tư duy pháp lý, hoàn thiện quy trình xây dựng pháp luật theo hướng mở, tăng cường kỷ luật thực thi.

Bà tin tưởng rằng khi được triển khai đồng bộ và thực chất, Nghị quyết này sẽ giúp xóa bỏ những rào cản cũ, mở ra một kỷ nguyên thể chế phát triển vì người dân, vì đất nước.

Bày tỏ kỳ vọng vào sự đổi mới trong việc thực thi pháp luật - đặc biệt ở cấp cơ sở, địa phương, bà Lê Thương nhấn mạnh thực thi pháp luật ở cơ sở chính là thước đo quan trọng nhất để đánh giá hiệu lực, hiệu quả của pháp luật.

Bà kỳ vọng rằng các cấp chính quyền, đặc biệt ở địa phương, sẽ chuyển mạnh từ tư duy "quản lý" sang tư duy "phục vụ"; từ cách làm hành chính sang phương pháp tiếp cận lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm. Việc tổ chức thi hành pháp luật cần linh hoạt, thực tế, gắn chặt với yêu cầu phát triển kinh tế-xã hội địa phương, nhưng đồng thời bảo đảm tính thống nhất trong toàn hệ thống pháp luật quốc gia./.

Những nhiệm vụ và giải pháp cơ bản để đưa Nghị quyết số 66-NQ/TW vào cuộc sống Để đưa Nghị quyết số 66-NQ/TW vào cuộc sống, mang lại những kết quả thiết thực, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân cần quán triệt, thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp trong Nghị quyết.