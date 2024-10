Tập đoàn Tecco - Chi nhánh tại Nghệ An bị cưỡng chế thuế trên 13 tỷ đồng

Lý do cưỡng chế với Tập đoàn Tecco-Chi nhánh tại Nghệ An là do doanh nghiệp đang nợ tiền thuế, tiền phạt, tiền chậm nộp đã quá 90 ngày kể từ ngày hết thời hạn nộp thuế với số tiền hơn 13,2 tỷ đồng.

Quyết định về việc cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế bằng biện pháp ngừng sử dụng hóa đơn đối với Tập đoàn Tecco-Chi nhánh tại Nghệ An.

Ngày 25/10, thông tin từ Cục thuế Nghệ An cho biết cơ quan này đã ra quyết định cưỡng chế thuế hơn 13 tỷ đồng tiền thuế đối với Tập đoàn Tecco - Chi nhánh Nghệ An do nợ thuế kéo dài quá thời hạn.

Chi nhánh này cũng bị ngừng sử dụng hóa đơn để xử lý nợ thuế của doanh nghiệp.

Lý do cưỡng chế đối với Tập đoàn Tecco - Chi nhánh tại Nghệ An là do doanh nghiệp đang nợ tiền thuế, tiền phạt, tiền chậm nộp đã quá 90 ngày kể từ ngày hết thời hạn nộp thuế theo quy định với số tiền bị cưỡng chế hơn 13,2 tỷ đồng.

Để đảm bảo thực hiện đúng quy định về quản lý thuế, Cục Thuế tỉnh Nghệ An yêu cầu Chi nhánh Tecco phải tuân thủ nghiêm túc quyết định này. Quyết định cưỡng chế sẽ có hiệu lực trong vòng một năm, từ ngày 20/10/2024 đến ngày 20/10/2025.

Trong thời gian này, Tập đoàn Tecco - Chi nhánh tại Nghệ An nếu sử dụng hóa đơn kể từ ngày quyết định cưỡng chế có hiệu lực thi hành (ngày 20/10/2024) bị coi là sử dụng hóa đơn không hợp pháp (trừ trường hợp người nộp thuế sử dụng hóa đơn theo từng lần phát sinh).

Tập đoàn Tecco - Chi nhánh tại Nghệ An có địa chỉ tại nhà C1, phường Quang Trung, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An; mã số thuế 0302485061-001; ngành nghề kinh doanh chính là tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất./.

Ngành thuế kiên quyết cưỡng chế nợ đối với các trường hợp chây ì Nhằm phấn đấu thu thu ngân sách Nhà nước vượt dự toán được giao, Cơ quan Thuế sẽ thực hiện giải pháp đồng bộ. Về thu hồi nợ, ngành sẽ kiên quyết cưỡng chế và đẩy mạnh nâng cấp các ứng dụng hỗ trợ.