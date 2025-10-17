Tập đoàn TSMC lập kỷ lục lợi nhuận mới nhờ nhu cầu chip AI bùng nổ

Ngày 16/10, Tập đoàn sản xuất chất bán dẫn Đài Loan (TSMC) của Trung Quốc công bố lợi nhuận quý 3/2025 tăng 39,1% so với cùng kỳ năm ngoái, vượt dự báo và đạt mức cao nhất từ trước đến nay, nhờ nhu cầu mạnh mẽ đối với chip trí tuệ nhân tạo (AI).

Theo số liệu công bố, doanh thu quý 3 của TSMC đạt 989,92 tỷ TWD (33,1 tỷ USD), vượt mức dự kiến 977,46 tỷ TWD (31,9 tỷ USD), trong khi lợi nhuận ròng đạt 452,3 tỷ TWD (14,7 tỷ USD), cao hơn dự báo 417,69 tỷ TWD (13,6 tỷ USD). So với quý 2, lợi nhuận tăng thêm 13,7%.

Là công ty công nghệ có giá trị vốn hóa lớn nhất châu Á, TSMC hưởng lợi trực tiếp từ làn sóng AI khi sản xuất các bộ xử lý tiên tiến cho Nvidia, AMD và nhiều hãng khác.

Giám đốc điều hành TSMC C.C. Wei cho biết sự phổ biến nhanh chóng của các mô hình AI tiêu dùng “đang thúc đẩy nhu cầu tính toán và sản phẩm bán dẫn," đồng thời khẳng định “niềm tin vào xu hướng AI toàn cầu đang ngày càng mạnh mẽ hơn."

Nhờ động lực này, TSMC nâng dự báo tăng trưởng doanh thu năm 2025 lên khoảng 35%, so với mức 30% đưa ra hồi tháng 7, và tăng ngân sách đầu tư mở rộng công suất lên tối thiểu 40 tỷ USD, cao hơn mức 38 tỷ USD trước đó.

Trong quý 3, mảng điện toán hiệu năng cao (HPC) - gồm chip AI và ứng dụng 5G, chiếm 57% tổng doanh thu, trong khi các chip tiên tiến từ 7 nanomet trở xuống chiếm 74% doanh thu tấm wafer.

Theo Counterpoint Research, tăng trưởng mạnh đến từ các đơn hàng chip 3nm và 4/5nm, phục vụ nhu cầu GPU AI, máy chủ và điện thoại cao cấp.

TSMC cho biết đang theo dõi chặt chẽ chính sách thuế mới của Mỹ, đồng thời nhấn mạnh việc đầu tư mạnh vào các nhà máy tại Mỹ sẽ giúp giảm rủi ro từ các biện pháp thuế quan.

Tính từ đầu năm, cổ phiếu TSMC đã tăng hơn 38%./.

