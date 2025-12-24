Tập trung cao độ hoàn thành công việc chuẩn bị Đại hội Thi đua yêu nước

Chiều 24/12, Phó Thủ tướng Mai Văn Chính và Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà đã đi kiểm tra công tác chuẩn bị Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội).

Sau khi kiểm tra, rà soát công tác thiết kế, trang trí tổng thể Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI và khu vực triển lãm giới thiệu các thành tựu kinh tế-xã hội nổi bật của đất nước sau 40 năm Đổi mới, hai Phó Thủ tướng ghi nhận các cơ quan, đơn vị, đặc biệt là Bộ Nội vụ, trực tiếp là Ban Thi đua-Khen thưởng Trung ương, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Công an và Thông tấn xã Việt Nam đã rất trách nhiệm, nỗ lực phối hợp triển khai khối lượng công việc lớn trong thời gian ngắn, thể hiện quyết tâm cao vì thành công chung của Đại hội.

Đại hội không chỉ là dịp vinh danh các điển hình tiên tiến mà còn là dịp tổng kết chặng đường thi đua sôi nổi, thể hiện ý chí và khát vọng của cả dân tộc.

Cho rằng Đại hội Thi đua yêu nước là sự kiện chính trị-văn hóa có ý nghĩa và tầm vóc rất lớn, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà nêu rõ công tác chuẩn bị phải tương xứng với vị thế đó, không chỉ phục vụ Đại hội mà còn góp phần khẳng định những thành tựu to lớn của đất nước, khơi dậy niềm tự hào dân tộc, tinh thần thi đua yêu nước trong toàn dân, hướng tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV.

Nhấn mạnh ngày diễn ra Đại hội đã cận kề, đây là thời điểm nước rút, Phó Thủ tướng yêu cầu các đơn vị khẩn trương, tập trung cao độ để hoàn thành các hạng mục công việc đúng tiến độ, chất lượng. Các đơn vị phải huy động tối đa nguồn lực, làm việc với tinh thần trách nhiệm cao nhất, không để xảy ra chậm trễ.

Kiểm tra khu vực hội trường chính và sân khấu - không gian trung tâm, thể hiện tầm vóc và diện mạo của Đại hội, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà lưu ý phát huy hiệu quả các yếu tố trình chiếu, hình ảnh và trang trí nhằm truyền tải thông điệp xuyên suốt của Đại hội, khơi dậy niềm tự hào, khí thế hào hùng và cảm xúc tích cực đối với đại biểu và nhân dân.

Đặc biệt biểu dương Thông tấn xã Việt Nam thực hiện Triển lãm ảnh với chủ đề “Thi đua yêu nước - vì một Việt Nam hùng cường” gồm 3 phần: “Chủ tịch Hồ Chí Minh với phong trào thi đua yêu nước”; “Các kỳ Đại hội Thi đua yêu nước”; “Phong trào Thi đua yêu nước nổi bật giai đoạn 2021-2025” đảm bảo tiến độ, chất lượng, Phó Thủ tướng cho ý kiến về việc điều chỉnh không gian trưng bày để bảo đảm tính trang trọng, hợp lý; nhấn mạnh yêu cầu đối với Triển lãm ảnh là phải có chủ đề, thông điệp rõ ràng, hài hòa về thẩm mỹ, khoa học, tạo sự thông thoáng cho người xem.

Tại buổi kiểm tra, Phó Thủ tướng Mai Văn Chính cũng nhấn mạnh công tác tổ chức Đại hội lần này cần được xem là một cuộc “tổng duyệt," là hình mẫu để rút kinh nghiệm, chuẩn bị cho Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV.

Các đơn vị cần làm việc với tinh thần khẩn trương, “thời gian tính bằng giờ," phân công rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, quyết tâm cao nhất để Đại hội diễn ra thành công rực rỡ, xứng tầm với kỳ vọng của Đảng, Nhà nước và nhân dân./.

