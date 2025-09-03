Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Công điện số 156/CĐ-TTg ngày 3/9/2025 gửi Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh: Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh; Bộ trưởng các Bộ: Quốc phòng, Công an, Giáo dục và Đào tạo về việc tập trung khắc phục cơ sở giáo dục bảo đảm điều kiện khai giảng năm học mới cho học sinh.

Ngày 29/82025, Thủ tướng Chính phủ đã có Công điện số 151/CĐ-TTg về việc khẩn trương khắc phục cơ sở giáo dục, y tế bị thiệt hại do thiên tai, bảo đảm các điều kiện tổ chức lễ khai giảng năm học mới đúng thời gian quy định.

Tuy nhiên, theo báo cáo của Bộ Giáo dục và Đào tạo (văn bản số 1507/BC-BGDĐT ngày 1/9/2025) và thông tin trên bản tin thời sự của Đài Truyền hình Việt Nam (trưa ngày 3/9/2025) công tác khắc phục cơ sở giáo dục ở một số địa phương, nhất là ở Hà Tĩnh, Thanh Hóa, Nghệ An, vẫn chưa hoàn thành trong khi thời điểm tổ chức khai giảng năm học mới đã cận kề.

Để bảo đảm tổ chức Lễ khai giảng năm học mới cho học sinh, nhất là tại các khu vực bị ảnh hưởng do thiên tai vừa qua, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu:

1. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh chỉ đạo rà soát cụ thể công tác khắc phục các cơ sở giáo dục bị ảnh hưởng do bão số 5 và các đợt thiên tai vừa qua trên địa bàn.

Tiếp tục huy động tối đa nguồn lực, lực lượng (nhất là lực lượng quân đội, công an, đoàn viên thanh niên) để đẩy nhanh tiến độ, thần tốc hơn nữa nhằm sửa chữa, khắc phục xong tất cả các trường, điểm trường bị tốc mái, hư hại, không bảo đảm an toàn, sửa chữa bàn ghế, bổ sung sách vở, thiết bị giảng dạy và đồ dùng học tập cho học sinh.

Bảo đảm an toàn, đủ điều kiện tổ chức khai giảng và điều kiện học tập cơ bản cho học sinh, không được để học sinh thiếu trường, thiếu lớp, thiếu thầy cô, thiếu sách vở, đồ dùng học tập.

Giáo viên Hà Tĩnh tranh thủ nắng phơi sách cho học sinh. (Ảnh: Hoàng Ngà/TTXVN)

Đối với các trường, điểm trường bị sập đổ, hư hỏng nặng chưa khôi phục xong hoặc không bảo đảm an toàn phải có phương án bố trí địa điểm khai giảng, học tập tạm thời cho học sinh.

Hoàn thành chậm nhất trong ngày 4/9/2025. Báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả thực hiện trong ngày 4/9/2025.

2. Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo tiếp tục chỉ đạo, đôn đốc ngành giáo dục các địa phương, nhất là các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh rà soát, chủ động tham mưu cho cấp ủy và chính quyền địa phương chỉ đạo, huy động lực lượng, nguồn lực để khắc phục nhanh nhất các cơ sở giáo dục bị ảnh hưởng do thiên tai.

Có phương án chủ động, kịp thời hỗ trợ sách vở, thiết bị giảng dạy, đồ dùng học tập đối với các cơ sở giáo dục bị thiệt hại do thiên tai theo đề nghị của địa phương để bảo đảm điều kiện học tập cho học sinh ngay đầu năm học mới.

Tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả thực hiện trong ngày 4/9/2025.

Giáo viên trường mầm non Thiết ống, tỉnh Thanh Hóa dọn dẹp vệ sinh sau bão để đón học sinh tới trường. (Ảnh: Nguyễn Nam/TTXVN)

3. Bộ trưởng các Bộ Quốc phòng, Bộ Công an tiếp tục chỉ đạo các đơn vị quân đội, công an đóng trên địa bàn huy động tối đa lực lượng hỗ trợ xử lý vệ sinh trường lớp, sửa chữa cơ sở giáo dục theo đề nghị của địa phương.

4. Giao Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long tiếp tục chỉ đạo, đôn đốc các Bộ, ngành và địa phương có liên quan triển khai thực hiện công điện này.

5. Văn phòng Chính phủ theo dõi, đôn đốc theo chức năng, nhiệm vụ được giao, kịp thời báo cáo Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng phụ trách những vấn đề đột xuất, phát sinh.

Từ đầu năm 2025 đến nay, tại nhiều địa phương trên cả nước đã liên tiếp xảy ra các trận thiên tai như dông lốc, áp thấp nhiệt đới, bão, lũ, ngập lụt, lũ ống, lũ quét, sạt lở đất, động đất, gây thiệt hại nghiêm trọng về người, tài sản của Nhân dân và các công trình cơ sở hạ tầng, trong đó rất nhiều cơ sở giáo dục, y tế bị thiệt hại.

Theo tổng hợp của Bộ Nông nghiệp và Môi trường từ các địa phương, riêng trong cơn bão số 5 vừa qua có 411 điểm trường bị tốc mái, hư hỏng./.

Khẩn trương khắc phục cơ sở giáo dục, y tế bị thiệt hại do thiên tai Từ đầu năm 2025 đến nay, tại nhiều địa phương đã liên tiếp xảy ra các trận thiên tai gây thiệt hại nghiêm trọng về người, tài sản của Nhân dân và các cơ sở giáo dục, y tế.