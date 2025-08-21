Thế giới

Châu Á-TBD

Tàu chiến Nga phóng loạt tên lửa trong cuộc tập trận trên Biển Nhật Bản

Bộ Quốc phòng Nga ngày 21/8 thông báo Hạm đội Thái Bình Dương đã phóng tên lửa hành trình, tên lửa chống hạm và triển khai UAV trong cuộc tập trận trên Biển Nhật Bản.

Tàu khu trục Marshal Shaposhnikov của Nga bắn tên lửa hành trình chống hạm vào mục tiêu trên biển trong cuộc tập trận ở Biển Nhật Bản ngày 21/8. (Ảnh: Reuters)
Reuter đưa tin ngày 21/8, Bộ Quốc phòng Nga cho biết Hạm đội Thái Bình Dương của nước này đã phóng tên lửa hành trình, tên lửa chống hạm và triển khai các máy bay, thiết bị bay không người lái (UAV) trong các cuộc tập trận trên Biển Nhật Bản.

Bộ Quốc phòng Nga cho biết thêm tên lửa Kalibr và Uran đã được tàu hộ vệ Marshal Shaposhnikov phóng trên Biển Nhật Bản. Bộ này cũng công bố đoạn phim ghi lại cảnh trên.

Các cuộc tập trận của Nga trên Biển Nhật Bản diễn ra trong bối cảnh Nhật Bản ngày càng nới lỏng cam kết tồn tại hàng thập kỷ về việc không sản xuất, sở hữu hoặc cho phép đặt cơ sở vũ khí hạt nhân trên lãnh thổ, điều được gọi là "Ba nguyên tắc không hạt nhân"./.

#Nga tập trận #Biển Nhật Bản #tên lửa Kalibr #UAV Nga Nhật Bản
