Tàu hải quân Mỹ thăm quân cảng Ream của Campuchia

Thông tấn xã Campuchia (AKP) đưa tin tàu chiến USS CINCINNATI (LCS 20) của Hải quân Mỹ cùng thủy thủ đoàn khoảng 100 người ngày 24/1 đã cập cảng Căn cứ hải quân Ream thuộc tỉnh Preah Sihanouk của Campuchia, thực hiện chuyến thăm kéo dài 5 ngày đến 28/1 nhằm nỗ lực thúc đẩy và tăng cường hợp tác quân sự song phương.

Tàu USS CINCINNATI có lượng choán nước khoảng 3.000 tấn và dài khoảng 130 mét. Tàu được trang bị sàn đáp trực thăng và do Trung tá Andrew J. Recame chỉ huy.

Tàu chiến Mỹ đã được Phó Đô đốc In Sokhemara - Phó Tư lệnh Căn cứ hải quân Ream thuộc Hải quân Hoàng gia Campuchia - chào đón nồng nhiệt.

Trong chuyến thăm cảng, hải quân Campuchia và Mỹ sẽ tiến hành những hoạt động huấn luyện chung và các sự kiện giao lưu thể thao để tăng cường hơn nữa mối quan hệ và sự hiểu biết lẫn nhau.

Phnom Penh coi chuyến thăm này là minh chứng cho cam kết về chính sách cởi mở và minh bạch, cũng như hợp tác với các đối tác quốc tế, góp phần duy trì hòa bình và ổn định trong khu vực.

Campuchia tiếp tục ủng hộ hòa bình, ổn định và thịnh vượng trong ASEAN và khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương thông qua hợp tác dựa trên tinh thần tôn trọng chủ quyền và luật pháp quốc tế.

Trả lời phỏng vấn tờ Phnom Penh Post, ông Sokhemara bày tỏ hy vọng hợp tác giữa hải quân hai nước sẽ tiếp tục duy trì, đặc biệt là về đào tạo nguồn nhân lực và những cuộc tập trận chung phù hợp với quá trình hiện đại hóa Quân đội Hoàng gia Campuchia.

Ông bày tỏ: “Hải quân Campuchia sẵn sàng tăng cường hợp tác giữa hải quân hai nước, cũng như chào đón thêm nhiều tàu chiến của Mỹ.”

USS CINCINNATI là tàu hải quân nước ngoài thứ 3 cập cảng Căn cứ hải quân Ream kể từ khi cơ sở này được nâng cấp và chính thức khánh thành vào năm 2025, sau các chuyến thăm của tàu hải quân Nhật Bản và Việt Nam.

Trong những năm qua, hải quân Campuchia và Mỹ đã duy trì những cuộc trao đổi thường xuyên thông qua các chương trình huấn luyện chung, thăm viếng xã giao và nhiều hình thức hợp tác, hỗ trợ khác nhau./.

